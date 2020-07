Rocío Carrasco se sincera públicamente: «Yo sufro, pero me veo obligada a no hablar incluso con mis amigas»

El paso de Rocío Flores Carrasco por ‘Supervivientes 2020’ abría un nuevo capítulo en la complicada historia de su familia al reconocer en televisión que estaría encantada de tener un acercamiento con su madre tras años distanciadas. La joven lo hizo públicamente pero nunca llegó a recibir respuesta. Semanas más tarde su madre reaparecía en televisión como parte del equipo de ‘Lazos de sangre’ pero sin hacer alusión alguna a este tema.

Rocío Carrasco no habló sobre su hija en su regreso a la televisión | Foto: TVE

Pero su aparición fue un visto y no visto, volviendo a desaparecer durante semanas. Ahora, este mismo miércoles 8 de julio, reaparecía en ‘La mañana’ de TVE para hablar, de nuevo, de ‘Lazos de sangre’. E, inesperadamente, se mostró mucho más sincera que nunca delante de una cámara, no directamente sobre la relación con su hija, pero sí que indirectamente tenía que ver con ello. Concretamente sobre un discurso que repiten muchas amigas suyas en televisión asegurando que no hablan con Rocío Carrasco sobre los problemas con sus hijos.

Y esto, en palabras de la principal protagonista, tiene una explicación. «Yo sufro. Es verdad que personas cercanas a mi dice: ‘Yo no he hablado con ella de eso’. Y es verdad«, confiesa: «Yo me veo obligada a no hacerlo para que no se vean en esa situación, porque yo lo paso mal y ellas lo pasan mal«. Pero esto no significa que la hija de Rocío Jurado no se desahogue cuando lo necesita, pero lo hace en la más estricta intimidad: «Yo me desahogo con muchísima gente en casa, no lo hago públicamente«.

Las comprometidas palabras de Terelu Campos

Estas palabras llegan días después de que, precisamente una de sus amigas se viese en un aprieto tras pronunciarse públicamente acerca de ella y lo que habría hablado en la intimidad. La perjudicada fue Terelu Campos, gran amiga de Rocío Carrasco, que durante una visita a ‘Viva la vida’ ha asegurado que tanto ella como su madre siempre le dicen «que tiene que hablar», aunque ha especificado que no se refiere tanto a su hija Rocío Flores sino a todo lo que se dice ella mientras guarda silencio. «Mi madre en muchos momentos ha cogido el teléfono y le ha dicho que se acabó, que esto no puede ser, porque entiende que determinadas cosas son inhumanas«.

Rocío Carrasco se mostró más sincera que nunca acerca de sus problemas | Foto: TVE

La colaboradora también añadió que, cuando coincidió con su amiga en el 79 cumpleaños de María Teresa Campos, por primera vez la vio verdaderamente afectada por todo lo que se estaba hablando. «Por primera vez la vi especialmente enfadada«, aseguró. «Con el poso de la tristeza en el que lleva viviendo desde hace unos cuantos años«.