Ricky Merino: «Entrar en la academia de ‘OT 2020’ ya no me supone ese choque emocional»

Ricky Merino está viviendo uno de los mejores momentos profesionales ya que está inmerso en el lanzamiento de nuevos temas pero lo está compaginando con su faceta como presentador. Ya hace un tiempo aseguraba que la televisión era una de sus grandes pasiones y lo recalcó cuando salió de ‘OT 2017’. Sin duda, su trabajo en el Chat de ‘OT 2020’ le está dando grandísimas alegrías.

El que fuera concursante del talent musical ha lanzado su canción ‘Perfecto’, un tema en el que habla de amor tóxico con un videoclip en el que predomina el blanco, el baile y la sencillez. No hay duda de que esta canción es una gran apuesta de Ricky Merino, un single que no dudó en presentar en el Chat de ‘OT 2020’: «Cantar ‘Perfecto’ en ‘OT 2020’ fue bastante durillo. Entré en la sala del piano y me visualicé a mí hace años con Manu Guix».

Además, el artista nos ha contado durante la entrevista que entrar en la academia ya no le supone mucho choque, porque al final pasea por ella con total naturalidad y la siente como su casa: «Entrar en la academia de ‘OT 2020’ ya no me supone ese choque emocional». No hay duda de que para Ricky Merino es una situación de lo más especial y que disfruta al máximo.

Otros muchos proyectos

Por si presentar el Chat y sacar nuevo single fuera poco, Ricky Merino ha estado inmerso en otro muchos proyectos. Uno de ellos, y que le llena de ilusión, es el de presentar ‘A cantar’, un nuevo formato musical que se estrenará en Netflix y donde él será el presentador. Además, Ricky viene de una gira exprés junto a Nerea Rodríguez y Raoul Vázquez, el #3tour, y también nos ha asegurado que está preparando otras canciones para un próximo disco.