Rocío Carrasco: La reacción de Rocío Flores tras conocer que su madre protagonizará un documental

‘Sálvame’ sorprendía a todo el mundo este martes al desvelar que Rocío Carrasco había decidido poner punto final a su silencio y contar, tras más de dos décadas de silencio, su historia. Bajo el título de ‘Rocío: contar la verdad para ser viva’, la hija de la mítica Rocío Jurado va a dar su versión en una docu-serie de ocho capítulos que comienza este mismo domingo, cuando se emite el primero de ellos. Han sido muchos los rostros conocidos que han reaccionar tras saber de este documental, pero hay dos cuya opinión es muy importante, la de su exmarido, Antonio David Flores, que esta tarde de jueves ha regresado al plató del programa de Telecinco, y la de su hija, Rocío Flores. Tras años de un enfrentamiento sobre el que hay grandes dudas, durante su participación en ‘Supervivientes’ pidió hecha un mar de lágrimas volver a tener contacto con la mujer que le dio la vida. Una petición que no había tenido respuesta, pero que muy pronto podría ser satisfecha y es que se espera que Rociíto, como se la conoce popularmente, hable largo y tendido sobre sus dos hijos.

De momento, el único que ha podido ver el primer episodio ha sido Jorge Javier Vázquez, que ha dicho: «creo que es un terremoto que va a salpicar a todos, no vamos a quedar ninguno indemne». Sin duda, hay mucha expectación sobre las palabras de Rocío, tantas que el presentador ha querido hacer un pequeño spoiler, durante el episodio que él ya ha visto, cuenta que la joven asegura que, de seguir viva, su madre estaría a su lado, apoyándola. Unas palabras que han causado revuelo en el plató de ‘Sálvame’, tras lo cual colaboradores y espectadores se han quedado con más ganas aún de ver este primer capítulo y descubrir a Rocío Carrasco.

Más allá la opinión de los miembros de la familia, la más esperada era la de Rocío Flores que ha hablado con el programa. Un miembro de ‘Sálvame’ llamó a la joven apenas unos minutos después de que se emitiera en tráiler del documental, pillándola totalmente por sorpresa. «¿Qué? ¿Mi madre? ¿pero mi madre haciendo un documental? Pero no entiendo, Perdón, ¿eh? ¿Pero el documental es de mi abuela?», pregunta sin poder contener la sorpresa. Tras explicarle de qué trata Rocío sigue sin poder creérselo, «¡ah! ¿Ella?», sigue, quedándose durante unos segundos en silencio. «No tengo nada que opinar sobre eso, me he quedado en shock», reconoce finalmente la joven, que prefiere no opinar. «No tenia ni idea, ni se me hubiese pasado por la cabeza. Ya te digo, como no lo he visto ni nada… Me has pillado descolocadísima». «Me vas a perdonar pero de verdad, ya te digo, me has dejado en shock y no suelo contestar este tipo de cosas. No me apetece dar mi opinión ni nada», ha seguido la hija de Antonio David Flores.

Eso sí, Rocío Flores Carrasco no ha dudado en asegurar que no le preocupa «para nada» lo que su madre pueda decir sobre ella en estos ocho capítulos. Sobre si le gustaría que su madre hablase bien tanto de ella como de su hermano, David, ha dicho que «cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo sé lo que digo yo, lo que digan los demás… Al final lo que yo sé es lo que yo digo, lo que digan los demás es cosa de los demás, Cada uno verá», ha continuado la joven, que todavía no sabía si va a ver el documental.

Además, el espacio de Telecinco ha emitido nuevas imágenes de este primer capítulo de la docu-serie, que lleva el nombre de ‘Las alas al viento’, en las que se puede ver a la hija de ‘La más grande’ explicando qué le ha llevado a hablar en este momento. «Es tan brutal que no admite contestación, pero va a haber quien la ponga en duda», ha dicho Jorge. De hecho, este título tiene mucho que ver con una frase que Rocío Carrasco leyó al equipo del programa antes de comenzar a grabar: «Para renacer hay que morir, como el Ave Fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan. Alas de oro, de luz y rocío».