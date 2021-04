Rocío Carrasco anuncia su regreso a la televisión y explica cómo cambió la relación con Rocío Flores

Rocío Carrasco ha vuelto a sorprender a todo el mundo durante la emisión del séptimo capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, pero no precisamente por lo que ha desvelado este miércoles –que no ha sido poco- sino por la decisión que ha tomado. Habían pasado unos minutos de las diez de la noche cuando en el plató se recibía una llamada en directo de la propia protagonista, a la que saludaba Carlota Corredera. Tras afirmar que se encuentra “bien”, la hija de Rocío Jurado comenzaba dando las gracias a todo el mundo. “Primero quería reiterarme en el mensaje que os mande el otro día, en las gracias. Gracias con letras mayúsculas”, ha comenzado diciendo.

Sin embargo, la gran bomba llegaba a continuación, tal y como ella misma anunciaba, “y, segundo, quería contaros algo, ¿te parece?”, le preguntaba a la presentadora, que le dejaba toda la libertad para hablar. “Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y que ver y que asimilar. No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas”, ha dicho la hija de ‘La más grande’, que a continuación soltaba la gran bomba: pausar la emisión de la docu-serie.

“Creo que llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la serie documental, de esta historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos, para poder explicar algunas cosas que yo supongo que vosotros y las personas que están en casa se hayan preguntado y hayan dicho ‘¿esto por qué?’”.

Rocío Carrasco entra por teléfono al programa para anunciar el parón de la serie documental y dará explicaciones la semana que viene en plató: «Es el momento» #RocíoVerdad5 pic.twitter.com/3BJ089p9jW — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 14, 2021

“Creo que ha llegado ese momento de hacer ese parón”, ha continuado Rocío Carrasco, demostrando así que la decisión estaba más que tomada. Sin duda, una triste noticia para los seguidores del programa que, por otro lado, han vivido la noche de entre miércoles otra sorpresa y es que inmediatamente después la ex de Antonio David Flores hacía un gran anuncio: su regreso a un plató de televisión. “Me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso”. Sin duda, una gran noticia y es que Rocío Carrasco es la mujer del momento y todo el mundo tiene ganas de hablar con ella, algo que los colaboradores del espacio de Telecinco podrán hacer el próximo 21 de abril.

El cambio en la relación con su hija Rocío Flores

Esta ha sido una de las noches más emocionantes de lo que va de serie documental y es que ha sido en este séptimo capítulo cuando Carrasco ha hablado de la muerte de su madre, una pérdida que marcó un antes y un después en la vida de toda la familia. La joven no se separó de su madre en los cuatro últimos meses de su vida, durante los cuales tampoco vio a sus hijos. El reencuentro no fue como ella habría esperado, pues mientras que David la llenó de besos y abrazos, su hija Rocío, que por aquel entonces contaba con 9 años, fue más fría y su primera pregunta fue sobre el destino de las casas de Miami. «En ese momento yo supe que todo había cambiado y que esa semilla del mal que habían implantado en ella había terminado germinando y estaba floreciendo. Empecé a llorar como una niña pequeña, se me vino encima el mundo cuando escuche esa frase y pregunta de una niña de 9 años, que se acaba de morir su abuela y su madre está destrozada. Ella venía con una lección aprendida y me di cuenta que había un antes y un después en esa niña que la había parido yo pero que no tenía nada de mí», ha contado rota de dolor.

Instantes antes, detallaba cómo era la vida de sus hijos con motivo de la custodia compartida que mantenían ella y Antonio David y es que, tras estar con su exmarido, los niños volvían a ella con un cambio de actitud en temas de educación. “Rocío menos pero David me costaba un día o dos que se adaptara a su rutina y estuviera centrado, se pasaba horas durmiendo”, ha comentado enfadada. “Venían de no tener un horario a la hora de acostarse, de estar rodeados de gente mayor y de poder hacer en buena forma lo que les diera la gana. Desde los nueve años mi hija quería un móvil, yo no se lo compraba y en casa de su padre lo tenía”.

Según Rocío, sus hijos estaban sufriendo lo mismo que le pasó a ella años atrás. “Mis hijos no estaban siendo conscientes, igual que yo cuando estaba en Argentona, del daño emocional que se les estaba haciendo. Yo con mis hijos hacía una vida muy normal con ellos e incentivábamos mucho el deporte, lo digo en plural porque sobre todo era Fidel. Me iba con Rocío y sus amigas de la urbanización y era la época de la goma y la comba y me ponía en el parque con ellas a jugar, era una cosa que disfrutaba pero eso tarda muy poco tiempo en desaparecer. Mi vínculo con los dos es fortísimo hasta que mi madre fallece”.

Por todo esto, la hija de Rocío Jurado no ha dudado en afirmar que se arrepiente de haber firmado el convenio que regulaba esta custodia compartida, aunque cuando lo hizo fue pensando en sus hijos. “Lo hice pensando que hacía un bien y me arrepiento porque al final lo que he conseguido ha sido ofrecerle y ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que hoy por hoy ha conseguido”. «Quiero creer que obré con diligencia en el sentido de que era lo mejor para ellos. La gente puede pensar porque luego no se los quité posteriormente, pues porque mis hijos querían estar con su padre y yo no iba a tener en mi casa a dos niños privándole de estar con su padre”, ha sentenciando.

Este próximo miércoles, Rocío Carrasco podrá estar en directo y, aunque es un misterio lo que sucederá esa noche, es probable que pueda contestar a las preguntas de los colaboradores, desvelando así nuevas incógnitas.