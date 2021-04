Rocío Carrasco, documental de Telecinco en directo | Rocío Flores, protagonista del capítulo 8

02:28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | «Me hubiese ahorrado el poner a un niño de 7 años hacer como que se está casando con la mujer de su padre. Así la fotografía vale más. No importa lo que pueda haber detrás ni si estás perjudicando a un niño de siete años. Mientras que haya dinero…», dice sobre el reportaje de la boda.

02:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | «Me parece fantástico. Me parece muy bien. Lo único que no me parece tan bien es que a mi no me dieron la oportunidad de que yo viviera eso. Es lo único que voy a decir. No puse problema para que ellos acudieran a la boda».

02:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Más imágenes inéditas del documental. Rocío Carrasco lee una noticia de la boda de Antonio David Flores y Olga Moreno, en la que los hijos tuvieron un gran protagonismo.

02:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Un sacrificio que su ex nunca hizo y que a ella le dejó sin vacaciones con sus hijos, consciente de que si ella no cedía, no lo haría nadie y Rocío seguramente se quedaría con los suspensos.

02:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Nuevas imágenes inéditas del documental. En ellas Rocío Carrasco desvela que se ha quedado muchos años sin vacaciones de verano con sus hijos porque a la niña siempre le quedaba alguna asignatura y como su padre no la llevaba a recuperación, prefería sacrificar el mes de agosto -el que en verdad le tocaba con ellos- y pasar con ellos julio para que Rocío Flores estudiara en una academia y pudiera aprobarlo todo.

02:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco desmiente lo que se recoge en los documentos y cuenta que la niña es escapó, que tanto ella como Fidel vivieron 3 horas de angustia buscándola por la urbanización. Finalmente cayeron en la cuenta de que Rocío tenía una compañera del colegio que era vecina de la urbanización, efectivamente, allí estaba.

02:01 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Un informe de un psicólogo, explica que Rocío Flores se fue de casa porque no quería estar ahí. Terminó en casa de una compañera de colegio, desde donde llamó a su tío paterno para pedirle que fuera a buscarla porque no quería estar con su madre.

01:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras unos minutos de debate, se ha mostrado un video inédito de Rocío Carrasco en el que cuenta un episodio en el que la niña es escapó de la vivienda familiar.

01:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Termina la emisión del séptimo episodio del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

01:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | «Paco pone en marcha el coche para llevarla al colegio. Él cuenta que, de repente, que no sabe de donde… Ella levaba un pantalón corto y una camiseta de tirantes y unas sandalias, y me dice ‘Rocío, no preguntes de donde, esa niña que había entrado en mi coche con un ataque de ansiedad, de repente se transforma, saca un móvil de no sé de dónde y dice: ‘papá, ya está hecho’”.

01:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | «Tenía las pulsaciones en 140, me puso un ‘Lorazepan’ debajo de la lengua, cosa que tenía pautada. Y la niña se fue. Se monta en el coche de Paco (el chófer), entra en él diciéndole… Ella asusta cuando me ve caer a plomo al suelo. Entra diciendo: ‘Paco, mi madre. Paco, una nectarina’ Y él entiende ‘naftalina’, pensando que me había tomado un bote de naftalina. Le pregunta si Fidel está en casa y ella le dice que sí».

01:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Entonces ella me sigue agrediendo…”, continúa con la voz entrecortada. “Lo siguiente que recuerdo es Fidel reanimándome, poniéndome un aparatito de pulsaciones. Cuando volví en sí le decía, ‘Fidel, la niña, Fidel, la niña’”.

01:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Coge aire Rocío para seguir contando el duro suceso. “Yo no me creía lo que estaba pasando… Entonces empieza a pegarme… Pero mientras ella me pega, ella va gritando: ‘¡no me pegues, no me pegues!’. Y yo la miraba y era ella la que me estaba pegando a mí. Cuando la veía gritar, se me pasó como una película por toda la cabeza. Sabía que eso obedecía a algo que no era normal”.

01:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Ahí se desencadena… Me desafía, se guarda la nectarina. Y al ir a coger la fruta que se había guardado, me da una… Me cruza la cara de lado a lado”, narra.

