Rocío Carrasco: «Antonio David es un ser diabólico y egocéntrico»

La repercusión creada por el documental de Rocío Carrasco se ha visto pocas veces antes en la prensa del corazón. Puede que estemos ante el testimonio más brutal y esperado de las últimas décadas. Mediaset lo sabe y por eso, desde que anunció que había grabado su docu-serie con ella, ha ido cebando y dando pequeños adelantos de lo que veremos a partir de este domingo por la noche. A esta hora ya hemos podido desvelar algunas incógnitas como el aspecto, el tono de voz, los gestos y la manera de comunicarse con la cámara que tiene la hija de La Más Grande. Está contando su historia tras 25 silenciada por voluntad propia y por «terror», tal y como aseguró ella.

Este sábado, el grupo de comunicación con sede en Fuencarral ha emitido un nuevo adelanto de los primeros episodios de ‘Rocío. Contar la Verdad para seguir viva’. Lo ha hecho a través del programa ‘Socialité’. La protagonista define a su exmarido, Antonio David Flores, habla de la relación con sus hijos y de la importancia en su vida de su actual esposo, Fidel Albiac.

En estos cinco minutos inéditos se escucha a una Rocío golpeada emocionalmente. Habla del padre de sus hijos como «un ser diabólico y egocéntrico» y asegura que le va a «destapar a través de la verdad». Palabras muy duras, las primeras que profiere en público de Antonio David tras un cuarto de siglo separada de él. Rocío Carrasco sabe que este documental podría afectar negativamente a sus hijos. ¿Cómo cree que lo encajarán? «A mi enano, a David no le va a hacer daño, él es un ser feliz (…) A Rocío no sé cómo le puede sentar, si va a sufrir o no, pero me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores, han sido todo este tiempo víctimas de su padre (…) Solo quiero poder volver a vivir con normalidad, dejar de tener pánico al despertarme cada mañana», argumenta. De momento, Rocío Flores no se ha querido pronunciar hasta ver el documental, pero asegura no tener miedo de lo que pueda ver y escuchar.

En este cebo emitido por Telecinco, la hija de Rocío Jurado explica el motivo por el que ha escogido titular así a su documental: «Se llama así porque hay un momento en mi vida donde toco fondo y después de ese momento me doy cuenta de que esto tiene que cambiar y de que las cosas se tienen que saber. Lo hago porque ya no tengo miedo. Ya está bien de linchar, de ponerme en un mercado público e irme quitando partes de mí y arrancándomelas. Es algo que me debo a mí misma, como mujer, como madre y como persona. Y se lo debo a los míos. Fidel ha sido mi apoyo, mi terapia, ha sido un corazón abierto sin pedir absolutamente nada».

Fidel Albiac ocupa una parte importante de este documental. Ella reconoce que ha sido su gran valedor y otro apoyo a la hora de contarle a toda España su verdad: «Fidel ha sido mi apoyo, mi terapia, un corazón abierto sin pedir absolutamente nada a cambio. Es todo lo contrario a lo que se ha contado de él todo este tiempo».