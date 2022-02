Rafael Amargo y sus ataques a la policía en su perfil de Instagram

Rafael Amargo ha usado su perfil de Instagram para defenderse, a su manera, de la presunta ignominia que sufrió cuando la policía encontró droga en su casa.

Rafael Amargo ha usado su perfil de Instagram para defenderse, a su manera, de la presunta ignominia que sufrió cuando la policía encontró droga en su casa. El bailarín ha ejercido su derecho a la legítima defensa con las siguientes palabras.

«Como a modo de yo mismo desde mis adentros sujetándome que no se yo como llevo sujeto más de un año … Pues hoy han desestimado el recurso de mi abogado pero ellos no terminan de darnos lo que se le pide para poder hacer la defensa y comprobación de lo que se dice …. Ósea que la justicia es injusta porque es dificilísimo poder avanzar .. pero por otro lado se entiende que no pueden entregar nada por ahí se les acabaría la vaina pero claro hay que estirar el chicle …».

«Y mientras tantos ellos haciendo que pase el tiempo pa (sic) quedar como los grandes héroes de los cuidados y protección de los ciudadanos pues que expliquen dónde está lo que decomisan. El dinero que ganan de vender lo que requisan de registros … a quien y cómo lo venden haciendo de esto un negocio corrupto y que solo hace alimentar su saco abusando así de su cargo que es un cargo desde mi lealtad y por está señalado y así lo digo DANIÑO ABUSIVO INJUSTO y encima después de más de un año callado porque así es la cosa y hablar donde se deba …».

«Tampoco voy a poder al menos defenderme de esta barbarie ?!? .. Pues nada … Decir que “ los de arriba “ saben todo todo todo y por no remover mierda entre el cuerpo lo que hacen es hacer la vista gorda …. PUES DIGO YO !! Señores el que hace como que no ve y sabe y ve,aunque no haya hecho nada si no denuncia eso , si no denuncia a sus compañeros ES CÓMPLICE y según ampara la ley eso es un DELITO …».

«Así que como mi conciencia está muy tranquila está limpia por eso me atrevo públicamente a decirlo ya que se han cebado conmigo mi familia mi arte y una empresa de trabajo inmensa y referente ejemplar en la cultura así que le diría a LA FISCAL que tome nota de esto que YA no me voy a callar porque nada tengo que esconder y que ACTÚE y a los de más arriba que por favor no tengan reparo en poner en su sitio las cosas porque si como EJEMPLO han inventado este invento y a este nivel con el mismo nivel yo seré equitativo y así lo haré así que O JUGAMOS JUSTAMENTE O con nombre de los IÑAKIS ( nombre coloquial que usa la policía en especial los de Leganitos donde la corrupción se mastica y es un negocio y por eso está ahora cerrada esa comisaría además de por supuestas obras».

En definitiva, acusa a la policía de prevaricación, tráfico de drogas, cohecho y de todo lo que le apetece alegando el uso de su libertad de expresión. Como dijo Voltaire, «daría mi vida porque tuvieras el derecho a decir lo que quieras, pero no me obligues a respetar lo que digas».

