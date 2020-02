Renée Zellweger gana el premio a Mejor actriz protagonista en los Oscar 2020

La noche del domingo 9 de febrero se reabrían de nuevo las puertas del Teatro Dolby de Los Ángeles para dar cobijo a una de las galas más importantes del año: los Premios Oscar 2020. Como cada año La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood hace entrega de las conocidas estatuillas a las mejores películas. Una gala que como también es tradición estaba llena de polémica y todavía no había empezado. Por un lado, por no tener un año un maestro de ceremonia tas el escándalo de Kevin Hart en 2019; por otro, por la poca presencia tanto de personas negras en los nominados como de mujeres en la categoría de mejor dirección.

Pero más allá de las sombras de la gala, muchos de los que acuden lo hacen con la esperanza de ganar una estatuilla. Especialmente aquellos que están nominados en las categorías de renombre que centran todas las apuestas de la noche. Una de ellas es la de Mejor actriz protagonista, el peso pesado de la interpretación junto con el de Mejor actor protagonista, Mejor dirección y Mejor película.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u

? The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020