Rocío Carrasco sobre la apertura del museo de Rocío Jurado: «Siempre he remado a favor»

Tras años de espera, finalmente se ha llegado a un acuerdo para la apertura del Museo de Rocío Jurado. Después de mucho tiempo sin entenderse, el Ayuntamiento de Chipiona firmará próximamente un convenio de colaboración con la hija de la cantante. Esta es una decisión muy esperada por mucha gente y que ha creado mucha expectación. Rocío Carrasco ha querido explicar lo que ha motivado que finalmente se abra el museo.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en la presentación de ‘Que no daria yo por ser Rocio Jurado’

Rocío Carrasco ha acudido a la presentación del musical en honor a su madre ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado’. Aunque ella no está acostumbrada a hablar para los medios de comunicación por decisión propia, en esta ocasión sí ha querido tener unas palabras para la prensa que había acudido al evento. La hija de Rocío Jurado está muy contenta con el resultado del espectáculo: «No ha sido nada difícil, ha sido una cuestión que ha sido muy gratificante, muy divertida… Hemos estado con un equipo que nos han hecho las cosas mucho más fáciles. Tenemos muy buen rollo entre todos». Dentro del equipo que ha formado este musical se encuentra Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco y con el que no ha tenido ningún problema para trabajar: «Yo vivo las 24 horas del día con él, yo vivo, trabajo… Da igual», contestó sonriente.

La apertura del Museo de Rocío Jurado

El Museo de Rocío Jurado era uno de los temas a los que se ha tenido que enfrentar Rocío Carrasco. Ella ha defendido que siempre ha estado trabajando para que el museo abrirá finalmente, al contrario de lo que muchos piensan: «Yo siempre he estado en pro. Yo siempre he ido remando pese a todo lo que se ha dicho. Siempre he ido remando a favor«. La hija de Rocío Jurado recibió muchos reproches por la tardanza en la apertura del centro, ya que ella tenía la última palabra. Una de las personas que estaba ansiosa porque se llegara a un acuerdo era su hermana Gloria Camila, quien le dedicó algunas pullitas por redes sociales.

Rocío Carrasco posando en la presentación de ‘Que no daria yo por ser Rocio Jurado’

Rocío Carrasco ha explicado que lo que único que buscaba era respetar la memoria de su madre con este museo: «Yo lo que quería era solventar una serie de cosas. Creía que estaba en la obligación de no someter el nombre de Rocío Jurado a determinados cosas«. Finalmente, esos asuntos se han solucionado con un nuevo equipo: «Se ha puesto todo bien, se ha hecho todo correctamente, cómo se tenía que hacer «, ha explicado. Rocío Carrasco ha contado que ella era la primera interesada en que el museo de Rocío Jurado abriera finalmente: «Siempre lo dije, en el momento en que estén solventadas estas cosas, esto irá para delante, porque mi intención desde hace, no sé cuantos años, era que esto se hiciera así».

El 28 de enero de 2020 se llegó finalmente al acuerdo entre Rocío Carrasco y el Ayuntamiento de Chipiona para la apertura del Museo de Rocío Jurado. El consistorio andaluz confirmó la decisión a través de un comunicado que explicaba: «El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para la creación del servicio de museo Rocío Jurado y aprobar el convenido de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco para la cesión y depósito de los bienes de su propiedad y la creación del referido espacio dedicado a la universal artista chipionera». Este convenio será firmado próximamente por el Ayuntamiento de Chipiona y la propia Rocío Carrasco.