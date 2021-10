Reina Letizia, Princesa Leonor y Sofía: verde, rosa y azul, el mensaje de sus looks

El concierto previo a los Premios Princesa de Asturias siempre es un acto al que la Reina Letizia acude con un look y estilismo rompedor, de los que dan para hablar largo y tendido. Sin embargo, hoy era el día de su hija, y la Princesa Leonor, ha sido quien ha acaparado todas las miradas. Su madre, sin duda, sabe mucho… y deja, como buena madre y consorte, que sus hijas brillen. En especial la heredera que no podía estar más feliz en los actos de los premios que llevan su nombre…

Se la esperaba desde hace semanas en esta fecha tan especial para ella y como no podía ser de otra manera, su reaparición ha sido triunfal. Un giro, de 180 grados… ¡Ideal!

Un día de lo más especial en Asturias, la víspera de los Premios Princesa de Asturias 2021, que da comienzo con el concierto de estos premios que está siendo presidido por Don Felipe VI, Doña Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. La familia ha aparecido al completo en esta fecha tan señalada, mostrando unidad y complicidad después de haber pasado unas semanas separados de la futura heredera de la Corona española.

Letizia, sorprendente de verde con mangas de mariposa

Verde, rosa y azul. Estos son los colores que han elegido Doña Letizia, la Princesa Leonor y Doña Sofía para el concierto de los Premios Princesa de Asturias. Sin duda, la protagonista de esta noche ha sido la princesa, que ha estado estas semanas fuera de España estudiando en el colegio de Gales donde sigue formándose académicamente.

La Reina ha elegido para este año un traje que no se lo habíamos visto en otra ocasión, de color verde con mangas de mariposa. Y como no, tenía, el mensaje no verbal que tanto domina la asturiana. ¡Nadie la gana!

La Reina Letizia y el gran mensaje de su vestido verde en Asturias

Spanish Queen Letizia Ortiz during the celebration of the 29th edition of the concert of the Princess of Asturias Awards 2019 in Oviedo, on Thursday 21 October 2021.

Verde con todo el significado con su vestido midi en color verde. Y es que el, al igual que el azul es el color de los Borbones, el V.E.R.D.E., es el Viva El Rey De España. Un look vaporoso en tonos oliva con mangas mariposa con el que ha posado elegantísima delante de las cámaras.

Sus hijas, sin embargo, han optado por colores más vivos, llamando más la atención, ¡mami sabe!

El toque más chic, las plumas en la abertura lateral, y como no los stilettos destalonados metalizados en dorado. Y a juego… su cluth. Eso por no olvidar su fastuosa espalda con abertura de las capas…

Sin duda, la Reina Letizia ha posado elegante, pero dejando todo el protagonismo a sus hijas que han elegido unos tonos para sus looks mucho más llamativos y menos neutrales que ella. La Princesa Leonor ha acaparado así el foco mediático tras su regreso del colegio de Gales donde sigue con su vida académica.

Leonor, rompedora: centro de las miradas en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

La Princesa Leonor ha lucido un vestido liso de color rosa, con fruncidos en el cuerpo, falda wrap y manga francesa. Estaba rompedora. Un gran cambio y solo lleva un par de meses fuera. Y es que no tiene nada que ver el que esté fuera, sino eso de que cuando no les ves durante un tiempo, han crecido y han cambiado.

Unos zapatos de Magrit en nude, todavía la estilizaban más. De nuevo, la mano de mamá para que su hija estuviera radiante… Aunque sin duda, ellas sabrán mucho de moda y compartan las tres, gustos y diferencias, porque cada una tiene su estilo

Sofía acompaña a su hermana de azul deep teal en Asturias

Su hermana, Doña Sofía, ha lucido un el color azul deep teal, de diseño liso y de manga francesa. Si bien el peinado de ambas es el mismo, un look desenfadado con ciertas ondulaciones en el cabello, en el calzado se han distinguido. La hermana mayor ha optado por unos zapatos de tacón mini en nude y su hermana unas bailarinas negras planas Veremos si el año que viene ya lucimos algún centímetro de tacón.

Sofía ha lucido el azul como emblema de la Corona y como no, del Principado.

A su llegada, la Familia Real han sido recibidos con una banda de gaitas de la ciudad de Oviedo y una ovación por parte de todos los ciudadanos que estaban en las inmediaciones del Auditorio Príncipe de Asturias. Los primeros en llegar han sido los Reyes, Felipe VI y Letizia, y acto seguido, sus hijas, la Princesa Leonor y Doña Sofía.

Como bien sabemos, Doña Leonor abandonaba España el pasado 30 de agosto para estudiar al sur de Gales y desde entonces no la hemos vuelto a ver en España. Todas las miradas por tanto se las ha llevado ella, después de que el 12 de octubre se la echara de menos en el desfile propio del Día de la Hispanidad.

Este es solo el aperitivo de lo que veremos mañana durante los Premios Princesa de Asturias… Todo apunta a que va a ser sensacional y que, una vez más, la crónica internacional se hará eco de la elegancia de sus looks.