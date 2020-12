Rafael Amargo sobre la espantada de Blanca Romero: «no responde a mis llamadas»

Blanca Romero decidía, de forma unilateral, abandonar la obra Yerma que representa la compañía de Rafael Amargo en el teatro de La Latina.

Blanca Romero decidía, de forma unilateral, abandonar la obra Yerma que representa la compañía de Rafael Amargo en el teatro de La Latina. Rafael Amargo ha comentado esta circunstancia indicando que «Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje», ha dicho. «A mí todavía no me ha dicho nada».

A Amargo le sorprende que Romero no comente nada de su espantada. «No ha dicho ni sí ni no. Yo creo que si fuera no, ella es una señora y no se lo dice a un medio me lo dice a mí, además, somos muy amigos. Pero tampoco entiendo que si no me ha dicho nada y eso está ahí, ella me llamaría y me diría: ‘Ay que ver las cosas que va diciendo la gente’, y también está callada».

Tras indicar que Romero «no responde a mis llamadas» añadía que «te digo una cosa, la obra ya está funcionando, la obra va sola. La obra está hecha de una manera que da igual el intérprete que la haga. El truco de la obra es que se cuenta desde un sitio desde el que nunca se ha contado. Para comer no me falta, aunque no voy tan sobrado como otras veces».

La sustituta de Romero es Sara Vega que está ofreciendo un excelente resultado ya que el espectáculo ha conquistado a buena parte del público dada su calidad. Esperamos tu opinión al respecto de esta noticia.

Curiosidades Música Teatro #Blanca-Romero #Rafael-Amargo