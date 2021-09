Raquel Mosquera resurge de sus cenizas: sus idas y venidas en TV

Raquel Mosquera vuelve a la televisión y lo hace como colaboradora de ‘Viva la Vida’. Fue el pasado domingo cuando Emma García reveló que se convertía en una de las tertulianas del espacio en el que también trabaja Makoke, Terelu Campos, Alejandra Rubio, Isabel Rábago -que en estos momentos se encuentra concursando en ‘Secret Story’, Diego Arrabal, entre otros. “Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí”, confesó muy ilusionada Mosquera.

Este nuevo fichaje del formato de Telecinco se ha producido en un momento clave, pues el próximo otoño se emitirá la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, donde la protagonista de esta historia relatará los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia como Gloria Camila y José Fernando, su tío Amador Mohedano o Ortega Cano. De manera que, la peluquera deberá hacer frente a esta situación que no es nada agradable para ella, pues es necesario recordar que tras la emisión de los episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, no lo pasó nada bien. Fue a través de sus redes sociales donde desmintió la versión de Rociíto sobre lo que contó de su padre, Pedro Carrasco.

“Estoy bastante indignada con lo que supuestamente se está haciendo o intentando hacer. Ya me dije a mi misma, y las personas que me quieren, lo saben, que si en alguna ocasión yo sentía que tenía que hablar, por alguna una fuerza mayor. Ese momento llegaría. Aunque, no era mi deseo, me están supuestamente obligando de una manera u otra”, dijo visiblemente afectada.

No es la primera vez que Raquel Mosquera se convierte en un personaje de actualidad al formar parte de algún formato televisivo. Sin ir más lejos, en 2018 fue una de las concursantes del ‘reality’ más extremo de la televisión: ‘Supervivientes’. De hecho, la televisiva se coló en la final del concurso gracias a sus dotes como superviviente durante 3 meses. No logró alzarse con la victoria, pues Sofía Suescun fue la vencedora absoluta.

En alguna que otra ocasión ha hecho declaraciones a la prensa, pero siempre ha tratado de llevar una vida discreta. Además, Raquel ha sufrido varios ingresos hospitalarios debido a la depresión que padece. Dolencia por la que debe estar medicada, tal y como ella misma ha explicado con total naturalidad.

Actualmente, además de trabajar como colaboradora, combina esta labor con la de su rol como empresaria, pues regenta desde hace varios años una peluquería. Vía Instagram publica orgullosa algunos de sus trabajos más recientes. Se puede decir, que Raquel Mosquera de encuentra en una nueva etapa de su vida y que ha resurgido de sus cenizas como el ave Fénix.