01:22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que en los días previos su hija estaba mal del estómago, que no iba bien al baño. “Ese día quiere desayunar una nectarina y yo lo único que hago es decir, ‘Ro, como estás mal del estómago, desayúnate unas ciruelas que te van a hacer bien’”.

01:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Esos días suceden igual, cuenta. Insultos, desafíos… “Llega el día 27 de julio, era el último día de cursillo”, recuerda. “Luego venía el fin de semana y ya era agosto, por lo tanto se iba con el padre. Ese día 27 yo me levanto por la mañana para levantarla para ir al cursillo”.

01:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | También dijo Rocío Flores que no se llevaba bien con Fidel Albiac, quien “trata mal a su madre delante de ellos”. Lo desmiente. “El juez no se lo cree, de hecho la niña vuelve a casa conmigo”.

01:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Entre lágrimas, Rocío dice: “eso no es porque su madre la maltrate. No dudo que no se haya sentido así”.

01:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se lee parte del informe psicológico de Rocío Flores, en el que afirma cosas como que: “a veces tengo ganas de morirme”, “casi siempre sueño cosas triste”, “a veces siento que soy un desastre”, “me tengo rabia a mí misma alguna vez”.

01:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Lo único que ha hecho en su puta vida ha sido machacarlos emocionalmente”, continúa. “Lo digo así porque es la puñetera verdad. Yo he dado mi vida. 20 años de mi vida por mis hijos y lo volvería a hacer”.

01:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “No tiene vergüenza. Me da asco”, dice. “Usa la táctica del espejo, todo lo que él hace lo refleja en la víctima”, sigue enfadada.

01:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se escucha a Antonio David durante un programa de televisión diciendo que siempre ha sido exigente con sus hijos. Que han estudiado con ellos todo lo posible y ha estado con ellos siempre. Afirma que Rocío nunca le ha apoyado para sacar a sus hijos adelante.

01:17‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Todo eso es culpa de la madre, ¿no? Pero luego se demuestra que la niña no esté así”. “Yo no lloro porque sea verdad, sino porque ella fuera capaz de participar en algo tan sumamente cruel para con una madre”, dice entre lágrimas.

01:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco no puede seguir escuchando y pide que cese la lectura.

01:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En la misma se pide la supresión del régimen de guardia y custodia de la menor para Rocío Carrasco.

01:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se lee la cuarta modificación de medidas, en la que se narran dos episodios. Uno en el que Rocío habría echado a su hija de casa. Y otra en la que Rocío, cuando se enfadaba con su hija, le decía que se fuera de su casa rápido, echándola del hogar.

00:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Narra que en otra ocasión, la niña está fumando en la habitación, la reprime que fue y que lo haga en la habitación. “Pega una calada al cigarro, me mira y lo apaga en el colchón. Me mira y me dice: ‘la próxima vez lo hago contigo y prendo la casa contigo dentro’”.

01:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | La tensión sube con sus palabras. Explica que “hay una agresión que ella me hace con un cuchillo”. Su intención, explica, era hacerle ver que eso no era bueno.

01:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Sigue, “el niño se mete en medio y le dice, ‘¡a mamá, no!’”. En mitad del pasillo le dijo, “venga, pégame Rociíto, ¡no tienes huevos!”, dice que le gritó, mientras le daba con el hombro.

00:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En el camino a casa, Rocío Flores no habló con su madre. “Cuando llegamos a casa”, sigue emocionada, “la escucho en el dormitorio del niño y que le está pegando voces. Entro, me meto en medio y le digo que deje a su hermano. Ella empieza a increparme y decirme: ‘que sepas que en septiembre a esta casa no me trae ni un juez, ni padre ni madre que están bajo tierra, maltratadora’”.

01:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “La niña ya había sufrido algunos episodios de intentar hacerse daño a ella misma”, desvela. “Rocío, has conseguido que no te quiten la custodia teniendo eso encima de la mesa. Eso no lo consigue nadie. Lo que pasa que el juez sabe quién eres tú y tu trayectoria”, le dijo el letrado.

01:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Me entra pavor”, dice, al ser consciente de que Rocío volvía a casa con ella. “Salí temblando de angustia”, cuenta la hija de ‘La más grande’, que cuenta que le dijo a su abogado que no podía llevarse a la niña.

00:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Cuando salimos, si hubiesen podido todos, ahí me matan. Entonces, él me increpa y empieza a decirme “Rociíto, como mi hija me llame y me diga que ha tenido un problema contigo, no te salvan ni los GEOS”. Explica que ese día le dio un teléfono a la niña.

01:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Desvela que el juez pide hablar con Rocío y Antonio David en privado. La audiencia acaba con el juez diciendo que no tiene indicios de peso para quitarle la custodia de manera urgente, que hacía falta un informe psicosocial de los tres para tomar una decisión.

00:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Pensaba que cuando el juez la llamó a declarar que pensaba que nunca volvería a estar con ella.

01:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ |Afirma que pensaba que la custodia se la iba a quitar. Porque Rocío tenía una edad y había contado sucesos horrorosos: que la llamaba gorda, que la castiga, que no le da de comer, que no la quiere, que le daba bofetones. “Situaciones completamente falsas y que sigue el patrón paternal. Le da la vuelta a una acción que hace ella y la usa en su beneficio”.

01:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Al llegar al juzgado cuenta que tras llegar Antonio David y Olga y “sin mediar palabra ella se va directamente con su padre. Ya estando con él, se viene arriba y empieza a mirarme desafiando. Una situación como ‘jódete que se va a venir conmigo y se va a cumplir lo que te dije hace años’”.

01:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “No me podía creer la sangre fría, porque ella sabía lo que le había dicho a la psicóloga. El camino al juzgado fue en silencio, la mirada era como que si hubiese podido me hubiera atravesado”.

01:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Ese día me levanto como si nada, porque supuestamente íbamos al colegio. Cuando llego a su habitación ella se está maquillando un ojo y maquillándose el pelo con la plancha, como que iba a su momento. ‘Le dije, ha llegado tu gran día’”.

01:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El abogado le dice que actúe como si no supera nada. “La niña no me dijo ni pío. Pasé esos días con ella, hasta el 11 de julio –cuando tiene lugar la cita judicial-, con faltas de respeto y salidas de tono. Sin decirme nada”.

01:03 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Al día siguiente, “ella tiene conmigo en la cocina una muy gorda. Y su hija le acaba diciendo: “Rociíto, el día que yo vaya a hablar delante de un juez te vas a cagar”. En ese momento no sabía que su hija ya había hablado con la psicóloga y que la maquinaria estaba en marcha.

01:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Antonio David llevó a su hija a una psicóloga y con su informe plantea la modificación de medidas. Además, pide unas ‘medidas urgentes’ con las que busca que le quiten la custodia de un día para otro pues se dice que ella maltrata a la niña.

01:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ |“Ese día la cojo y le digo que no es verdad”, le mostró los emails. “Cuando ella ve eso, le entran más ganas de irse. ‘¡Me ha mentido!”. Se va otros 15 días. Al volver de nuevo, “la noto más reticente a irse. Dice que no cree que sea buena idea irse… Empieza a recular en lo que había puesta tanta ilusión”.

00:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Ese día nosotros habíamos recibido un email de su abogado diciendo que Antonio David no sabía que la niña quería ir a Estados Unidos. “Es mentira”.

00:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Aunque le encantó la idea, tras estar con el padre vuelve diciendo que su padre le ha dicho que es mentira, que no la quiere llevar a Estados Unidos, que quiere condicionarla para estar con ella.

00:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Una época en la que los abogados intercambian emails sobre las notas de la niña, hablando también sobre que Rocío se fuera a Estados Unidos a estudiar. “Lo único que quería era que la niña tomase distancia y que viese mundo y su mente se abriera”.

00:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Regresa al verano de 2012, cuando tuvo lugar la agresión por parte de su hija. Rocío tenía que estar con ella en agosto, que le habían quedado varias asignaturas, pero que él no la iba a llevar.

00:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | No quería que la relación entre ellos dos se estropeara. “Si Rocío tenía un problema se lo contaba a él”. No quería que eso se estropeara. Afirma que aunque le contaba algunas cosas, le intentaba quitar hierro al asunto.

00:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta Carrasco que cuando su hija la insultaba y desafiaba Fidel no estaba delante. Solo en una ocasión, en la cocina, su marido la espeta al escuchar a la niña decir “ojalá te mueras pronto, hija de puta”.

00:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se recuerda una conversación televisiva entre Antonio David y Amador, en la que ambos cuentan que saben que los niños no están felices en casa de Rocío y Fidel.

00:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que Rocío Flores tenía una relación muy buena con Fidel, que nunca le faltó al respecto delante suya.

00:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que Rocío Flores también cambia con respecto a los otros miembro de la familia. “A Rosa Benito cada vez que la ve en la televisión le decía: ‘hija de puta, hablad e tu familia, no de mi padre ni de mi madre’”.

00:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Eso viene de ahí. De que ella tenía que tener contento al padre y llevar información fuera la que fuera. Ese día vio las maletas en la puerta, se lo comentaría…”.

00:41‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Coincide que la niña está con nosotros. Ella se va y a los cuatro días me veo un programa en televisión en el que Pablo González cuenta: ‘Rociíto y Fidel se separan, ella le ha puesto las maletas en la puerta’. Yo de momento no caigo”, dice.

00:40 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Con respecto a este tema, recuerda Rocío Carraco que tras la muerte de su madre dejó en la entrada de su casa durante tres semanas unas maletas con documentación de su madre, de su despacho.

00:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que sí, que sabe que Antonio David se lo dio a escondidas, pero que ella no encuentra el móvil registrando sino porque se encuentra a su hija un día de madrugada en el despacho haciendo fotos a documentos. “Rocío, ¿qué haces?”, le pregunto. “Y ella, nada, nada… Ese móvil no era para saber cómo estaba. Era para lo que era. Las consecuencias fueron ninguna”, afirma. “Fue: ‘Rocío, vete a la cama y dame el móvil”’.

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se recuerdan declaraciones de Antonio David en las que dice que le da un teléfono a su hija porque durante los 15 días que está con Rocío no sabe nada de ellos. Que Rocío Carrasco registró la habitación y lo encontró: “imagínate las consecuencias”.

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Pero cuando ella veía que iba a ser capaz de mostrarme un sentimiento de cariño, era más agresión todavía. No se permitía tener sentimientos buenos para conmigo. Tenía que ir siempre a casa de su padre con información. Con algún tipo de dato”, narra.

00:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Para entenderlo hay que vivirlo”, afirma. “No son las 24 horas del día así, tiene momentos buenos. Entonces intentaba aprovecharlos porque de mi nacía el atusarle el pelo, acariciarla… Cosas del día a día”, cuenta emocionada.

00:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa Rocío Carrasco: “mi hija me decía de todo: hija de puta, puta, zorra, que yo nunca la he querido, que nunca la he llevado al médico, que no me preocupaba de sus estudias, me dan asco tus besos, no me toques…’. La castigo en el cuarto y me dice ‘al cuarto se va a ir tu puta madre, que está enterrada’”.

00:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Lloré mucho, me metí en mi cuarto, pastillita debajo de la lengua, ataque de ansiedad, lavarme la cara, hacer deberes, hacer cena y acostar niños. Eso es lo que hago”.

00:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura que no le pudo explicar cómo se sentía. Y que sintió terror al escuchar eso de “no sabes la que os tienen preparada”.

00:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “No te puedo obligar a que me quieras, pero sí que me respetas. Y en mi casa me respetas”, dice que le contestó.

00:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Comienza la parte II del capítulo ‘Miedo’

00:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Continúa el debate en plató. En pantalla se anuncia que la siguiente parte comienza en 10 minutos.

00:03 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se debate en plató sobre la personalidad de Antonio David.

23:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Oscar Tarruella, especialista en perfilación criminal, describe la actitud de Antonio David Flores.

23:41 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se emite una parte exclusiva en la que Rocío recuerda una entrevista en la que su exmarido recrimina que no es buena madre, además de cómo manipulaba con mentira a los periodistas.

23:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Los colaboradores debaten sobre lo que se ha visto hasta el momento.

23:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Esa es la primera vez que me llama hija de puta”, afirma.

23:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras volver a irse con su padre, regresan a su casa, lunes a las 17 de la tarde. “Abro la puerta y lo primero que hace la niña al verme, en vez de darme dos besos, es decirme ‘eres una hija de puta. ¿Qué te creías? ¿Que Olga era tu amiguita? ¿Y que no me iba a contar lo que le has dicho? ¿Le has contado todo, verdad? No sabes la que os tienen preparada’”.

23:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Terminada la charla, les dice: “lo único que os pido es que no me vendáis delante de mi hija, que no le contéis a la niña que yo os he contado esta actitud”. Explica que le dice a Olga que la llame cuando pase algo para ponerse de acuerdo todos, por el bien de la niña.

23:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que un día que quedaron los tres solos, Olga, Antonio David y ella misma. Les cuenta los problemas que tiene con Rocío, pidiéndoles ayuda. “Imbécil de mi que podía quedar sentido común en esas personas”, dice.

23:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que en el hospital su hija se comporta con ella “como a ella le habían indicado. Faltando el respeto”. “En esa ocasión ella es víctima porque le reprenden la actitud que ellos le han fomentado”.

23:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que mientras le escuchaba se le pasan las imágenes de televisión en las que él le acusa de ‘mala madre’. “Un tío que dice por todas las teles que eres mala madre y una puta, no se pone delante suya y te dice eso”, cuenta enfadada.

23:09 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | A David le dan el alta el 7 de enero, Antonio David pide hablar con Rocío y Fidel. “Cual psicópata, con lágrimas en los ojos dice: ‘de verdad, creo que el niño se debería ir con vosotros porque va a estar mucho mejor que aquí. Sé el cuidado que tenéis con el niño”.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Avisa a Olga de esto, a lo que la de ‘Supervivientes’ le resta importancia. Rocío insiste en que se miren, “efectivamente tuvimos que hacer operación caza en la habitación del hospital”.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Cuando volvían a los 15 días tenía que irme de caza otra vez. Ese episodio de la neumonía, después de haberla visto metida en la cama de mi hijo, me quedé toda la noche pensando… ‘Uf, como tenga el niño piojos están minados todos’”. Efectivamente, David tenía piojos.

23:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Creo que no ha cuidado bien a mis hijos. Me he pasado 6 años de mi vida dedicada a cazar piojos. Cada 15 días irte de caza. De mi casa se iban los niños como dos pinceles”, cuenta sobre la infestación que tenían sus hijos de forma recurrente.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se recupera una entrevista de Olga Moreno, que cuenta que Rocío apareció al hospital 5 días después del ingreso pese a que Rocío hija la llamó “80 veces”. Una versión totalmente diferente.

23:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Carga contra Olga Moreno: “esa que ahora va de madre coraje y dice que a los niños no los quiero y no los atiendo, eso es mentira. Esa es la actitud en televisión y en las revistas. De frente ni una tiene una cosa ni la otra tiene huevos”.

23:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Muestra la factura del hotel que corrobora que estuvo ahí, tanto en fin de año como en Reyes. “Durante nuestra estancia la actitud de la familia es maravillosa”, afirma Rocío, que cuenta que Olga salía a fumar con ella y Fidel.

23:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que se quería quedar con su hijo a dormir, pero intentan disuadirla de que lo hiciera al día siguiente, aludiendo que era tarde. Ella decide irse al hotel y al día siguiente estar con su hijo, algo que hace hasta el 7 de enero. Muestra la factura del hotel.

23:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Desmiente que Fidel salga de la habitación. “Vomita 20 minutos porque no tiene huevos delante. Ninguno”.

23:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | A los minutos llega a la habitación y entra Antonio David, que se asoma. Al verles se mete directamente al baño, donde está vomitando 20 minutos. “No sé que le entra en el cuerpo”. Lo primero que hace es ir hacia ella y darle dos besos, ella recula. A Fidel le saludó como si fuera un amigo, dándole palmadas en la espalda.

23:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Decirle eso a un niño que está en un hospital me parece tan asquerosa… Eso no se hace aunque su hija fuera la tía más perra e hija de puta del universo”, dice con rabia. “Yo no lo he hecho con su padre.

23:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “David me mira y me dice: ‘yo sabía que tu venías. ¿Ves Olga como mi madre si venía? Que me habíais dicho todo que mi madre no iba a venir. Pero yo sabía que mami venía con el Fidelito”.

23:01 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Veo una escena dantesca al llegar al hospital”, narra, y es que en la cama junto a David estaba Olga. “Lo primero que hizo fue dar un brinco de la cama y tirarse encima de Fidel a darle besos y saludarle”, a ella también.

23:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Ella y Fidel ponen rumbo a Málaga. Desmiente lo que se dijo en la época, que ella estaba de fiesta y que no atendió las llamadas de su hija, que quería avisarle.

22:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que el médico de urgencias le cuenta que tienen que realizarle una prueba al día siguiente y que le avisan al día siguiente. “Me llama por la tarde y me dice que el niño tiene una neumonía importante y se tiene que quedar ingresado.

22:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Llama entonces al hospital, que el día 25 empezó a tener fiebre, pero el 27 le ingresan. Ella no se entera hasta dos días después.

22:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Regresa a las navidades de 2010, cuando sus hijos le piden pasar Navidad y Nochevieja con su padre. Al ver que sus hijos no la llamaron para felicitar la Navidad, decide llamar ella. Hasta el día 29 no consigue contactar y habla con su hija que le dice: “yo no te tengo que llamar, la que tienes que llamar eres tú, que eres la madre”. Le explica que lo hizo, entonces la niña le cuenta que el niño está ingresado.

22:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío no se puede evitar emocionar al recordar que vivía “aterrorizada”.

22:56 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta Rocío Carrasco que intentaba explicarle que no era verdad lo que decía. Al verla llorar, su hija la decía: “ya me lo decía mi padre, se va a hacer la víctima y va a llorar. Y eso te lo decía mirándote a los ojos. Era como Jekyll y Mr. Hyde”.

22:55 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica que una vez que estaba atendiendo a su hijo, que estaba malito, Rocío le dijo: “ahora sí atiendes al niño, cuando tu fumabas y bebías en el embarazo y no le querías tener, que me lo ha dicho mi padre”.

22:54 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que su hijo nunca dejó que Rocío Flores se metiera con su madre, y se metía en medio. “Entonces ella tomaba represalias con el niño”, afirma.

22:54‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Con respecto a su hermano David, cuenta que a Rocío Flores le habían contado que estaba enfermo por su culpa, por haber bebido y fumado durante el embarazo.

22:53 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | La reacción de la niña fue quitárselos pero tras volver de estar con su padre regresa los collares. “Me ha dicho Olga que qué mala madre eres, que no me dejas ponerme collares”, asegura que le dijo.

22:52 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda a Rocío con 13 o 14 años, cuando un día llegó con el cuello lleno de collares de cuero y le pide que se los quite, porque le da miedo que jugando se pudiera hacer daño.

22:51 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Explica a continuación que empieza a tener pánico a los lunes en los que sus hijos regresan a casa. Un día que se pasa en el baño vomitando, con ataques de pánico… “Me aterroriza el que llegue un lunes a las 17 de la tarde. Fíjate lo fuerte para que una madre tenga que sentir eso”.

22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “Muchas veces la verdad no interesa”, dice Rocío. Que asume su parte de ‘culpa’ por haber guardado silencio tanto tiempo y haber dejado que su ex hablase impunemente de ella.

22:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Le explica el juez que el consentimiento está firmado y, tras darse cuenta de la presencia de medios, desestima la petición. Antonio David tuvo que pagar las costas del juicio.

22:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura que esto era para conseguir un fin mediático y lucrativo. Rocío es citada para ir al juzgado a declarar, allí descubre que hay prensa en la puerta. “Ya tiene lo que él quiere, el revuelo mediático”, dice.

22:44‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se escucha un fragmento en el que Antonio David asegura que un juez tiene que mediar para realizarle una intervención para su hijo David. Rocío afirma que no se fiaba y que pidió hablar con el médico, que le aseguró que no era urgente. Accede a ello con documentación que muestra, pero a finales de año el padre le pone una demanda para que el juez dé consentimiento, cuando ella ya lo había autorizado.

22:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “He sido una madre coartada y aterrorizada”, dice rotunda.

22:43‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En 2012 pone por fin la reclamación judicial. EL juez decreta que el dinero se debe y tiene que ser embargado. Antonio David se declara insolvente y le echa a ella la culpa no tener trabajo durante meses.

22:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Por la actitud de la niña decide no hacer la reclamación judicial. Deja pasar 6 años sin cobrar pensión para intentar proteger a su hija, pero no fue así. Sino al contrario.

