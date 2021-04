Rocío Carrasco en directo: Capítulo 6 del documental ‘Contar la verdad para seguir viva’

1:16 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Concluye la emisión del sexto episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, titulado ‘¿Quién te crees tú?’.

1:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «También me aisló profesionalmente, o tú trabajarías con una persona que tiene una imagen de mala madre, de puta…no, ¿verdad?. Pues conmigo tampoco lo han hecho».

1:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Él vuelve a utilizar a una persona para decir lo que él quiere, como hoy está haciendo con otras personas como Kiko Matamoros, como Lydia Lozano, como Raquel Bollo».

1:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Otra marioneta más con la que siempre he mantenido una relación maravillosa porque ha sido amiga de mi madre, se deja manipular», explica en referencia a las declaraciones de Massiel en ‘A tu lado’. Rocío la demandó y le ganó 60.000 euros «en Audiencia, en primera instancia y en Supremo».

1:11 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Toma la determinación de salir en directo a negar los supuestos malos tratos. «Y de ahí sale lo del ojo morado».

1:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío se entera de las declaraciones de la exniñera cuando Carmen Borrego le enseña la revista estando en Telecinco, trabajando en ‘Día a día’.

1:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Continúa explicando que finalmente termina acudiendo a los medios de comunicación y, acompañada de José María Franco, va a una revista para contar que Fidel maltrata a Rocío. Ante la negativa del medio de publicar esto, la niñera pone una denuncia en el juzgado, que queda archivada «porque no tiene ni pies ni cabeza».

1:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Con esto mi temor va in crescendo. Me doy cuenta de que este señor va a por todas».

1:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Lee el acta notarial en la que la niñera confiesa cómo Antonio David la manipuló para que declarase en contra de Fidel y «descalificase a Rocío Carrasco como madre».

1:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Cuenta lo ocurrido con Yrma, la niñera que entra como tata en el 99 y es la que pone la demanda a Fidel por supuestos malos tratos.

00:59 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Él empieza a usar a la niña desde muy pequeña y lo hace porque es un cobarde», dice Rocío en referencia a las declaraciones de Antonio David Flores con las que daba a entender que el ambiente en el domicilio de Rocío y Fidel no era el adecuado para ellos.

00:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Aclara que cuando David Flores llamaba «papá» a Fidel, este le respondía: «Yo no soy papá, soy Pepe. Entonces él decía ‘papá Pepe’».

00:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| La relación de Fidel con los niños. «Él siempre se desvivía por ellos. Siempre estaba preocupado de que tuvieran su mundo. Mi enano moría con su ‘Fidelito’ como él decía y Rocío si le pasaba algo siempre iba a contárselo a él. Siempre fueron muy cómplices».

00:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Siempre inculqué a mis hijos que a papá no le interesaba saber lo que pasaba con mamá ni a mí me interesaba lo que pasara cuando estaban con su padre».

00:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| No cree que sus hijos, cuando estaban con Antonio David, estuvieran con él y con Olga. «Estarían con José María Franco o con Mari Cruz, su primera tata».

00:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Cuenta cómo era su vida en el año 2003. Trabajaba, convivía con sus hijos y con Fidel y Antonio David pone un bar y contrata Sonsoles.

00:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «La nulidad eclesiástica no se puede pedir por cualquier cosa. Ahí también se nos hace un estudio psicosocial y se determina que somos inmaduros el uno para con el otro para tomar el sacramento del matrimonio cuando lo tomamos. Esa inmadurez se refiere a que tú eres inmaduro para con la persona que te has cambiado».

00:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Él no quería la nulidad, supongo que porque le convenía seguir siendo el exmarido de».

00:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Me otorgan la nulidad en primera instancia». Antonio David recurre al Tribunal de la Rota y este ratifica la primera sentencia.

00:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Además culpa a Rocío Carrasco del fallecimiento de Pedro Carrasco y del alzheimer que entonces padecía su marido. «Todo por la vida desarreglada de Rocío».

00:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| En la testifical de Luisa Carrasco, madre de Antonio David Flores, declara que los problemas con los que nació su nieto David podrían ser causados por el estilo de vida que llevaba entonces Rocío Carrasco.

00:32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Se muestran las testificales de algunos miembros de la familia Mohedano en la solicitud de la nulidad. «Ellos corroboran lo que yo dije y hoy se desdicen…supongo que para vengarse de algunas cosas que ellos no consideran justas. Cosas que ya se sabrán».

00:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío ya pone «tintes de maltrato» cuando solicita la nulidad eclesiástica. Entre los puntos que argumenta explica que Antonio David Flores sugirió la idea del aborto.

00:28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Ya tenía lo que yo quería» y a partir de ahí Rocío solicita la nulidad eclesiástica.

00:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «A mí un juez nunca me ha quitado la custodia de mis hijos. No existe ningún documento que lo diga».

00:26 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| 5 de julio de 2002 Rocío Carrasco obtiene la guardia y custodia de sus hijos. «Se ratifica mi separación y tengo la custodia de mis hijos. Es uno de mis días ansiados y temidos».

00:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Todo eso está hecho con dos objetivos: dar más programas de televisión y que él se pudiera lucrar y por otro lado era a ver si la dejamos sola, a ver si la única persona que tiene al lado y que no se ha asustado coge la maleta y se va».

00:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío sobre por qué no mira las imágenes de la época: «Para mí es muy traumático, me duele ver con la impunidad con la que se puede hundir la vida de alguien».

00:23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío rebate las declaraciones de Antonio David en las que dice que él puede darle a sus hijos más estabilidad que su madre.

23:58 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Regreso del intermedio. Lydia Lozano explica que le llega una información en la que le cuentan que la noche que David Flores se rompe el brazo, Antonio David Flores tenía una cena con Olga Moreno y unos amigos y que dijo que lo llevara entonces la madre cuando estuvieran con ella.

23:29 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Tras el reconocimiento médico de urgencia en el Hospital San Rafel donde se diagnostica que el niño tiene el brazo roto, Rocío acudió a interponer una demanda que más tarde retiró pensando en sus hijos. «Eso siempre ha jugado en mi contra».

23:27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Relata que su enano, como Rocío llama a David, regresó con un brazo roto. Se había caído de una litera el viernes y su padre no le había llevado al hospital. «Fidel me dijo, hay que ir a urgencias porque el niño tiene el brazo roto».

23:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Uno de los fines de semana Antonio David Flores se retrasó tres horas en devolver a sus hijos y es cuando David Flores regresa con un bulto en el brazo.

23:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Debido a este miedo, afirma que no pudo llevar a cabo el modelo de separación que le hubiera gustado tener y que se basaba en el que habían llevado sus padres.

23:22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| La hija de Rocío Jurado reconoce que tenía pánico y que por eso no llamó a Antonio David. «Yo al principio salía a por los niños cuando me los devolvía y él aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y para decirme: ‘Te los voy a quitar, hija de puta, voy a hacer que te odien’».

23:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Mamá, la luz no», gritaba Rocío Flores. «Es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos», continúa explicando la niña. Rocío reconoce que es cuando empieza a notar que todo está cambiando.

23:16’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Cuenta cómo era su vida con sus hijos y recuerda cuándo empezaron los terrores nocturnos de su hija, algo que sucedía cuando volvían de pasar el fin de semana con Antonio David Flores.

23:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío Carrasco no puede evitar llorar al hablar de estos informes del año 2001. «Él me ha quitado a lo más importante que tengo en mi vida que son mis hijos. Me los ha quitado teniéndolos. Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel y haciéndolos partícipes de cosas que no tienen que serlo. Ensuciando su mente. »

23:13 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Mis hijos han crecido, igual que el mundo entero, con esa versión».

23:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Nunca pasó la pensión, solo 4 o 5 meses y se agarró a que no iba a pasarla en una cuenta en la que figuraba el novio de la madre de los niños». Rocío lo desmiente asegurando que la cuenta estaba a nombre de dos personas (ella y Fidel), y que hoy por hoy sigue siendo la misma cuenta.

23:08 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Quería ir de padre doliente, pero él no sabe lo que es pasar una varicela, no sabe lo que es una noche con fiebre, unos cólicos del lactante».

23:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rebate cada uno de los puntos que expone Antonio David Flores al solicitar la custodia de los niños, entre los que destaca que Rocío trabajaba de 9:00 a 14:00 y los niños quedaban al cuidado de las niñeras.

23:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «El acuerdo era que le diera a los niños, una pensión compensatoria de 250.00 pesetas y que le pasara medio millón por los niños», cuenta Rocío sobre el acuerdo planteado por Antonio David Flores.

23:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Informe de Antonio David Flores: «Lo calca (…) Se perturba y emociona con facilidad».

23:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Conmigo mi hija se sentía querida, se sentía protegida».

23:01 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío lee el informe psicosocial de Rocío Flores que le realizan en el juzgado, donde ella ya manifiesta su preocupación por lo que puedan decirle a sus hijos.

22:49 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Lee el informe de los psicólogos del juzgado. Evaluación de Rocío Flores (5 años): «Es una niña expresiva y cariñosa»

22:48 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Responde a lo que se comentó sobre la convivencia de Fidel con sus hijos. «Se pide a la audiencia a que el núcleo familiar sea sometido a un informe psicosocial de la Audiencia Provincial. Yo no me opongo, pero para mí sí fue bastante traumático»

22:45 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Fidel con mis hijos era y ha sido una persona que se ha preocupado, que se ha ocupado y que se ha desvivido como si fueran suyos y que siempre ha inculcado a esos niños que respetaran a su padre. Y esos niños con Fidel eran locura».

22:44 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «La muerte de mi padre la sobrellevo con el calor de mis hijos que eran muy pequeños, con el de mi madre, con el calor de mi pareja en ese momento y llegando a la conclusión de que lo único que tenemos claro es que nacemos y nos morimos. Yo afortunadamente había disfrutado de mi padre mucho y que él en su vida había conseguido lo que había querido».

