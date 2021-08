Rocío Carrasco: el gran aliado para su esperada reaparición | Sálvame

«Bien hallada, de fucsia». Estas han sido las primeras palabras de Rocío Carrasco en su vuelta a ‘Sálvame’. Una ansiada vuelta de vacaciones en las que había muchos asuntos que tratar. Un momento importante y como para cada cita destacada, la hija de Rocío Jurado se ha aliado con dicho color. Una tonalidad que ya está íntimamente relacionada a su figura desde que comenzasen las emisiones de su docuserie porque fue el que eligió para la grabación.

Rocío se ha decantado por una chaqueta americana de dicho tono, pero no lo ha combinado con su traje habitual sino con unos pantalones vaqueros y un top de idéntico color. Un estilismo que denota feminidad y una personalidad fuerte. La elección de look no ha estado exenta de la nota llamativa. Carlota Corredera le daba la bienvenida diciéndola que «vas de rosa», a lo que Carrasco le corregía: «De rosa no, de fucsia». Hay veces que las connotaciones son importantes y en este caso lo es dado que ese color no solo representa a ella sino también a todos sus fans, agrupados en redes sociales bajo el hashtag #Rocíoyosítecreo.

Pocas cosas son casualidad en televisión y esta vez no iba a ser menos. La reaparición de Rocío Carrasco estaba estudiada al milímetro y el staff de ‘Sálvame’ ha querido dejar claras algunas cosas que no van asociadas a las palabras. Hablamos con Jesús Reyes, periodista experto en moda y analista de tendencias, para conocer mejor el significado de su ‘outfit’ esta tarde.

Nada más ver a Rocío es inevitable echar una mirada al pasado: «Si tiramos de hemeroteca comprobamos que durante todas las emisiones de ‘Hable con Ellas’, programa que Rocío Carrasco presentó desde 2014-2016, siempre en verano, como ahora; los estilismos de la hija de la Jurado eran absolutamente estivales, sin mangas, en tirantes, tirantes asimétricos o escotes traseros. ¿El estilismo o imagen de Carrasco con blazer en agosto es impostada o con doble intención? Absolutamente sí», explica.

Por otra parte, Reyes explica la connotación del color elegido: «El equipo del programa quieren comunicar con ello que ‘la Rocío de hace unos meses vuelve’ en el mismo punto donde los espectadores la dejamos. El rosa es el color que nuestra cultura y sociedad asocia directamente con la mujer, con el sexo femenino, y pretenden conectar esta parte de la audiencia con su historia».

Este look recordaba evidentemente al de la docuserie, algo que tiene un porqué: «El estilismo es casi identifico al del documental, versionado el top interior rosa, que en el documental lleva un chaleco negro, pero con el mismo escote en ‘V’, y los denim. El parecido estilístico es más que razonable. La idea es esa: retomar donde nos quedamos y que la audiencia la vea “femenina” y “familiar”, comenta el experto en tendencias.

Sobre el ya famoso traje fucsia Rocío comentó que «no lo elegí yo, fue la opción que elegimos todos entre varias que teníamos, pero el artífice fue Adrián Madrid». Además, anunció que lo subastaría.