Rocío Carrasco: «Antonio David me robó la caja fuerte de mi cuarto»

El dolor de Rocío Carrasco

> Ya han pasado casi dos semanas desde que, tras más de veinte años de silencio, la heredera universal de la Jurado se animará a dar un paso y a romper su silencio para compartir con todo el mundo el calvario por el que ha pasado por culpa del supuesto maltrato que Antonio David Flores ha ejercido sobre ella. Rocío Carrasco narró episodios especialmente estremecedores, asegurando incluso que el malagueño intentó arrojarla al vació desde una ventana cuando ella estaba embarazada de David, su hijo pequeño: “Una noche, vino de madrugada, de fiesta. Le dije que era un sinvergüenza. ‘Tú estás loca, estás enferma. Tú vas a malparir a mi hijo’, me dijo. Me cogió en volandas del camisón. Me agarró y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana. La barriga me estaba dando en el borde de la ventana. En ese momento gire la cabeza y le dije: ‘Procura que cuando llegue abajo me haya matado’”.

Son muchos los que han empatizado con Rocío Carrasco y han creído su versión de la historia, lo que automáticamente deja a Antonio David Flores en una situación muy complicada. Su imagen pública ha quedado a la altura del betún y ahora es él quien sufre un tremendo escarnio que le ha obligado a retirarse del foco mediático. De hecho, ha perdido su puesto de trabajo en Sálvame, pero parece que lo peor para él está por llegar. Lo que se verá en los siguientes episodios de Contar la verdad para seguir viva ahondarán en episodios todavía más escabrosos.

Siguiente: El “terrorismo” de Antonio David contra Rocío Carrasco