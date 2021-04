Rocío Carrasco revienta Telecinco con su sinceridad

La noche comenzó con tomas de los pies, el moño y el cuello de Rocío Carrasco durante una introducción de 30 minutos. Después comenzó el baile y de qué manera.

La noche comenzó con tomas de los pies, el moño y el cuello de Rocío Carrasco durante una introducción de 30 minutos. Después comenzó el baile y de qué manera. Ni Vázquez, que volvió a confirmar que no sabe entrevistar y que lo que hace es un interrogatorio policial, pudo frenar la ola de verdades que dijo Rocío.

Consideramos que cuando una persona no deja de llorar al narrar que fue agredida por su hija, lo menos indicado es atosigarla con preguntas del repelente niño Vicente. Pero Carrasco demostró una adaptabilidad más que recomendable a semejante situación.

Aclaró por qué no le coge el teléfono a su hija y también por qué su caso no prosperó judicialmente, el juez «se saltó y no tuvo en cuenta los informes del equipo de valoración integral del juzgado».

Por videollamada entraron, entre otros, sus primas (que no se callaron nada) y Fidel Albiac que son una sencilla frase, «me siguen dado hostias hasta en el carnet de identidad», resumía muy bien todo lo que ha sufrido en estos años. Además, Rocío iba respondiéndoles uno a uno a los que habían puesto en duda su testimonio.

De Rosa Benito le dijo que le daba pena que no tuviera dónde agarrarse. A Patiño le preguntó «¿Por qué tú, cuando esa persona (Antonio David) os contó que el episodio de la ventana era mentira porque había rejas, no dijiste que yo te lo había contado a ti 20 años antes?».

De Lecquio, que había afirmado que Rocío era una mujer que no había sabido sobreponerse a los golpes del destino, dijo que «creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser (Antonio David) y, claro, perro no come perro». Yolanda Ramos también le mostró su apoyo a Rocío por haber sido maltratada en el pasado.

En definitiva, lo que se vendió como un pelotazo para la cadena terminó siendo un terremoto que dejó en entredicho la dudosa credibilidad de los colaboradores. Recordamos que somos meros comentaristas de lo que va comentando cada parte implicada. Ayer Rocío volvió a convencer a todo el mundo. Esperaremos para valorar la reacción de Antonio David.

Curiosidades Televisión #Rocío-Carrasco