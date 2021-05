Rocío Carrasco confiesa que casi agrede a Olga Moreno: “yo iba a por ella”

Rocío Carrasco ya lleva a sus espaldas ocho capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y lo cierto es que no ha dejado de sorprender. Este miércoles, la hija de ‘La más grande’ ha narrado como su hijo menor, David se fue alejando poco a poco de ella. Una dolorosa separación que culminó el 23 de junio del año 2016, cuando madre e hijo se vieron por última vez. Ese día, recuerda Rocío que se despidió de su «enano» para que este pasara el verano en Málaga junto a su padre y sus hermanas, pero con la intención de regresar en septiembre para convertirse en testigo de su boda con Fidel Albiac. Algo que no sucedió y es que Antonio David Flores nunca se lo permitió. Un relato totalmente opuesto al del ex Guardia Civil, que a golpe de exclusiva y plató ha vendido en estos años su propia versión, que Carrasco no volvió a preocuparse por su hijo, dejándole a su cuidado.

Sin embargo, lo cierto es que Rocío Carrasco sí quería volver a tener a su hijo con ella y para conseguirlo recurrió a la Justicia, iniciando en octubre de ese año, apenas unas semanas después de su ‘sí, quiero’, un proceso judicial para que su pequeño volviera a su lado. La ley se posicionó de su lado, pero al padre del niño le dio igual. No cumplió. El cara a cara en los juzgados llegaría dos años después, demasiado tarde, pues David ya era mayor de edad y podía vivir con quien quisiese. A pesar de todo, el juicio se celebró y madre e hijo volvieron a cruzarse, aunque no como Antonio David y Olga han vendido en este tiempo.

Este punto ha sido el más controvertido de la noche. Furiosa, Rocío Carrasco le ha quitado la ‘máscara’ a Olga Moreno, describiéndola como una «provocadora» que mintió sobre lo que sucedió en los juzgados de Alcobendas durante su paso por el ‘Deluxe’. En aquel programa, la andaluza afirmó rotunda que durante el juicio que tuvo lugar en julio de 2017 -cuando David llevaba ya un año sin ver a su madre- Rocío Carrasco le negó el saludo a su niño. «¿De verdad no vas a saludar a tu hijo?», afirmó que le dijo a Rociíto, que lo ha negado tajantemente.

«Lo primero que me encuentro tras salir de la sala, fueron milésimas de segundo, es a Olga, que estaba pendiente de que la puerta se abriera y me encuentro su mirada hacia mi fijamente. Ella estaba de perfil, mirando a mi hijo, los dos de perfil, ella mira a la puerta, ve que soy yo, le coge la cara al niño, le da besos y le pasa la mano por la cara y se la vuelve para que no me vea. Cuando veo eso… Yo iba a por ella y podía pasar que alguna de las dos tuviera un problema y no saliera de allí. ¡Yo iba a por ella! Y no me duele en prendas decirlo. Literalmente».

Si embargo, su abogado impidió que avanzara hacia Moreno «me tiró de la manga porque sabía que íbamos a tener un problema y gordo. El niño no me ve porque ella no deja que el niño me vea a mi. Es cierto que tiro hacia delante. Es mentira que ella se levanta y me diga ‘en serio que no vas a saludar a mi hijo’ como ha dicho en el Deluxe. ¡No tiene coño! ¡No tiene lo que tiene que tener para decir lo que dijo tras haber hecho eso!», ha afirmado furiosa.

A continuación, se ha dirigido expresamente a su exmarido: «Tú eres un sinvergüenza y tu mujer una provocadora. Lo que queríais los dos era seguir llenando las arcas a causa de un escándalo mío. Cualquier madre, en mi situación, hubiera reaccionado de la misma manera de la forma que evitaron de que yo reaccionara así, gracias a Dios. Sé que me hubiera arrepentido», ha sentenciado Rocío, que lejos de lo que se ha dicho, esquivó la situación para evitar poner a su hijo entre la espada y la pared y evitarle posibles problemas con su padre.