Raquel Mosquera, hospitalizada de nuevo | Última hora

Raquel Mosquera no atraviesa su mejor momento de salud. La que fuera mujer de Pedro Carrasco ha sido ingresada de nuevo en el hospital Puerta del Hierro de Madrid, tal y como han revelado en la tarde de este sábado en ‘Viva la Vida’. Nada más empezar el formato, alrededor de las 16:10 de la tarde, Emma García daba una última hora revelando que la televisiva había vuelto a sufrir un contratiempo de salud. La televisiva padece un trastorno bipolar desde el año 2006, dolencia por la que tiene que estar medicada. Ella misma ha hablado en varias ocasiones con total naturalidad sobre la enfermedad que padece.

Por el momento, no han transcendido más detalles sobre este nuevo ingreso de Raquel Mosquera, pero desde el citado espacio han explicado que podría tratarse de “uno de sus mayores brotes, algo que nos ha dejado preocupados”. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ya fue ingresada el pasado 13 de abril. Ocurrió en un momento convulso de su vida, pues justo se estaba emitiendo el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Un testimonio en el que la hija de Rocío Jurado sacó a la luz detalles sobre su padre, quien fue pareja de Raquel. El 26 de abril, su pareja, Isi, fue a recogerla al centro sanitario para llevarla a casa.

La peluquera, despertó cierta preocupación al no querer ser vista por los medios de comunicación que esperaban su salida del hospital. Raquel Mosquera se tapó la cara con un abrigo mientras caminaba delante de su novio, que procuraba que no se le viera nada. Al encontrarse con la prensa, Raquel se dio media vuelta y fue Isi quien volvía a por ella y pedía “por favor” a los reporteros que no la agobiaran. Mosquera ya confesó tras la muerte de Pedro Carrasco que había vivido una mala época y que su pérdida supuso un antes y un después en su vida. “He estado depresiva. Me afectó bastante”, expresó en 2011 durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Su guerra con Rocío Carrasco

Durante la emisión de la mini-serie de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera se llegó a pronunciar en una serie de publicaciones a través de las redes sociales. El vínculo que la unía a su padre, Pedro Carrasco, hizo que explotara.

«Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos. Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo. ‘El marino de los puños de oro’, ¡aunque se me vaya la vida en ello!”, dijo elogiando al que fue su marido.