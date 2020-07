Reacciones a la muerte de Kelly Preston a los 57 años a causa de un cáncer de mama

El mundo de la interpretación ha sufrido un nuevo varapalo. Después de haber tenido el corazón en un puño por la desaparición de Naya Rivera en el Lago Piru de California, llorando su pérdida tras haber sido dada por muerta por los equipos de rescate tras más de 24 horas de búsqueda, otra pérdida ha vuelto a romperles el corazón.

Kelly Preston ha fallecido a los 57 años a causa de un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace dos años. El representante de la actriz ha comunicado su muerte explicando que siempre quiso llevar la enfermedad en la más estricta intimidad, arropada por sus «familiares y amigos más cercanos».

John Travolta y Kelly Preston muy cariñosos la noche de los Globos de Oro 2017

Su marido John Travolta ha empleado sus redes sociales para escribir un precioso mensaje de despedida, explicando que está algún tiempo dedicado a sus hijos lejos del foco público, superando todos juntos la terrible pérdida: «Con el corazón roto informo de que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla desde hace dos años contra el cáncer de mama. Peleó en una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados».

«Kelly Preston era un alma amorosa y brillante»

Rápidamente las redes sociales se han llenado de mensajes destacando lamentando la pérdida de Kelly Preston, destacando la luz que irradiaba siempre, y enviando sus condolencias a Travolta y sus hijos, que por delante tienen un durísimo duelo y una tarea complicada para seguir adelante.

«Sorprendida por esta triste noticia. Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa maravillosa. Mi corazón está roto por su familia por tanta tristeza y dolor. Os envío amor y fuerza», ha escrito Maria Shriver. A este mensaje se han unido el de sus compañeros de profesión Josh Gad, Holly Marie Combs Ryan, Spencer Breslin o Chloe Bennet.

I’m in absolute shock. What a beautiful and amazing actress and person. So sad to hear of her passing at such a young age. My heart goes out to John Travolta and the entire family. What a loss. ? RIP #KellyPreston https://t.co/yRqOmI3CjW ? Josh Gad (@joshgad) July 13, 2020

This is so sad. My thoughts are with her family and friends. She was and still is a beautiful light. https://t.co/mj4k3QeWDS ? Holly Marie Combs Ryan (@H_Combs) July 13, 2020

RIP to my on screen mom, #kellypreston. What a lovely woman. Such a sad loss. ? Spencer Breslin (@Spencerbreslin) July 13, 2020