22:42 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Para mí esa señora (Raquel Mosquera), esa señorita, esa mujer, no existe. Para mí existe en lo que judicialmente se refiere. Voy a seguir como he hecho hasta ahora, poniéndolo en manos de la justicia».

22:41 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío sobre la herencia de Pedro: «No he recibido todo lo que mi padre quería. Ese reloj que yo quería lo quería porque tenía una inscripción del día que se casó con mi madre».

22:40 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Antonio David Flores se presentó en el funeral de Pedro: «Él promovió lo que estamos viendo, por eso la gente responde a una imagen que se ha planteado y que la ha creado el padre impío junto con los medios de comunicación. Pero es capaz de eso y de muchísimo más».

22:38 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| A la salida del entierro Rocío y Fidel fueron abucheados: «Obedecía a una imagen que se había dado y la gente expresaba lo que en ese momento pensaban que era real y ahí ya se decía que yo no tenía relación con mi padre»

22:36 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «No quiero recordar nada de ese día», dice Rocío del día del entierro de su padre. «No solo se fue mi padre, se fue mi niñez, yo era locura con mi padre».

22:34 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Cuenta cómo se enteró de la muerte de su padre: «Fidel me dijo: ‘Ro, a tu padre le ha dado un infarto y yo le dije: ‘No pasa nada, está Raquel con él y mañana por la mañana llegamos nosotros’. Estaban en Sevilla y Rocío pensaba que estaba en el hospital acompañado de su familia.

22:32 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío y Fidel perdonan a Pedro. «Es la última vez que veo a mi padre gracias a Fidel porque yo no tenía pensamiento de tener esa conversación»

22:30 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío desmiente a Raquel Mosquera: «Por mucho que ella diga, mi padre no se hubiera referido jamás a mí como ‘esa hija de puta’. Mi padre no se fue en ese coche haciendo ‘eses’ ni pegando volantazos porque había tenido una pelea conmigo, se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe perfectamente y yo también».

22:29 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Mi padre terminó pidiéndole perdón a Fidel, pidiéndome perdón a mí y diciéndome que me quería» y así fue como terminó la conversación.

22:28 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Relata una llamada en el Día de Reyes en la que Pedro pide llevarle los regalos a sus nietos. Fidel le dice a Rocío que si no hablaba con su padre él se iba de casa. «Lo llamé, tuvimos una conversación muy larga delante de la que era su mujer en ese momento. Fidel no quiso estar presente»

22:27 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío: «Yo ahí no tenía relación con él porque ya había pasado el accidente. Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo»

22:24 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| El episodio comienza repasando la vida de Pedro Carrasco: sus títulos deportivos y, haciendo hincapié en el orgullo que era para él ser el padre de Rocío Carrasco

22:23 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Comienza la primera parte del episodio número 6, ‘Quién te crees tú’.

22:22 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota muestra un parte médico fechado el 26 de mayo de 2002 del que se desprende una posible negligencia por parte de Antonio David Flores cuando sus hijos estaban pasando el fin de semana con él. El pequeño David se cayó de la cama, se rompió el brazo, pero el ex guardia civil no le llevó a un centro médico, algo que sí hizo Rocío Carrasco, que interpuso una denuncia después contra el padre de sus hijos.

22:19 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Esta noche se presentarán hasta 6 documentos que avalarán el testimonio de Rocío Carrasco, entre ellos una pericial que mostrará cómo era Rocío Flores con 5 años.

22: 17 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Marc Giró, uno de los colaboradores de esta noche: «Rocío Carrasco sigue ejerciendo de madre y esto se lo dedica a su hija Rocío Flores y por supuesto a su hijo».

22: 15 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío Flores, en el pensamiento de todos los colaboradores.

22: 12’ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera presenta a los colaboradores que están en plató.

22: 11’ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera sobre una de las partes del contenido de hoy, la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores: «Muchos entenderán qué ha pasado para que madre e hija no tengan relación».

22:07 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

21:57 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| En la nueva emisión del documental de la hija de Rocío Jurado se hablará de la muerte de Pedro Carrasco, cómo era su relación con él cuando falleció, también de la custodia de Rocío y David Flores, así como de la obtención de la nulidad de su matrimonio con Antonio David Flores.

Este miércoles, 7 de abril, Telecinco emite un nuevo episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Será una única entrega, la del capítulo 6, dividida en dos partes, durante las que Rocío Carrasco repasará los acontecimientos que vivió entre enero de 2001 y junio de 2003. Bajo el título ‘Quién te crees tú’, el mismo que una de las canciones pertenecientes al álbum ‘¿Dónde estás amor?’ (1987) de la discografía de su madre, recordará, entre otras vivencias, la muerte de su padre, Pedro Carrasco, la nulidad de su matrimonio con Antonio David Flores, o las acusaciones vertidas contra Fidel Albiac. Pero además, la hija de ‘La Más Grande’ hablará de la obtención de la custodia de su hijos, Rocío y David Flores, y relatará cómo era la relación que mantenía con ellos. ‘LOOK’ va a compartir el minuto a minuto con sus lectores.