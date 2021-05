Rocío Carrasco: «creo que a Antonio David le ha llegado su hora»

Rocío Carrasco entraba ayer en directo en Viernes Deluxe para apoyar a María Teresa Campos y para dar algunas pistas sobre cómo se siente.

Rocío Carrasco entraba ayer en directo en Viernes Deluxe para apoyar a María Teresa Campos y para dar algunas pistas sobre cómo se siente. Tenía claro que la declaración de su hijo ante el juez de ayer por la mañana, en la que pidió no renunciar a su manutención, fue producto de su otrora marido.

«Hoy ha sido un día difícil, bastante difícil para mí. Porque se repite la historia. Tengo que ver cómo el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa» comentaba no sin falta de razón.

«Lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o dejar de tener. Ha sido un día bastante duro como te digo. He sido consciente por primera vez de muchas cosas que yo no sabía, que tenía absoluto desconocimiento. Yo no sé cómo pueden pasar determinadas cosas igual que no sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna sabiendo que el niño es mi hijo y que yo no vivo en Málaga. No sé cómo el niño puede tener una prestación, que creo que es la palabra idónea, de 400 euros que va a una cuenta donde está él y donde está la mujer de su padre».

No dudaba en añadir que «el simple hecho de que alguien ponga en esa tesitura a un niño me parece… Y para lo que lo ha puesto… Me parece un hecho deleznable completamente. No es que me escandalice, me repugna. Tengo la esperanza y quiero creer de que estoy convencida de que le ha llegado su hora». Esperamos tus comentarios al respecto.

