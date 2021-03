Rocío Carrasco sigue con miedo y no menciona el nombre de Antonio David: «desgraciadamente para mi, es su padre»

¿Por qué los hijos de Rocío Carrasco no fueron a su boda con Fidel Albiac?

> Las primeras palabras de Rocío Carrasco han sido muy claras: “me han arrancado de cuajo a mis hijos, y eso es lo más duro que hay”. La hija de la Jurado defiende que no le han dejado ejercer como madre, y sufre mucho cuando le recuerdan este turbulento episodio. Sálvame ha emitido un material inédito de Contar la verdad para seguir viva, y todo hace pensar que Carrasco tiene muchas pruebas para demostrar que está diciendo la verdad. Sin embargo, hay muchos colaboradores que no están de acuerdo con ella, y aseguran que no se ha portado tan bien como dice.

“A las 15:30 he hablado con Rocío Carrasco cuarenta minutos. Le he puesto un mensaje muy corto, y me ha llamado ella”, ha anunciado Jorge Javier. Gracias a esta llamada, el presentador tiene información suficiente para responder a una gran pregunta: ¿Por qué no fueron los hijos de Rocío el día que se casó con Fidel? Según salió publicado, Carrasco no les invitó. Pero, Belén Esteban, asegura que la historia podría no ser como la ha contado Antonio David. La hija de la jurado garantiza que, cuando se despidió de su hijo por última vez, pensaba volver a verle el día de la boda. Pero, por algún motivo: “alguien impidió que eso no sucediera”.

