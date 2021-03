Rocío Carrasco rompe su silencio y «25 años de mentiras» en el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ | Corazón

Las tardes de ‘Sálvame’ son siempre emocionantes, pues el programa suele sorprender no solo a sus espectadores sino también a los colaboradores del espacio. Sin embargo, el giro que ha dado esta tarde de martes muy pocos se lo esperaban. Nada más arrancar, a las cuatro de la tarde, Carlota Corredera anunciaba que durante su emisión se iba a desvelar un tráiler que cambiaría la historia del mundo del corazón en España. Ya cerca de las nueve de la noche y tras horas de cebar la información -durante las cuales algunos de los colaboradores veían en solitario el pequeño vídeo-, por fin se ha desvelaba el secreto, no sin antes sacar a Antonio David Flores de plató.

El motivo tenía respuesta apenas unos segundos después, cuando se podía ver a su exmujer, Rocío Carrasco, en la gran pantalla. Tras varias décadas sin realizar una entrevista, la hija de ‘La más grande’ se ha animado a romper su silencio para dejar atrás «25 años de mentiras» y contar su historia. Ella es la protagonista de la nueva serie documental de Telecinco, a la que han titulado «Rocío: contar la verdad para seguir viva». En el tráiler que se ha emitido en primicia en ‘Sálvame’, se puede ver a Carrasco vestida con un traje rosa y sentada en un gran estudio, al principio bastante serena pero después deshecha en lágrimas por algo que aún no se ha desvelado. Aunque ella es la protagonista principal de esta docu-serie, también desfilarán por la pequeña pantalla otros rostros de la familia como su hermana, Gloria Camila, o su tío Amador Mohedano, aunque no queda claro si lo harán de manera específica o se recogerán algunas de las declaraciones que han hecho en el pasado. También conocidos periodistas que han hablado de ella durante los años, algunos de forma muy contundente.

Tras este primer visionado, Carlota Corredera ha vuelto a recibir a Antonio David Flores, quien por su reacción se imaginaba cualquier cosa menos ver a su exmujer en el pantallón de ‘Sálvame’. «No me lo puedo creer, chaval», ha dicho sin poder contenerse cuando apenas habían pasado unos segundos del comienzo del tráiler, en los que además de Rocío, se había podido leer un rótulo con el texto: «Una historia real de terror y supervivencia». El resto de la emisión Antonio David la ha pasado en silencio, muy pensativo, y no ha sido hasta varios minutos después de que finalizara cuando ha vuelto a hablar. «Cómo se ha tornado la tarde, ¿no? Estábamos haciendo quinielas… Felicito a mis compañeros porque ninguno me ha hecho ninguna mirada que me hiciera intuir que la cosa iba a ir por asuntos de mi familia. ¿Esto es lo que habéis visto todos? ¿No hay más nada?», ha querido saber Antonio David, ya sin rastro de humor en su voz.

«¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva? ¿O contar su verdad para seguir ganando dinero?», continuaba el ex Guardia Civil a quien una compañera en un susurro le aconsejaba «no vayas por ahí». «No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme, pero se avecina tormenta», avisaba David, que reconocía que sabía «que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro. Solo voy a hacer una pregunta», ha seguido, dirigiéndose al director del espacio, David Valldeperas, «¿esto está grabado entero ya?», le ha dicho, a lo que el catalán no ha podido ayudarle, «no te puedo dar esa información».

Aunque es difícil saber qué le estaba pasando por la cabeza en ese momento a Antonio David Flores, sin duda estaba abrumado tras conocer la existencia de esta docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco. «Yo he visto ahí a Rocío Carrasco y ha dicho ‘cuando queráis empezamos a grabar’, ¿no? Ella habla, ¿no? Será entrevista, ¿no?», ha querido confirmar, como si no entendiera del todo que la madre de sus dos hijos mayores haya optado por romper su silencio, dando a conocer así su punto de vista de una historia de la que, hasta la fecha, solo se conocía su versión.