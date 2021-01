Raquel Mosquera, en el 20 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco: «No le gustaría nada de lo que está pasando en la familia» | Sálvame

Un trágico 27 de enero de 2001, Raquel Mosquera encontraba el cuerpo sin vida de su marido, Pedro Carrasco, en el domicilio conyugal. Ambos habían quedado para comer, pero él no dio señales de vida en toda la mañana ni había acudido al bar donde solía ir todos los días a desayunar. Alertada por ello, corrió en su búsqueda hasta la casa ubicada en pleno Paseo de la Habana de Madrid. Allí se encontró una imagen que jamás olvidará. El boxeador había sufrido un ataque al corazón que le había arrancado la vida a los 57 años y a su viuda un trozo de corazón. Aquello fue un varapalo durísimo para la esteticista. Hoy, cuando se cumplen 20 años de su muerte, ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para recordar la figura del hombre que marcó su vida.

Su llegada ha estado precedida de un vídeo recopilatorio de imágenes de su vida y de su adiós para siempre. Raquel Mosquera no ha podido evitar emocionarse y soltar alguna que otra lágrima: «No puedo ver las imágenes del entierro. Han pasado 20 años y parece mentira. Siempre estará en mi recuerdo, en mi corazón y el sentimiento se mantiene vivo», dice en primer lugar.

La peluquera no le va a olvidar jamás y se deshace al hablar de Carrasco: «Le mantengo vivo pero quedan las cosas bonitas. He hecho un museo para él en mi gimnasio con sus trofeos y sus cosas». El vacío por su pérdida sigue siendo muy tangible. No lo niega. Pero sí reconoce que «gracias a Dios mi pareja comprende que Pedro fue muy importante para mí y me respeta, así todo es más fácil».

Raquel Mosquera ha escrito una carta abierta sobre la pizarra de ‘Sálvame’ que ha querido leer en voz alta con muchas dificultades y de manera lacrimógena: «Querido Pedro. Hoy es un día muy especial para mi. Hace 20 años que te perdí, siempre estarás en mi recuerdo y especialmente en mi corazón. Fueron momentos en los que me aportaste muchísimo amor. Fui muy feliz a tu lado y se que estás cuidándome donde estés. He conseguido formar un hogar y tener unos hijos, como tú y yo siempre hablábamos. Tengo que dar gracias a dios por premiarme o darme una segunda oportunidad y haberme vuelto a enamorar, para seguir con los valores que eran importantes para los dos: familia, responsabilidad y amor».

Pedro Carrasco y el conflicto familiar de su hija

Quién le iba a decir al exmarido de Rocío Jurado que la hija que ambos tuvieron iba a acabar completamente separada de su familia y sin hablarse con sus hijos. Un hombre que concedía tanta importancia a la familia habría sufrido muchísimo con el panorama actual. Raquel Mosquera tiene claro que así habría sido: «Para él lo más importante era la familia, el amor y la responsabilidad. Por eso no le gustaría nada de lo que está ocurriendo actualmente».

Mosquera habla con cuidado y pasa de puntillas por el asunto de Rocío Carrasco. Cuando Pedro Carrasco vivía cuajaron una gran relación, casi como una madre y una hija, pero el tiempo y los acontecimientos hicieron que las cosas se fueran torciendo. Raquel tomó la decisión de no hablar más de ella en televisión: «Tengo cuatro juicios de 90.000 euros cada uno. Me están preparando una buena defensa mis abogados y cuando salgan esos juicios, hablaré», decía la peluquera en otra de sus visitas a ‘Sálvame’.

Unas horas antes de su visita al plató de Telecinco, Raquel Mosquera recordaba en sus redes sociales la figura de su marido con esta preciosa publicación. 20 años sin Pedro Carrasco. Parece mentira.