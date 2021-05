Rocío Carrasco, en directo: así te hemos contado el capítulo 11 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Rocío Carrasco ha hablado en directo antes de comenzar el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva sobre cómo vive su relación con sus hijos Rocío Flores y Antonio David Flores. En el capítulo 11 del documental Rocío Carrasco ha hablado sobre la denuncia que puso a Antonio David Flores, su exmarido. Sigue en directo el documental de Rocío Carrasco.

Directo: última hora sobre el documental de Rocío Carrasco | Capítulo 11

01:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Antonio David ha asegurado que la intención de su ex es meterle en la cárcel. «Yo no he pedido cárcel, he denunciado un hecho (insolvencia punible) que de ser culpable acarrea una pena de prisión», dice, afirmando que Antonio David Flores podría ir a la cárcel.

01:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerda a Antonio David diciendo que él no debe nada a Rocío Carrasco, sin embargo que ella le debe dinero en costas de juicio, una cantidad que no sabe determinar «unas 16 demandas civiles perdidas a 150.000 que me pedía por daños cada una de ellas… Unos 240.000 euros, podría ser». Carrasco responde, «es increíble. ¿Qué 15 demandas? ¿De qué está hablando? (…) Esos euros que dice que me deben, se han convertido en que lo que pide y supuestamente me reclama, se le ha ido algún cero, eran 2.000 euros. Eso no se lo he pagado porque no me pertenece a mí, eso le pertenece a una empresa, pero no le conviene reclamárselo a ellos (La fábrica de la tele) y ahora no le interesa».

01:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Antonio David Flores dice en juicio que lleva un año pagando la hormona de crecimiento de su hijo, de un coste de unos 1.000 euros al mes. Rocío dice que no es cierto ya que ella la compraba cada quince días en la Clínica La Luz por unos 800 euros.

01:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco dice que estuvo muchos años pagando sola los colegios de sus hijos, también la sanidad privada. Decidió hacerlo de tal modo que pagara estos gastos un año cada uno. Él, sin embargo, afirmaba que tenía embargada la nómina por ‘Rocío Carrasco’, cuando en realidad se refería bien a Hacienda bien al abogado Marcos García Montes, al que debería las costas tras perder el juicio.

01:09 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Este procedimiento aún no ha sido sentenciado. Se regresa al vídeo del juicio en el que le preguntan cuánto ha facturado como persona física o en sociedades. Según el juez unos 2 o 3 millones de euros. Antonio David guarda silencio.

01:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

El juez le indica que no era insolvente ya que ingresaba una cantidad al mes de 3.000 euros. Rocío Carrasco, «que me explica alguien cuándo ha estado muchísimo tiempo sin trabajar por culpa mía. Según la información comprobable está ‘tres meses’ sin trabajar. Para él ya es suficiente para declararse insolvente y no pagar la pensión de sus hijos».

01:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuera otra declaración de Flores ante el juez, diciendo que tiene un parón de trabajo en 2011 en el que no trabajó durante dos años y medio. Dice Rocío: «aún no he encontrado esos dos años y medio, no me salen las cuentas. Es mentira». Se muestran las intervenciones que hizo en ese periodo de tiempo.

01:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Es tan cobarde que para que no salgan unas fotografías suyas pone a su hijo. Y habla de la enfermedad de su hijo, que a nadie le interesa. Yo hablo genéricamente y por encima, pero eso no lo hace un padre maravilloso. A mi me tienen que matar y pisarme la cabeza y que no me levante del suelo».

01:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Continúa Rocío diciendo que cuando su ex acudió ante el juez para declarar por este supuesto delito, le explica al magistrado que un paparazzi le pilló en una situación «comprometida» y que a cambio de no publicarlas accedió a hacer varios reportajes por los que no cobró a cambio que esas imágenes se guardaran en un cajón. Las exclusivas tenían como protagonista a su hijo David, en una en la que aparece junto a él y otra hablando sobre David, «narrando la enfermedad de mi hijo desde que nace».

00:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:55 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:52 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Nos dimos cuenta de que la mayoría de las cantidades las cobra sociedades a las que ni pertenecía. Y mientras en el procedimiento se declara insolvente, diciendo que carece de bienes que pide justicia gratuita, que el juzgado se lo deniega». Por ese motivo, deciden querellarse contra él. «El hecho de no haber pagado la pensión da paso a un procedimiento de alzamiento de bienes».

00:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Hago esto para que la gente entienda que este ser ha ganado dinero a costa de cargarse mi vida», sigue Rocío Carrasco. «Para la intervención en ‘Abierto al anochecer’: 36.000 euros brutos. ‘Donde estas corazón’ 28.000 euros. ‘Donde estas corazón’ 42.000. Por un contracto en octubre de 2018, 28.000 euros», lee Rocío Carrasco, entre otras muchas cantidades.

00:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco llegó a demandar a Antonio David por sus palabras en cuatro programas de televisión, pero solo ganó dos de ellas, algo que no entiende. «Ahora hay un procedimiento en el que está implicada la manutención -deriva de ahí- pero es de alzamiento de bienes. La ley te dice que puedes hacer una reclamación dineraria pero solo con 5 años para atrás, entonces yo la hago de 2012 hacia atrás. Pongo la reclamación y a raíz de ese procedimiento el juez declara que ese dinero se debe y que sea embargado. El juzgado dictamina oficios a revistas, cadenas, productoras… Para que le digan lo que cobra y poder embargárselo».

00:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Pese a todo, la demanda fue finalmente perdida por Rocío, ya que la Audiencia Nacional sentenció que la infidelidad está en desuso como insulto.

00:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Añade que no fue hasta el año 2005 cuando ella le demandó por daños y derecho a la intimidad. La ganó en primera instancia, habla sobre las famosas cintas que entregó al juzgado y que no fueron admitidas por un problema con la procuradora.

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se le ha acusado en este tiempo de atascar la justicia por sus demandas, pero afirma que lo seguirá haciendo, «es la única vida que tengo para defenderme racionalmente y lo seguiré haciendo». «Todas las demandas que tengo de cuestiones de familia me las ha planteado él a mi y en todas estas cuestiones él no ha ganado nunca».

00:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cree que algunas personas no la creen porque se ha tenido una única versión, algo sobre lo que se responsabiliza, «pero fue por proteger a mis hijos». Pero también dice que los medios de comunicación podrían haber intentado contrastar la versión de su exmarido llamando a su abogado.

00:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco cuenta que acudió al Instituto de la Mujer para trasmitirle su caso, pero que no obtuvo respuesta. «Salí con un hilo de esperanza de ‘me van a socorrer’», pero no fue así.

00:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Empieza la segunda parte del episodio.

00:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

00:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco responde a unas declaraciones antiguas de Antonio David, que dice que ella nunca ha llevado a sus hijos al médico. Lo desmiente, añadiendo que además les ha pagado la sanidad privada durante años, a Rocío hasta que cumplió 18 años y a David hasta «hace muy poco». En su opinión, Antonio David tenía la estrategia de llevarles al médico de manera constante «les hiciera falta o no» para dar la imagen de que ella es mala madre.

00:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Carlota Corredera charla con Vicky Rossel, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

23:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:52 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Tras recordar las ocasiones en las que Antonio David ha hablado en televisión y ha protagonizado portadas, la emisión pasa a una pausa publicitaria.

23:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Fin de la pausa publicitaria. En plató los colaboradores continúan comentando sobre lo mostrado.

23:32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

23:22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Los colaboradores debaten sobre lo mostrado hasta el momento.

23:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Espero que se me dé la oportunidad de que ese procedimiento se dirima en un juzgado y se juzgue. Algo que ha dicho este ser, y sus marionetas, es que él ha sido absuelto», sigue Rocío. A continuación se ve a Antonio David afirmando con contundencia, en diferentes ocasiones, que ha sido absuelto. «No señores. Para que uno esté absuelto tiene que haber sido juzgado. Y él no lo ha sido así que no está absuelto de nada. El procedimiento está sobreseído provisionalmente».

23:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Explica que la llegada de su actual abogado a su boda lo cambió todo. «Javier Vasallo se metió hasta las cejas. (…) Todavía no es un caso cerrado, quedan instancias a las que recurrir. Creo en la justicia. Estoy convencida de que se hará justicia y se me dará la oportunidad de hablar en un juicio», afirma.

23:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerdan decenas de declaraciones de Antonio David Flores en televisión hablando sobre Rocío Carrasco y su vida privada durante más de una década.

23:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Cuenta que intentó reabrir el caso tras su intento autolítico, pero que se lo denegaron. Afirma que el equipo jurídico de Antonio David Flores alegó que se «había inventado» el intento de suicidio. «Por eso yo cuento ese episodio porque por una vez soy yo quien está contando mi vida. No se reabre… No entra en cabeza humana con estos informes del propio juzgado… No sé qué más tiene qué pasar».

23:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerdan declaraciones de Antonio David Flores y familiares hablando sobre su «victoria» en los tribunales, cuando en realidad el caso sobre se quedó sobreseído.

23:03 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Explica que la otra parte recurre el auto ante el mismo juez que ha dictado el auto. Sin embargo, se «desestima» y escala a la Audiencia Provincial que determina sobreseer el caso de forma provisional.

23:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se escucha un audio del juicio de Rocío Carraco, en el que narra ante el juez el motivo que le llevó a interponer la denuncia.

22:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«El procedimiento de instrucción concluye», dice Rocío, que la jueza no hace referencia de las conclusiones de las conclusiones del gabinete psicosocial, pero que ve indicios de criminalidad.

22:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Las conclusiones son amplias, entre otras cosas los expertos afirman que sus síntomas se pueden conectar con «la grave situación que vive». Recomiendan «medidas de protección que limiten la exposición mediática de las cuestiones intrafamiliares».

22:55 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco muestra la conclusión de los profesionales del juzgado es que sufre afectación emocional, resonancia emocional congruente a las situaciones de acoso que refiere haber sufrido por parte del padre de sus hijos, entre otras cosas.

22:53 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

El juzgado la estudia. Un día que recuerda como que se habló mucho de su aspecto. «Estuve 5 horas contándole a tres desconocidos lo que había sido mi vida durante 20 años. Esos informes se hacen y se pasan a la jueza instructora de violencia sobre la mujer», añade.

22:51 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Añade Rocío que en la denuncia se incorporan informen psiquiátricos, un peritaje de un perito y se pide al juzgado de violencia que «por favor, independientemente de esa información psiquiátrica, que sea la unidad de valoración de violencia de género quienes me estudien y dicten un veredicto sobre mi estado». Algo que le resulta curioso que Antonio David no pidiese ese informe como posible prueba de descargo.

22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Se recuerdan programas del año 2017 en los que varios periodistas como Paloma García-Pelayo hablan de la denuncia que interpuso.

22:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Aunque acudió al Juzgado de Plaza de Castilla para la denuncia, el juzgado la envió a ‘Violencia sobre la mujer’ de Alcobendas, ya que su agresor fue pareja suya. Asegura que a Antonio David nunca le llegó la denuncia, ya que no recoge estas misivas del juzgado de violencia. Sin embargo, al haber paralelamente hay otro caso de alzamiento de bienes y solvencia punible, aprovechando que tenía que declarar sobre este asunto, le entregaron la notificación.

22:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

El programa comienza con una gran pregunta: “denuncias a Antonio David por violencia de género?”. La respuesta de Rocío Carrasco es rotunda, “no”, dice para añadir que lo denuncia por lesiones psicológicas, no por violencia de género.

22:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Comienza la emisión del programa, titulado ‘Dejándonos la piel».

22:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Le manda un mensaje a María Teresa Campos: «lo único que le puedo decir es que la quiero y que, como le dije en su casa, creo, tengo la sensación de que eso, gracias a Dios no va a suceder», dice refriéndose a las declaraciones de la periodista que ha dicho en exclusiva a Lecturas que no quiere morirse sin ver que se ha hecho justicia con Rocío Carrasco.

22:41 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Dice que no puede contestar a la pregunta de Carlota Corredera sobre si ha pagado la pensión de sus hijos, porque sería testificar y es algo que no puede hacer. “Esto va más allá de una cuantía económica y se acabará sabiendo”.

Sobre la situación de su hijo la vive “con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa. Vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse contra su madre y pedir cárcel. Lo vivo con desesperanza pero al final no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto se termine”

22:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Sobre la declaración de su hijo dice que «nos hemos enterado hace escasamente dos horas, la jueza ha sacado una providencia en la que dice que, de testificar, declararía desde los juzgados de Málaga. En ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición de la otra parte, por lo que esa providencia se recurrida y no puedo asegurar que esa declaración se produzca. De producirse, será desde Málaga».

22:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

«Está citado para declarar porque ‘el ser’ ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de mi hijo David y como el niño tiene 18 años, el que la tiene que ratificar y declarar sobre la misma es él, no el padre. El padre lo ha puesto en esa tesitura. Una vez más», dice Rocío.Sobre la declaración de su hijo dice que «nos hemos enterado hace escasamente dos horas, la jueza ha sacado una providencia en la que dice que, de testificar, declararía desde los juzgados de Málaga. En ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición de la otra parte, por lo que esa providencia se recurrida y no puedo asegurar que esa declaración se produzca. De producirse, será desde Málaga».

22:32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Rocío Carrasco entra en directo en el programa a través de una vídeo llamada. «Estoy un poco nerviosa, pero bien», dice. A continuación se visiona un vídeo en el que se explica que su hijo David declarará el viernes ante el juez.

22:32‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

22:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

22:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Los colaboradores debaten sobre la decisión de Antonio David Flores de demandar a ‘La fábrica de la tele’ y no a Rocío Carrasco por la emisión de la docu-serie. «Este capítulo es un retrato del martirio que pasan las mujeres para demostrar que son las víctimas», dice Carlota.

22:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Carlota Corredera presenta a los colaboradores de la noche: Paloma García-Pelayo, Ana Bernal-Triviño, Carme Chaparro, Montse Suárez, y Alonso Caparrós.

22:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Comienza el décimo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva. Carlota Corredera da la bienvenida al programa.

21:10 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’

Esta noche, Rocío Carrasco volverá a intervenir en directo. Unas palabras muy esperadas, pues este mismo viernes 21 de mayo su hijo, David Flores, debe acudir a los juzgados para declarar ante el juez.

