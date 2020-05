Revelada la causa de la muerte de Logan Williams, el joven actor de ‘The Flash’

La trágica noticia de la muerte de Logan Williams cogió a todo el mundo por sorpresa. El joven actor falleció de forma repentina el 4 de abril de 2020 y hasta el momento se desconocían las causas de su muerte. Ahora ha sido precisamente su madre, quien en su momento anunció la muerte de su jovencísimo hijo, la que ha confirmado que esta muerte se produjo por una sobredosis.

Esta información ha resultado de lo más sorprendente y sobrecogedora teniendo en cuenta la corta edad que tenía Logan Williams. El joven dio vida a Barry Allen en la mítica serie de ‘The Flash’, así como tuvo un papel en la conocida serie ‘Sobrenatural’. Su madre fue la encargada de dar la noticia en The New York Post con estas palabras: «Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto», decía triste.

Logan Williams en ‘The Flash’

Ahora ha sido su madre la que ha recibido los resultados toxicológicos y ha confirmado la causa de la muerte de su hijo: una sobredosis. Esto es lo que Marlyse Williams ha dicho a The New York Post: «Su muerte no será en vano. Ayudará a mucha gente por el camino». Al parecer, los test preliminares de toxicología han determinado que murió de una sobredosis de fentanilo, un opiáceo que tiene unos efectos mucho más fuertes incluso que la heroína.

Una tragedia que ha asolado a la familia

Sin duda, se trata de una grandísima pérdida para la madre, quien ha revelado que el joven llevaba luchando unos años contra su adicción a pesar de su corta edad. Además, Marlyse Williams ha explicado que el hecho de enfrentarse a las audiciones para conseguir papeles le provocaba un grandísimo estrés, lo que le hizo comenzar a engancharse a diferentes opiáceos.

Logan Williams | Twitter

Logan Williams comenzó con la marihuana pero terminó con el fentanilo, un narcótico de mayor potencia. El joven estuvo ingresado en varios centros de desintoxicación en EEUU y Columbia pero no lo logró: «Realmente le encantaba actuar. Sé que hay un estigma sobre las estrellas infantiles, pero él no era una estrella, estaba empezando. Lo intenté todo, lo único que no hice fue esposarlo a mi brazo para mantenerlo a salvo».