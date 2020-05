Raquel Bollo revela que aplazará su boda: «Se ha tenido que retrasar hasta el bautizo de mi nieta»

Raquel Bollo está viviendo un momento dulce en su vida ya que se ha convertido en abuela por primera vez gracias a su hija Alma. Además, también será abuela de nuevo dentro de poquito porque su hijo Manuel Cortés está esperando su primer hijo junto a su pareja. No hay duda de que la familia está pasando por un momento emocionante pero que se ha visto truncado por la distancia provocada por el confinamiento.

La sevillana ha concedido una entrevista a QMD y ha contado que ha echado más de menos a sus padres que a su nieta: «He echado más de menos a mis padres. Mi madre tuvo cáncer y era persona de riesgo, así que no podía salir de casa ni a comprar. Jimena, cuando empezó el confinamiento, tenía sólo un mes y la he visto por videollamada, pero no es lo mismo. Tengo muchas ganas de achucharla». Para Raquel Bollo no ha sido un problema ser abuela joven: «No he cambiado en nada. Yo tengo 44 años y me siento joven. Mi preocupación no era que me hicieran abuela. Yo creía que mi hija perdía su juventud. Yo he sido una madre joven y sé lo que supone».

Raquel Bollo en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

Respecto a sus hijos y la relación que han tenido con la fama, Raquel Bollo lo tiene claro: «A mi hija Alma lo que más coraje le daba era que le dijeran que era clavada a mí. Pero mis hijos sí que han sufrido porque me han visto sufrir en televisión. Y Samuel, cuando era pequeño, ha sufrido porque ha estado tres días sin verme porque yo estaba en Madrid». En cuanto a las críticas, Bollo lo tiene claro: «Las críticas duelen mucho, y más cuando quieren cambiar tu vida».

Una boda esperada

Raquel Bollo también estaba en un momento dulce porque tenía todo pensado para su boda. La colaboradora tenía claro que se casaría este año 2020 pero parece que todo está en el aire por el tema del coronavirus: «Nos queríamos casar este año, pero las circunstancias han cambiado. Yo me quiero casar desde la tranquilidad. Todo se ha tenido que retrasar, ¡hasta el bautizo de Jimena! No sé si nos dará tiempo este año a casarnos. No hay una fecha ni tampoco prisa».

Raquel Bollo en la primera jornada de la Feria de Abril 2019

Bollo tiene claro que será una boda multitudinaria por lo que complica más la situación: «Ésa es una de las cosas por la que todo va más lento. Si fuera una cosa íntima, se podría haber hecho ya». Además, Raquel Bollo asegura que diseñará su vestido de novia: «Eso está en mi cabeza. Tengo muy claro lo que quiero y lo diseñaría yo con mi propia marca». Por último, han querido preguntarle por Isabel Pantoja y la sevillana respondía divertida: «Hablo con ella y le mando fotos de mi nieta. Está loca por conocerla y achucharla».