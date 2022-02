Rocío Carrasco saca a la luz 'Los papeles de La Rota' y pone en un aprieto a José Ortega Cano y los Mohedano

Montealto llega a su fin. La pasada semana iba a ser el último episodio de la recreación de la casa en la que vivió más de 20 años Rocío Jurado, sin embargo, la intervención de José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano provocó un inesperado cambio en la escaleta. Motivo por el que se emite este 18 de febrero el final de un especial que sirve como aperitivo ante el inminente estreno de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco: En el nombre de Rocío.

Nada más empezar el espacio, Jorge Javier Vázquez daba paso al primer documental que se iba a emitir durante la noche titulado, Los papeles de La Rota. Ha sido desde la estancia de la cocina de La más grande desde donde se han revelado los testimonios de José Ortega Cano, Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez que dieron en el Tribunal Eclesiástico de La Rota en el que alegaban la mala relación que tenía Antonio David Flores cuando era pareja de Rocío Carrasco. Testimonios, que en la actualidad se contradicen, tal y como ha mostrado el programa en un vídeo en el que aparecen los protagonistas de esta historia.

Rocío Carrasco ha recordado el pasado y se ha quedado «sin aliento». Durante la emisión del documento audiovisual en el que se han recogido los testimonios de su familia más mediática, Rocío ha declarado que: «Ellos tienen esa actitud conmigo sin yo haberles hecho nada a ninguno. Ni a Gloria ni a Ortega. Jamás les he hecho un mal. Entonces, hay mucha incomprensión. Después pienso, y analizo las cosas que yo he hablado con mi madre y te digo que no era tonta y sabía lo que tenía en su casa. Y yo ahora digo: ‘¡ah mi madre me decía esto, por esto’. Y te vas dando cuenta… Son capaces de vender su alma al diablo».

Declaraciones de Rocío Jurado

Rocío Carrasco confesaba en Rocío: contar la verdad para seguir viva que su madre sí era consciente del infiermo que vivió junto al exguardia civil. Este viernes, la hija de Rocío Jurado ha mostrado algunos documentos en los que se han podido ver las declaraciones que la artista dio en el Tribunal Eclesiástico de La Rota.

«Un día se desvaneció -hace referencia a su hija-, en mis brazos, abrumada con estas cosas», se puede leer en el escrito que ha mostrado Carrasco. La cantante también relataba que Antonio David Flores la retó mientras éste vivía en su casa de La Moraleja. «Yo le dije ‘pues te echo’, porque era una situacion insufrible. Él me respondió: ‘pues te vas a enterar, Rocío Jurado’».

Declaraciones de Gloria Mohedano

Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado, contaba sobre este asunto que: «Rocío, encandilada por Antonio David, en cuanto cumplió la mayoría de edad, dejó el colegio y se fue a vivir con él. (…) Ni a Rocío, ni a Pedro, ni a ninguno de nosotros nos gustó aquello. Fue un gesto inmaduro: irse a vivir con un joven, sin apenas haberlo conocido. Mi hermana Rocío le pidió que no hiciera aquello, pero no podía impedirlo. Le quebraba sus estudios, toda su vida, desgarraba a la familia».

Durante la emisión del pasado viernes, José Antono Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, declaró que «mintió» en La Rota. Intervención que provocó una oleada de racciones.