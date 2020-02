Rocío Carrasco sobre su silencio público: «No significa que el que calla otorga»

Rocío Carrasco ha respondido amablemente a la prensa en la presentación del musical en honor a su madre llamado ‘Qué no daría yo por ser Rocio Jurado’. Ante la pregunta de Kiko Calleja para ‘Sálvame’ sobre si va a invitar a algún familiar a ver el musical, la presentadora de televisión ha respondido: «Quien quiera que vaya y que se siente y que disfrute. Esto es un espectáculo abierto para el público«.

Sobre el silencio que ha mantenido en todo momento frente a todas las polémicas familiares que se han expuesto en televisión ha comentado: «No he hablado nunca de relaciones familiares ni de nada de esto, ya que eso pertenece a la más estricta intimidad mía. Pero el hecho de que yo no haya hablado nunca no significa que el que calla otorga. El que calla está callado porque en determinado momento así lo ha considerado, pero esto dura lo mismo que dura que decida hablar».

Rocío Carrasco en la presentación del musical ‘Que no daria yo por ser Rocio Jurado’ / Foto: telecinco.es

Sobre la posible participación de su hija, Rocío Flores, en ‘Supervivientes 2020’, la hija de la fallecida Rocío Jurado ha preferido no hablar sobre el tema. Y en relación con las demandas que últimamente ha interpuesto -a raíz de la vuelta a la televisión de Antonio David Flores con su participación en ‘GH VIP 7’-, aunque no ha querido decir la cifra exacta de ellas, sí ha explicado con una sonrisa que hay varias.

Rocío Carrasco no niega lo que cobrará por el Museo

Durante esta entrevista, la hija de Rocío Jurado también ha lanzado una serie de mensajes a aquellos que durante un tiempo le criticaron declarando su oposición a la apertura del museo de su madre. Aprovechando que este proyecto también está marchando, la colaboradora de televisión ha explicado: «Sí, ya va el museo para adelante. Con todas las cosas que han dicho, pero bueno. Al final la vida pone cada cosa en su sitio y se han solventado las cosas que se tenían que solventar. Esto es lo que queríamos todos desde hace muchísimo tiempo, yo la primera«.

Rocío Carrasco en la presentación de ‘Que no daria yo por ser Rocio Jurado’

En este tema también surgió la polémica de lo que Rocío Carrasco cobraría si se lleva este proyecto hacia adelante. Por lo que Kiko Calleja no ha querido desaprovechar la oportunidad y le ha preguntado si es cierto que cobraría 30.000 euros anualmente según se ha dicho. Ella no lo ha negado y ha respondido que ese es el canon que se puso desde hace años.