22:41 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En esos momentos su hija Rocío tiene 11 o 12 años, que tras pasar 15 días con su padre regresaba diciendo “tú has querido meter a mi padre en la cárcel”, “eres una puta”, “le has arruinado la vida a mi padre”.

22:40 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Se recuerdan intervenciones televisivas de Antonio David en las que afirma haber pagado 24.000 euros de la pensión de sus hijos. Rocío decide en 2005 poner una reclamación judicial por la vía pensión por impago de pensiones y abandono de familia, pero le dicen que debe ir por lo civil.

22:39‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que en esa época Flores no cumplía con sus deberes económicos para con sus hijos, solo pagó en tres ocasiones en el año 2004.

22:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En 2016, el ex Guardia Civil le presenta una nueva demanda para modificar las medidas de la custodia y no tener que pagar pensión de alimentos. Antonio David lo pierde en tres ocasiones, hasta en el Supremo, que cierra el procedimiento.

22:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Afirma que con el tiempo se da cuenta de que no está bien, pero no por la muerte de su madre. Sino por los ataques de Antonio David sobre ella, aprovechando el fallecimiento de la artista.

22:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Recuerda que tras la muerte de la cantante comienza a ver cambios en su hija para con ella, no con Fidel, con quien tiene una relación maravillosa. Rocío Flores tiene solo 9 años y no lo tenía como actos importantes.

22:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco responde a la gran incógnita, el motivo por el que su madre decidió no dejarle nada a sus hijos. “Porque era su última voluntad y considera que no debe dejárselo”. “Ella por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió su abuela, y no lo tiene porque lo ha decidido ella”, afirma tajante.

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “La tenían que matar antes para que él viera un duro de ella”, asegura.

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En ese momento se rompió la familia y dice que gran parte de ella se unió a Antonio David, quien define como una persona que no solo le hizo daño a ella, también a la propia Jurado

22:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | La trama se centra en la apertura del testamento de Rocío Jurado, el 25 de junio de 2006. Una apertura que se hizo en la casa de La Moraleja de la artista. Acuden sus tíos Gloria y Amador, con sus parejas, José Ortega Cano, la albacea y la propia Rocío.

22:32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Asegura que el miedo es la sensación más mínima que ha tenido pues le ha acompañado tanto tiempo que se convirtió en pánico, hasta ahora, que ha vuelto al miedo.

22:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío comienza narrando ese encuentro entre madre e hija tras cuatro meses separadas, en los que Carrasco estuvo al lado de Rocío Jurado en Estados Unidos. “Ese día me doy cuenta de que en ella ha cambiado todo. En ese momento ella es otra víctima ‘de’”.

22:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Comienza el 7º episodio de la serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva.

22:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Presenta a las colaboradoras: Carma Chaparro, Belén Esteban, Sonia Cervantes, Samantha Villar, Paloma García-Pelayo y Ana Bernal.

22:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Ofrecen a Rocío Flores poder ver esos 11 minutos eliminados en la intimidad.

22:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta Carlota que se han omito varios minutos por petición de Rocío Carrasco.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Carlota Corredera dice que es la parte que más le ha costado revivir a Rocío, pues recuerda los maltratos que ha recibido de su hija.

22:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Blas Cantó interpreta la canción ‘Voy a quedarme’.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Carlota Corredera presenta el capítulo, el más complicado de la serie, asegura.

22:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | En este nuevo capítulo del documental, Rocío Carrasco repasan los 7 años que trascurren entre la muerte de su madre y el año 2021, cuando se sucede la agresión por parte de su hija Rocío Flores.

Rocío Carrasco regresa este miércoles a Telecinco para desvelar a un nuevo capítulo de su vida. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, llega a la pantalla con su octavo episodio, en el que la joven narra los hechos que acontecieron entre el fallecimiento de su madre hasta el año 2012, cuando sucede la agresión por parte de su hija. Un periodo de tiempo en el que la relación de las dos Rocío se vuelve cada vez más tóxica, hasta el punto de ser insoportable.

Además, se desvelará también qué sucedió con el testamento de Rocío Jurado, que decidió modificarlo poco antes de morir y a espaldas de su familia, y también que pasó entre el clan cuando se descubrieron las últimas voluntades de la ‘La más grande’.