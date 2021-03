Inicio Chiiist! Rocío Carrasco, ante la pregunta de si Antonio David es mal padre:... Chiiist! Rocío Carrasco, ante la pregunta de si Antonio David es mal padre: «No voy hacer con otros lo que han hecho conmigo» Por Noticiero Universal -

‘Sálvame’ se ha convertido estos días en la enciclopedia de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. El programa ha ido desvelando durante toda la semana pequeños avances de lo que se podrá ver el próximo domingo a partir de las 22.00 horas de la noche en Telecinco. Este viernes han sacado a relucir un nuevo extracto del documental de Rocío Carrasco en forma de otros tres vídeos posteriores a la entrevista con ella. El primero se llama «Mi madre»; el segundo lleva el nombre de «Mala madre»; y por último «Errores y La Fábrica de la Tele». En el primero responde a una pregunta potente. «¿Eres una mentirosa?». «No lo he sido nunca. Mi madre era una cualidad que siempre resaltaba de mí la generosidad y la sinceridad. Mi madre siempre ha estado orgullosa de mí pero creo que hoy lo estaría más. Ella me parió y ella sabía que hasta un cierto momento de mi vida he sido una persona valiente, decidida y cabal. He dejado de ser así durante mucho tiempo». En el segundo, Carrasco responde a las acusaciones de «mala madre» y habla de su distanciamiento con sus hijos: «Muchas veces me han dicho que si no me da vergüenza estar con mis hijos (…) no es la ausencia, es el por qué de la ausencia y cómo se produce. Y qué la provoca. Y en qué condiciones. Esa ausencia la provoca el que por desgracia para mí es su padre», sentencia. Además, contesta a la pregunta de si Antonio David Flores es buen padre y su respuesta ha sorprendido: «No voy a hacer con otros lo que han hecho conmigo», dejando descolocado a todos los colaboradores. En el tercer vídeo, Rocío Carrasco responde a una pregunta concisa: ¿Está dispuesta a reconocer errores? «Por supuesto que sí». Al mismo tiempo, responde a otra que mucha gente se hace. ¿Por qué habla en ‘La Fábrica de la Tele’, productora que tiene contratada a Antonio David Flores: «Ellos productora que ha contribuido en muchas ocasiones a lo que se va a contar y precisamente por eso creo que tenían que ser los primeros en saber la verdad». Y si ‘Sálvame’ ha sido el canal oficial de información, Jorge Javier ha ejercido de altavoz para transmitir toda la información sobre la docu-serie ya que ha visto los dos primeros episodios. Hoy también ha podido tener la oportunidad de charlar durante 40 minutos -por teléfono- con la protagonista indiscutible de la semana. Ha sido una conversación de sobremesa en un tono muy agradable. Él siempre se ha mostrado muy cercano a la postura de Rocío Carrasco.

En los primeros vídeos emitidos por ‘Sálvame’ este pasado jueves, se pudo ver a una Rocío Carrasco un tanto abatido, cruzando constantemente los dedos de sus manos y agotada tras tantos años en silencio. En ellos desveló cuánto tiempo llevaba sin ver a sus hijos, Rocío y David, así como una contundente conclusión final: «Dentro de toda esta historia hay unos puntos muy, muy específicos con los que se entiende perfectamente toda la situación del niño. Yo si algo me he considerado en la vida, y me considero, es buena madre. Porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que a ellos no les rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo 20 años con tal de yo no contribuir al sufrimiento de dos niños. A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que bajo mi punto de vista, mi punto de vista, tiene una mujer, que son sus hijos».