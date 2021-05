Rocío Carrasco, documental en Telecinco en directo | La boda con Fidel Albiac, su relación con su hijo David Flores y los problemas con Olga Moreno y Antonio David Flores

1:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

1:28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Habla sobre las habitaciones de sus hijos. La de Rocío la quito al poco tiempo, pero la de David la tuvo un poco más. «Yo soy madre y seré madre hasta el día en que me muera, porque mi madre me parió madre», dice emocionada.

1:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Dice Rocío que para empadronar a un menor con guarda y custodia, se necesita la firma de los dos padres o una sentencia. Pero ella nunca firmó ni accedió. «Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero no tengo a ninguno de os dos».

1:26 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta que a posteriori le requiere la Fiscalía de incapacidades para pedirle documentación de su hijo. Por ello, accede al padrón del niño y descubre que está empadronado en Málaga. En el ayuntamiento pide que le digan desde cuando es eso así: 15 de marzo de 2016. Es decir, que cuando ella se casa lleva ya 6 meses empadronado en Málaga. Asegura que era una estrategia ya que no pensaba devolverle.

1:23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se muestran los documentos de las alegaciones de Antonio David sobre la ejecución del convenio, en la que se dice que el niño no quiere volver con su madre y en la que el padre pide una cuantía para sus gastos. «Él mete al niño en el procedimiento y le echa la responsabilidad a su hijo de lo que hace él. Una vez más utiliza a uno de sus hijos para quitarse la responsabilidad».

1:22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerda a Olga Moreno en ese Deluxe. «Tu mujer es una provocadora, lo que queríais los dos era seguir llenando las arcas a causa de un escándalo mío», dice airada. «Cualquier madre, en mi situación, hubiera reaccionado de la misma manera en la a mi me evitaron que reaccionara. Gracias a Dios. Sé que me hubiera arrepentido». «Es mentira madre coraje, no te levantas de ningún sitio», le dice directamente a Olga.

1:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Bajo las escaleras, cojo el pasillo, ando recto para ir a la sala y cuando voy andando, no veo al niño porque está en una pared sentado con Olga y yo voy de frente, no lo veo y queda a mis espaldas cuando paso. En ese momento no veo, veo al padre que se está metiendo en la sala. Sigo, me meto y no veo. Entonces, la jueza, que con anterioridad ha visto al niño dice en sala que mucho cuidado con estar haciendo una utilización de un menor incapaz. A mi nadie me dice, como se ha dicho ‘usted puede saludar a su hijo’. ¡Eso es mentira! Entonces, abro la puerta, soy la primera que sale de la sala y detrás mío viene mi abogado, en ese momento sí veo al niño, por que está a un lado pero de frente.

Lo primero que me encuentro, fueron milésimas de segundo, Olga estaba pendiente de que la puerta se abriera y me encuentro su mirada hacia mi fijamente. Ella estaba de perfil mirando a mi hijo, los dos de perfil, ella mira a la puerta, ve que soy yo, le coge la cara al niño, le da besos y le pasa la mano por la cara y se la vuelve para que no me vea. Cuando veo eso, yo iba y podía pasar que alguna de las dos tuviera un problema y no saliera de allí. ¡Yo iba a por ella! Y no me duele en prendas decirlo. Literalmente. Y Javier, que va detrás mía y me conoce, me tiró de la manda y me dijo ‘Ro, no, Ro, no’, porque sabía que íbamos a tener un problema. Y gordo. El niño no me ve porque ella no deja que el niño me ve a mi. Es cierto que tiro hacia delante. Es mentira que ella se levanta y me diga «en serio que no vas a saludar a mi hijo» como ha dicho en el Deluxe. ¡No tiene coño! ¡No tiene lo que tiene que tener para decir lo que dijo tras haber hecho eso!»

1:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Afirma que no sabía que su hijo estaba ahí. «Me llama Javier y me dice, ‘baja que ya entramos’. Él no me dice nada. Entonces… para explicar esto me tengo que poner de pie», dice para escenificar lo que pasó entonces.

1:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Dice que sabía que se iba a desistir porque el niño era mayor de edad. «Ese día me levanto torcida», cuenta. A aquel juicio le acompañaba su actual abogado, Javier Vasallo, una cita en la que estaba la prensa y también el grupo ‘Stop feminazis’. Cuenta que su abogado le recomendó que subiera a otra planta para no cruzarse con Antonio David, algo que hizo.

1:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se escucha a Antonio David diciendo que su hijo esperó la llamada de su madre por su 18 cumpleaños, pero nunca llegó. «El juega con los tiempos», dice Rocío.

1:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Afirma que sigue luchando judicialmente para recuperarle. «Cuando esa vista se produce, la justicia es segura pero lenta», sigue, y es que cuando se señala la vista para verlo David ya había cumplido la mayoría de edad.

1:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«No bajo por mi hijo porque tengo miedo de que en un momento dado me rechace, porque no sé lo que me puede preparar. Volvemos ora vez a la ley salomónica, yo no era tanto por el rechazo el niño sino porque le hubiera puesto en una situación muy ‘jodida’ al niño», continúa.

1:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

No sabe por qué el juzgado no hizo cumplir sentencia. Le pregunta por qué no fue ella a recoger a su hijo: «Después de todo lo que llevo vivido, ¿Cómo voy a bajar? ¿Cómo voy a afrontar esa situación?», responde, preocupada de lo que su padre le podría haber dicho durante esas semanas. «Me limito a poner una reclamación judicial, que dice lo que dice, que se debe reintegrar al niño. Y eso no sucede. Por eso hay un juicio».

1:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Los abogados de Flores nunca respondieron. Ella presenta unos días después ante el juzgado una ejecución de sentencia, una demanda ejecutiva reclamando que se cumpla en convenio. En octubre de 2016, el juzgado de Alcobendas responde y dice «se despacha ejecución» para que Antonio David proceda de inmediato a entregar a su hijo. Sin embargo, no cumplió.

1:03 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Me autoconvencí de que volvería para las prácticas de FP. Pero van pasando los días y me doy cuenta de que el niño no vuelve. Hablo con mis abogados y les digo que hablen con la otra parte para requerir que dónde está el niño». Era un 22 de septiembre.

1:01 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

En esa misma entrevista, el ex Guardia Civil asegura que Rocío no se había interesado por su hijo durante todo el verano, que le vendría bien por ocuparse de su boda y su luna de miel. Pero afirma que no se fue de luna de miel porque tenía algo más importante, ocuparse de qué pasaría con su hijo.

1:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco se refiere a la portada que su ex hizo en ‘Lecturas’ la semana de su boda, en la que afirmaba «mientras ella se casa, sus hijos lloran». «No tiene escrúpulos de poner a su hijo llorando en una portada. No tiene vergüenza ni conciencia. Ese día cogí el móvil, vi la portada, me dio un brote de llorar y tiré el móvil. Ese día no me lo iba a arruinar también», dice.

00:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:51 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Recuerdo que me paré con mi tío, a mi izquierda un piano donde Miguel Poveda cantaba y vi a Fidel en el fondo, esperándome y de repente la gente se giró y miró para atrás y empezó a llorar a moco tendido. Ese caminito desde el arco hasta que yo llego hasta donde está Fidel yo llego flotando. Para mí era estar en un sueño del que no quería que me despertara nadie».

00:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Muy emocionada, Rocío recuerda a su madre, a quien le hubiera encantado estar con ella ese día, el su boda. «Mi tío Antonio, hermano de mi padre, fue mi padrino», cuenta, y es cuando cogió su mano para llevarla al altar sintió que era la de su padre.

00:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco s emociona tras revivir su boda con Fidel. «Creo en el amor porque lo tengo. A manos llenas… Yo sé lo que es el amor», dice con una gran sonrisa. «Fui tan feliz ese día».

00:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se reproduce un vídeo de María Patiño que corrobora esta información, dice que Rosa recibe una llamada y le dan a elegir entre boda y balcón. Y optó por balcón.

00:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Sobre su boda, afirma que invitó a su tía Rosa Benito, pero que decidió no ir en el último momento. «Rosa estaba saliendo de la peluquería, peinada y todo para asistir a la boda, recibió una llamada y optó por declinar la invitación», cuenta.

00:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Creo que Olga ponía en contra a mi hija. Totalmente».

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco dice que cuando su hija era adolescente, había épocas, sobre todo una época larga, en la que cuando le tocaba irse con su padre Olga tiraba millas para Sevilla porque no tenía buena relación con Rocío. «Eso lo he vivido yo. ¿Qué le ha venido bien ser la madre coraje? Pues le ha venido perfectamente porque le ha reportado beneficio económico. Sin más.»

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

“Olga Moreno es otra sinvergüenza. Al final conviviendo y viviendo con quien vive… Pues mucho menos no te puedes esperar. Olga es cómplice, total y absolutamente. Es cómplice y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasionara el mal que se me ha ocasionado”. “No tiene vergüenza ninguna”, afirma.

00:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerda a Olga Moreno en un programa de ‘Sábado Deluxe’ diciendo que desde el colegio llamaron en junio porque Rocío no había ido a recogerle cuando a ella, que le tocaba julio, debería haberlo hecho. Esto choca con el relato de Rocío, que afirma que estaba con su padre en julio y agosto.

00:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

“Pero aunque yo no hubiese mandado ese email, el niño para entonces debería estar conmigo”, afirma.

00:33 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Dice que habló con su abogada de entonces y le pide que mande un comunicado a la otra parte en el que pone que el padre tenga la deferencia de decir qué día devolverá al niño para que pueda asistir a su boda. “A ese email, contesta el abogado y dice que su cliente no sabe nada al respecto y que si quiero algo que le llame por teléfono directamente. Yo no puedo llamar por teléfono a este ser porque las primeras veces usaba la llamadas para insultarme e increparme, decirme: ‘ ya te he quitado a una, te voy a quitar al otro’”.

00:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

“¿Por qué le dejas que se vaya dos meses con el padre?”, le preguntan. “Accedo una vez más, primero porque él me lo pide, quería estar con sus dos hermanas. ¿Por qué voy a coartar al niño que quiera estar con ellas. Al progenitor que le corresponde agosto se supone que debía estar con el niño hasta el comienzo del colegio. Pusimos la boda el 6, 7 y 8 para que fuera coincidente con el regreso del niño, para empezar el curso escolar”, cuenta.

00:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco dice que la última vez que vio a su hijo fue 23 junio de 2016. Los últimos minutos le recuerda con su mochila, que estaría con su padre y sus hermanos, tras regresar a su casa materna asistiría a la boda de su madre. Afirma que ya le habían comprado la ropa para la boda, un con junto que nunca lució.

00:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:22‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:06‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Dice Rocío Carrasco que nada más verle la cara a su hijo sabía si este se había visto con su padre durante las clases. «Lo notaba perfectísimamente. Lo sabía».

23:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Habla de su boda, el motivo por el que ella y Fidel decidieron casarse. «Era un sueño cumplido. Anímicamente estaba hecha una mierda, pero por otro lado voy a cumplir lo que ella me dijo antes de irse», dice refiriéndose a su madre.

23:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Para la niña también pedía una pensión, pero al haber «una causa de desheredación» el juzgado determina que no tiene que pasarle nada.

23:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Lo explica: «Cuando David es pequeño, el endocrino dice que debería de ponerse la hormona del crecimiento… Hablo de la salud de mi hijo para explicarlo, hablo de momentos puntuales de su salud para explicar el porqué de las cosas. Entonces, el médico cree que tomara el tratamiento porque con la talla de los padres debería medir 1’70. Si bien a ella le parecía una altura bien, el doctor le dice que «los niños son muy crueles». El problema de él, sin embargo, era que no liberaba la hormona, finalmente accedió al tratamiento. «En 2016 el niño es un ‘vigardo’. ¿Para qué quiere hormona?», se pregunta.

23:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Alegaba que era para pagar la universidad de Rocío en Sevilla, pero nunca estuvo matriculada. «Es mentira. Usaron de prueba un folleto publicitario sacado de internet». Sobre el niño, Antonio David le pedía unos gastos por su salud de 1.200 euros para el tratamiento de «hormona de crecimiento».

23:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Antonio David utilizaba en su contra que no se puso en contacto con su hija tras su marcha. Se defiende diciendo que estuvo en contacto con el colegio. ¿Para qué le quería quitar al niño? «Queda demostrado en el documento que lo hace por un fin económico puro y duro. En esa modificación de medidas, explícito, pide una cantidad de dinero por la niña y otra por el niño. En total 4.600 euros para los niños».

23:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Los escritos de las demandas son mentiras también», afirma. «Utilizan mis informes privados y los usan para decir que estoy fatal» y pedir la custodia de David.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta que en esta nueva modificación, Antonio David conocía sus informes psiquiátricos y los utiliza para hacer «una narrativa bárbara» y mentir al juzgado. «Habla de las denuncias cruzadas entre madre e hija. Pero yo nunca la demandé a ella», explica.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

En 2016 Antonio David presenta una quinta modificación de medidas, la del 2012, sobre su hija Rocío. El juez dice que no se puede reabrir, que debe ser una modificación de medidas. Se llega a una sexta modificación.

23:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Recuerda otra conversación con su hijo: «El otro día iba en el coche con papá y Ro y estaban hablado de ti y yo le dije ‘no digáis eso de mi madre que es mentira’ y mi padre me dijo que si volvía a hablar bien de ti me bajaba del coche y me iba andando».

23:05‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Afirma que esa noche, tras conocer que su hijo estaba bien, fue a un evento de Mila Ximénez y es que lo que dijo Antonio David a los medios no era tal cual.

23:04‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Ese día lo que pasa es que a las 18 o 19 de la tarde recibo una llamada de teléfono de una administrativa del hospital en la que dicen que necesitan la tarje sanitaria de mi hijo». Ella no sabía que estaba ahí, y le pide que le pongan con el médico. «Me dijo que le daban ya el alta, que era un trámite de administración, que había estado ingresado desde la mañana pero que ya le daban el alta. Esa es toda la información que yo recibo ese día de mi hijo», dice firme.

23:02‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerda un vídeo de Antonio David del año 2015 contando que su hijo David estuvo ingresado en el hospital durante 13 horas y que ella no fue a verlo. Mientras tanto, según el ex Guardia Civil, Rocío asistía a un evento.

23:02‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

De vuelta a plató, lee algunos fragmentos de una entrevista de Antonio David, que según ella se posicionaba en el papel de víctima siendo él el que infringía ese daño. «De mi vida en muchos aspectos no es que se haya apropiado, porque no es dignos, pero sí que la ha coartado y la ha destruido por un tiempo. Una parte de mi vida. Lo que sí ha hecho ha sido cargarse de un plumazo la relación que tendría que tener con mis hijos. Pero él vuelve a decir que sufre lo que él hace.

23:00‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerda un programa de ‘Hablé con ellas’ en el que Rocío reclama su derecho a la intimidad. «Nadie tiene que soportar un plus de intromisión en su vida», se la escucha decir.

22:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«No es que se mofe, es que se alegra. Pero esa es su condición humana», dice Rocío critica que sobre la depresión se habla de manera tan ligera y sin tener respeto a la enfermedad.

22:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Tras conocerse su fichaje, su exmarido y su hermana Gloria Camila rompieron su silencio en varias revistas para hablar de lo que les parecía su vuelta a la escena pública. Antonio David fue duro con ella, llegando a mofarse de ella, no creyéndose que sufre depresión.

22:54 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta Rocío Carrasco que fue Fidel quien le vaticinó que la iban a fichar para ‘Hablé con ellas’. Para contárselo, la llamó David Valldeperas. «Le dije que sí en seguida, tardé poco en decidirme, un par de días».

22:51 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se regresa a julio de 2014, al plató de ‘Hablé con ellas’, donde contaba que llegaba a Telecinco «para quedarme. Yo soy la quinta de ‘Hablé con ellas’», decía para sorpresa de las que eran sus compañeras. se recuerdan algunos momentos de su paso por el programa. «A mi ese programa me hizo mucho bien», afirma.

22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta que David se peleó en el colegio y se rompió la nariz, llegó a casa con la fractura, algo que le sorprendió y es que la trifulca tuvo lugar cerca de la salida del colegio.

22:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Desde el colegio un día recibido una llamada de la tutora de David después de que comenzara a decir barbaridades sobre ella en el colegio. Que la profesora le regañó y el niño se enfrentó a ella. Rocío Carrasco decidió llamar al director del centro y pedirle que tomara cartas en el asunto y que le dijera a Antonio David que no fuera al colegio para intoxicarle. El director le dijo que le enseñara el convenio regulador para ver dónde ponía que el padre no podía ir al centro, pero en su documentación eso no lo ponía. El director, sin embargo, habló con el padre y tras una reunión con Flores le dijo que no podía impedir que sucediese más.

22:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Antonio David Flores también le decía a su hijo que le llamara si con su madre pasaba algo le llamara. «Me veía en la necesidad de ir por dónde iban los tiros», dice Rocío. «Uno de los días, me dice ‘mamá, ¿sabes quién ha venido al cole? MI padre con Rocío’. Y me dice, ‘¿qué te crees que me ha dicho la niña? Dile a tu niña que va a llorar lágrimas de sangre, que hasta que no la meta en la cárcel no voy a parar’». Afirma que le dijo que casi se cae a plomo tras escucharle, pero que le intentó quitar hierro al asunto. Una frase que después el ex Guardia Civil se las achacó a ella.

22:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Confiesa Rocío Carrasco que erró cuando cortaba a su hijo cuando este se quería desahogar con ella y hablarle sobre lo que pasaba en la casa de su padre. Si al principio David le hacía caso y no se lo contaba, al final lo hacía. Le explicaba que el padre iba a verle cuando la custodia le tocaba a ella y le hacía «Un chantaje emocional de ‘te tienes que venir con nosotros porque tu hermana de echa de menos…’. Si ya es cruel hacerlo con un niño, con un niño con David es el tripe de cruel».

22:40 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Yo le decía que tenía que estudiar», dice Rocío, a lo que él contestaba, «que no me digas eso que mi padre me ha dicho que me va a grabar un disco con Fulanito, que me va a llevar a ‘La Voz’, que yo no tengo que estudiar», cuenta. Tras esto, empezó a pensar que la historia iba encaminada a terminar como con Rocío.

22:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Explica que empieza a notar en David cambio de actitud, sobre todo el colegio, donde empieza a pelearse y a realizar contestaciones, algo que nunca antes había hecho. «Se volvió un niño arisco, reaccionario, en cierta forma desagradable al hablar…». Explica que su hijo no quería estudiar, hasta el punto de pasar horas frente al libro sin estudiar.

22:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Creo que me echa de menos. Claro que sí».

22:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Reconoce que por supuesto le echa de menos, «la ausencia da pena». Pero es consciente de que si él hubiera podido, la hubiera llamado y la hubiera visitado. «Yo sé que él no hace determinadas cosas porque no se le han permitido».

22:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Me sentía amada por David. Él era locura. Le encantaba verme hacer de comer», cuenta emocionada Rocío. «Hablo de él sin pena porque yo sé que él es feliz. Mi pena con él es en otro sentido, por la utilización que ha sufrido».

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Ha sido un niño, y yo estoy muy orgullosa, porque conseguí instaurar ciertos valores que yo consideraba que eran imprescindibles». Cuenta que David tiene una serie de problemas y que como madre le hubiera gustado ofrecerle una independencia. «Me hubiese encantado coger a mi hijo con 10 u 11 años y mandarle a por el pan. Pero eso nunca lo he hecho». Cuenta que no lo podía hacer porque temía que le pudiera pasar algo, «he vivido el terror también a la hora de educar, no he podido por tener a alguien en frente que ha mostrado una imagen de mala madre».

22:33 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta que David cambia tras la marcha de su madre. Pasó de tener «pasión» con su madre, su abuela, Fidel y María Teresa Campos, pero que ahora ya no conoce cómo será. Le define como un niño cariño y muy familiar. Recuerda que David tenía amigos en el colegio de todas las edades, «le quería todo el mundo».

22:32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco comienza explicando que su hija, tras finalizar los seis meses de vigilancia, se muda a Málaga con su padre. Tras esto, deja de saber de ella.

22:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Fin de la pausa publicitaria. Carlota asegura que hoy «Rocío se enfrenta al episodio más difícil para ella».

22:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

22:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Las cámaras vuelven a plató donde Carlota Corredera, muy emocionada y sin poder contener las lágrimas presenta a Marc Giró, Marta, Alonso Caparrós, Ana Bernal, Alba Carrillo y Paloma García-Pelayo.

22:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Los colaboradores del programa entra en el plató mientras se siguen visionando imágenes de la ceremonia.

22:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se muestra imágenes exclusivas de Rocío Flores y Fidel Albiac preparándose para su boda.

22:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

El capítulo de esta noche se titula ‘Vibro’.

22:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Comienza el décimo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva. Carlota Corredera da la bienvenida al programa.

Rocío Carrasco regresa este miércoles a un nuevo episodio complicado. Tras contar cómo su hija se fue alejando de ella, en esta ocasión se centra en los acontecimientos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016 y en su hijo pequeño, David. Al joven le afectó mucho la marcha de su hermana a Málaga y poco a poco se fue alejando de ella. En ese periodo de tiempo, Rocío compartía la custodia del niño con su exmarido, que aprovechaba esos días con él para intentar convencerle de que lo mejor era estar con ellos en la ciudad andaluza. Al final, David se fue de su lado para no volver al verle, al menos de momento.

Este décimo episodio, que lleva el nombre de ‘Vibro’, estará presentado una vez más por Carlota Corredera, que contará con la colaboración de Paloma García Pelayo, Marc Giró y Ana Bernal-Triviño, entre otros.