Roberto Leal: «Soy como un acordeón, lo mismo engordo rápido que adelgazo»

Con cuatro embajadores de lujo, Grupo Bimbo ha hecho entrega de manera oficial de la donación obtenida por los corredores y corredoras de la Global Energy Race. Se trata de una carrera solidaria dedicada a conseguir ayudas para la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL). Como decíamos, entre esos cuatro embajadores se han encontrado influencers de la talla de Marta Pombo o Fatima Cantó y rostro televisivo de lujo, Roberto Leal. En Cotilleo.es estuvimos con él y esto fue lo que nos contó…

Con una presentadora de lujo, Angie Rigueiro, los embajadores hablaron de salud mental

En el evento también se contó con el Director General Iberia de Grupo Bimbo, José Luis Saiz y también con Gema Escrivá, Directora General de Banco de Alimentos de Madrid. Conducido por una presentadora de lujo, la periodista deportiva Angie Rigueiro, estuvo acompañada por estos populares embajadores.

Influencers como Marta Pombo, hermanísima de la archiconocida María Pombo o Fátima Cantó. El profesional del mundo del fitnes como Cesc Escolá y por supuesto, el famosísimo y reconocido presentador de Pasapalabra, Roberto Leal. Todos ellos hablaron durante la rueda de prensa previa sobre la salud mental, como por ejemplo que a Marta Pombo le ayudó mucho a estar centrada la cerámica.

Pero no solo eso, también nos confesó a Cotilleo.es que nadie le ha ayudado a gestionar la fama, de ahí que tuviera que decir ‘stop’ y abandonar las redes sociales durante un tiempo. Si quieres saber que más nos contó, no dudes en darle al play y descubrirlo todo. Por su parte, Roberto Leal hizo una revelación que nos dejó atónitos. No ha tenido que recurrir a terapia.

Roberto Leal: «Nunca he tenido que recurrir a terapia, pero si lo necesitase, no tendría ningún problema»

«En estos últimos cuatro años, he tenido una mayor exposición, pero siempre he tratado de relativizar. Nunca he tenido que recurrir a terapia, la verdad, pero si lo necesitase, no tendría ningún problema en hacerlo«, confesaba en la rueda de prensa. Para el popular presentador no es ningún tabú pero hay algo que tiene muy claro. Su familia es muy importante para él.

De su mujer, no ha parado de presumir. «Fundamental. Mi mujer es mi otra mitad, y no es un tópico, es real. Trabajamos juntos en nuestra productora, ella conoce perfectamente mi mundo porque también viene de él y nos complementamos», nos confesaba. Y luego están sus pequeños, Lola y Leo. Pero, parece que la fábrica ha cerrado. «La fábrica se ha cogido días de asuntos propios», por lo que ampliar la familia estará por ahora descartado.

Sobre su Premio Ondas: «El Ondas era un sueño que uno tenía y cuando llega es muy bonito»

Lo que también le hace inmensamente feliz es el Premio Ondas que le han otorgado como Mejor Presentador. Y es que sin duda, Pasapalabra ha sido su gran alegría, aunque también ha presentado OT, al que le debe mucho y del que confiesa que ha sido una maravilla haber formado parte de la historia del formato. Y hablando de Operación Triunfo, ¿Con qué concursantes sigue llevándose? En el vídeo encontrarás la respuesta…

«Lo del Ondas ha sido grandísimo», aseguraba Roberto Leal. «Cuando te dan premios te da alegría, sería falsa modestia decir no», pero es a pesar de que soñaba con tener este galardón, uno no es consciente de lo que ha logrado hasta que para y echa la vista atrás. «Sobre todo cuando no te lo esperas. al final lo compartes con tu gente, con tus amigos, con tu familia y con todo el mundo. El Ondas era un sueño que uno tenía pero cuando llega es una cosa muy bonita«.

Que es el presentador de moda, es algo indiscutible, pero también es alguien que, cuando está con los suyos, esa etiqueta no importa para nada. «Yo trato de seguir viviendo una vida normal, porque esto no deja de ser un trabajo, lo que pasa es que se te ve y la gente te puede parar por la calle», confesaba Roberto Leal. Pero que cuando va a su pueblo, sus vecinos le tratan de tú a tú…

Sigue manteniendo su cuerpazo pero… ¿Cuál es su secreto?

Y por último, con Robeto Leal pudimos hablar también de hábitos alimenticios y de cómo cuida su ‘body’. De su hija, durante la rueda de prensa nos confesó que «Lola tiene casi cuatro años y medio y ella come mucha fruta, le encanta». Que aunque come algún que otro dulce o chocolate, no es habitual porque no lo hacen en casa.

Sobre él, que fue portada de la revista Men’s Health, nos ha asegurado que además de hacer deporte, también ha practicado el famosísimo ayuno intermitente. Algo que practicó en su momento pero que «ya no lo llamo ayuno intermitente». «Como lo que tengo que comer en el día y por la noche a veces no ceno, simplemente por mantenerme un poco», explicaba para Cotilleo.es.

En resumidas cuentas, Roberto Leal ha asegurado que más o menos su cuerpo es como una acordeón. «Me he mantenido de peso. Soy como un acordeón, lo mismo puedo engordar muy rápido que adelgazo». Y es que, con una jornada tan intensiva como lo es grabar Pasapalabra, no dudamos que eso también haga algo para tener un cuerpo espectacular. Y sí, en resumidas cuentas, ahora mismo Roberto Leal está en uno de sus momentos más dulces de su vida y… ¡Qué está como un pan (Bimbo)!