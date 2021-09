Raquel Bollo desesperada con Isabel Pantoja: «No me quiere coger el teléfono»

Mucho mejor, doña Ana ya estaría en Cantora…

> Isabel Pantoja puede respirar tranquila. Su madre, doña Ana se encontraría ya en Cantora recuperándose de las dolencias que le han llevado a pasar varios días en el hospital. Ha sido el diario La Razón el que ha hecho pública la noticia de que la madre de la tonadillera descansa en la conocida finca por fuentes cercanas a la familia.

Según aseguran al diario, unas complicaciones respiratorias hicieron que doña Ana pasara por el hospital pero, que al tener una mejoría, no dudaron los médicos en mandarla a Cantora para recuperarse. Una noticia que seguro, Kiko Rivera no habrá conocido de primera mano por su madre y se habrá enterado por los medios. Y es que Isabel Pantoja ha optado por aislarse en este tema, y a muy poca gente le habría pedido ayuda… Y está claro que sus hijos no estaban entre esas opciones.

Siguiente: Aislada… Isabel no ha contado con sus hijos para nada