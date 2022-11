Risto Mejide reacciona a los besos de Laura Escanes a Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna han sido cazados en la playa. Risto Mejide ha decidido reaccionar ante los besos de la pareja.

Laura Escanes y Álvaro de Luna han sido cazados en la playa. Risto Mejide ha decidido reaccionar ante los besos de la pareja. De momento, Mejide ha decidido dejar de seguir a su futura exmujer en las redes sociales para no tener que afrontar situaciones que le pueden resultar dolorosas.

Mejide parece tener claro que el buen rollo por la hija que comparten es una cosa y comulgar con ruedas de molino es otra bien distinta.

De su momento emotivo en Got Talent opinaba que «Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión».

Mientras tanto, Escanes ha indicado que sabe por lo que ha pasado y por lo que está pasando en el amor. La joven quiere aprovechar su nueva vida de soltera para establecer relaciones con quien le plazca. Posiblemente, Risto haga lo mismo en el futuro así que tampoco hay demasiado problema al respecto.

Lo malo es que ambos han terminado dándole la razón a quienes decían que no iban a durar. El tiempo será el fiel testigo de lo que pueda terminar ocurriendo entre ambos en los próximos meses. Seguro que tienes una opinión al respecto.

Parejas Televisión #Álvaro de Luna #laura escanes #Risto-Mejide