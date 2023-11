Rafael Amargo, su madre reacciona tras su ingreso en prisión provisional

El juez ordenaba la prisión provisional para Rafael Amargo y le acusaba de delitos contra la salud pública. Su madre ya ha reaccionado.

Fue en diciembre de 2020 cuando la fiscalía solicitó esta medida para el bailarín. Hasta ahora no se ha cumplido. La detención provocó que Rafael pasara uno de los peores momentos de su vida y que no supiera muy bien cómo salir adelante.

No dudó en criticar la labor policial y ahora ha visto cómo un juez le ha dado la razón a las fuerzas del orden. Lo malo es que a Amargo se le indicó que tenía que ir a firmar al juzgado al encontrarse en libertad provisional. Como no lo ha hecho, el juez ha estimado que hay riesgo de fuga y ha ordenado su ingreso en prisión.

Su madre ha comentado que «Mi hijo no ha tenido culpa de nada… No ha ido tres o cuatro veces, no ha ido a firmar y le han metido en la cárcel, y ya está». Así lo reconoce el auto del juez con estas palabras y aclarando que se trata de «una decisión preventiva por ausentarse en al menos cuatro ocasiones en el juzgado para firmar cada 15 días».

Jaime Caballero, abogado del artista, comentaba que «ha podido faltar unas cuatro o cinco veces a lo largo de un año. Esto es algo que conocía la audiencia desde hace tiempo. Desde el mes de abril llevamos presentado escritos para justificar la situación que tiene. Una persona que ha estado trabajando hasta hace pocos días de cara al público no parece tener intención de dejar el país». Seguiremos informando sobre un caso que se complica por momentos.

