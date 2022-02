Rocío Carrasco para en seco a su familia: «Sed valientes. Estoy aquí»

Montealto llega a su fin. Después de varios episodios, el homenaje a Rocío Jurado está a punto de terminar. El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, ha recreado ocho de las estancias en las que vivió La más grande. Antes de mostrar las otras tres habitaciones que quedar por ver se ha emitido El precio del silencio, pieza audiovisual que ha recordado la primera entrega del documental de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Ha sido entonces, cuando Rocío Carrasco ha podido revelar algunos de los motivos por los que se distanció de su familia, aunque para saber la totalidad de la historia hay que esperar a la segunda entrega de su docu-serie: En el nombre de Rocío. Ante las declaraciones de su hermana, Gloria Camila, que ha ido realizando en Ya son las 8, Rocío se ha mostrado muy tajante. «Mira yo a Gloria…es una mi hermana, es una mujer, pero muy joven. Yo sé que Gloria esta de verdad lo digo y siempre lo diré, siempre he habaldo con cariño de ella. Yo no la meto en el mismo saco, sé que Gloria es una mujer joven que esta influenciada, desgraciadamente tiene 9 años cuando muere nuestra madre…», ha comenzado diciendo Rocío.

«Gloria no ha tenido tiempo, ni conciencia, ni madurez sufifciente como para saber lo que pasaba o dejaba de pasar. Gloria no puede tener ciertos recuerdos porque no le pertnecen por edad. Un niño empieza a acordarse y a tener memoria a partir de los 6 años. Entonces, Gloria no ha tenido por desgracia vivencias de las que esta hablando. Cuando ella dice ahí que su padre cuando ha hecho falta ha pagado… pues mi vida, no ha hecho falta nunca porque no ha pagado nunca», ha dicho con contundencia Rocío.

A lo largo de esta intervención, Rocío Carrasco ha indicado en todo momento que pese a estar distanciada con su hermana, esto es así porque la culpa la tiene su familia. «Entonces eso es algo que ella dice porque se lo han dicho. Sí me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos y, que lo que quieran que lo hagan ellos, que estoy aquí que no tengo miedo. Esa que salió en el documental de antes ya no existe y si exite ya queda muy poquito de ella. Sed vaientes y dejad de decirle a la niña lo que tenga que decir. Decirlo vosotros y tened heuvos que estoy aquí», ha explicado sin pelos en la lengua la hija de Rocío Jurado. Inclusive ha querido lanzar un consejo a su hermana. «Yo recomiendo a Gloria que se salga de ahí. Sé que es difícil. No que abandone a su familia, sino que ponga la información en cuarentena», ha sentenciado Rocío.