Rocío Carrasco anuncia que cerrará su documental con una entrevista: «ya no tengo miedo»

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha terminado este miércoles 26 de mayo después de 12 capítulos en los que Rocío Carrasco se ha mostrado como nunca en su vida y con el objetivo de intentar hacer comprender lo que ha vivido y sufrido en los últimos 20 años de su vida. Muchas horas de grabación que se han intentado condensar y sobre las cuales todavía queda mucho de las que hablar, pues el viaje de la hija de Rocío Jurado en su recuperación no ha hecho más que empezar.

Poco después de terminar el programa, Rocío Carrasco ha reaparecido en directo durante el debate para compartir sus impresiones y hacer un gran anuncio. Desde su casa, vestida con una alegre americana de color amarillo y muy guapa, ha comenzado explicando que se encontraba «muy emocionada» después de revivir la última parte del episodio. «Me ha vuelto a remover un montón de cosas, pero no digo ninguna mentira. No estoy sola. Nunca lo he estado y ahora mucho menos». Un mensaje de optimismo que ha aprovechado para agradecer al programa su apoyo, «ahora estoy mucho menos sola gracias a vosotros. No sería bien nacida si no fuera agradecida y yo os tengo que dar las gracias a todos por la implicación, por haberme escuchado, por haber subido el altavoz, haber creído y haber querido escucharme».

Ahora comienza una nueva etapa para ella en la que se siente «más fuerte» y «más segura», aunque todavía le queden «cosas por pulir». «Pero me encuentro mucho más fuerte y segura. Y aquí estamos», ha afirmado rotunda. Y es que desde que grabó el documental han pasado muchas cosas que la han hecho crecer y también cambiar. Si en este último episodio aseguraba que cada vez tiene menos miedo, durante la llamada ha sido más rotunda: «no. No tengo miedo. Cuando digo ‘aquí estamos’ es que aquí estamos. Ya no hay miedo», ha dicho con una sonrisa en los labios.

Sobre sus confesiones en los programas que ha protagonizado, ha dicho Rocío que espera que su testimonio haya servido para algo. No solo en el sentido más personal, que también, sino de cara a otras personas que estén o hayan vivido situaciones similares. «Tengo esperanzas y espero y quiero que mi testimonio sirva para algo. Que cambiasen muchas cosas para todas las mujeres», han sido sus palabras.

Para terminar, ha hecho un gran anuncio. Como guinda a ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha propuesto acudir a plató el próximo miércoles para encontrarse con Carlota Corredera y el resto de colaboradores. «Me gustaría ir otra vez al plató a hacer un poco el cierre del ciclo, pero hacerlo yo con vosotros», ha dicho, a lo que todo el mundo ha aceptado encantado.

Una esperadísima entrevista que tendrá lugar este próximo 2 de junio y en la que responderá a todas las preguntas que hayan surgido a raíz de estos últimos programas y a las que responderá como siempre, de la forma más sincera posible. Sin duda, una gran forma de comenzar una nueva etapa en la que, como ella ha dicho, el miedo ya no tiene cabida.