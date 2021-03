Rocío Carrasco revienta a Ortega Cano y maldice su boda con Rocío Jurado

Las lágrimas de Rocío Carrasco

> En los últimos años, sobre la primogénita de la Jurado se ha venido vertiendo una serie de informaciones muy complicadas que han dejado su imagen pública a la altura del betún. Hasta este momento, su respuesta a este escarnio había sido el silencio, pero ya se ha cansado de callar. Rocío Carrasco tenía la necesidad de relatar todo el sufrimiento que ha aguantado a lo largo de más de dos décadas, que la llevó incluso a querer quitarse la vida el pasado 22 de agosto de 2019. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que ‘contar la verdad para seguir viva’, tal y como indica el título de la serie documental de ocho capítulos en los que se ha abierto en canal.

Entre las sesenta horas de entrevista de Rocío Carrasco, la empresaria acusa directamente a Antonio David Flores de haberla maltratado en silencio de forma cruel y sibilina, poniendo a sus hijos en su contra y sembrando en ellos el odio a su propia madre. “Él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos: ‘Te vas a cagar, Rociíto’. Él me ha quitado a lo más grande que tengo en la vida: mis hijos. No me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel, si cabe. Tengo a mis hijos muertos en vida”, ha lamentado la primogénita de la Jurado en el especial que ha emitido Telecinco.

Pero no ha sido Antonio David Flores el único en salir a colofón en la serie documental, sino que Rocío Carrasco también ha tenido palabras muy poco amables para Ortega Cano, el viudo de su madre Rocío Jurado… ¡Se va a liar! ¿Quieres saber lo qué ha dicho del torero y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

