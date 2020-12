Reina Letizia: la verdadera figura que se esconde tras el discurso del rey Felipe – 24 diciembre, 2020

El discurso más complicado

> No debe ser fácil elegir las palabras adecuadas para resumir un año entero en solo unos pocos minutos. Mucho menos si se trata del jefe de Estado, cuya función principal es defender por igual los intereses de todos los ciudadanos. Su discurso ha de convencer al total de la población, y para ello es de vital importancia que emplee los términos necesarios para no ofender o disgustar a nadie. Por si no fuera poco, los diferentes escándalos que han salpicado a la monarquía estos últimos meses no hacen más que complicar la situación, y el rey Felipe VI va a tener que medir muy bien sus expresiones para estar a la altura. Son muchas las claves que no puede olvidar o pasar por alto, empezando por la polémica de su padre.

Según han publicado algunos medios recientemente, entra en los planes del rey Felipe VI dedicar unas cuantas palabras a los escándalos de corrupción que llevan el nombre del rey Juan Carlos. Resulta paradójico, cuanto menos, que hace unos cuantos años el emérito hiciera lo propio con su yerno, Iñaki Urdangarín. “La justicia en España es igual para todos”, sentenció con contundencia, sin ser consciente de que tiempo después esas mismas palabras jugarían en su contra. Es por ello que se espera que el actual jefe de Estado se desmarque del comportamiento “poco ejemplar” de su predecesor y recalque por activa y por pasiva los valores de transparencia y rectitud que, supuestamente, imperan en Casa Real desde que él está al frente de la institución.

Sin embargo, con toda seguridad serán las crisis sanitarias y económicas provocadas por la pandemia de coronavirus las que ocuparán un lugar central en el discurso del rey Felipe VI. El monarca recordará a los más de 40.000 fallecidos en España a consecuencia de la enfermedad, aunque lo más probable es que evite referirse a una cifra concreta para evitar el debate sobre un supuesto conteo erróneo que señala al Gobierno. De hecho, Moncloa debe aprobar el texto antes de que el jefe de Estado se dirija a la Nación, y de seguro que se habrá eliminado de facto todo término, palabra o expresión que pueda poner en aprietos al ejecutivo de Sánchez. Pero no es este el único filtro que debe pasar el soberano para poder expresarse ante los españoles, sino que su mujer, la reina Letizia, también juega un papel fundamental en este sentido. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

Siguiente: El papel de la reina Letizia en el discurso del rey Felipe