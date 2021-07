Rocío Carrasco y Fidel Albiac, su rápida huida de Telecinco: ¿evitando a Rocío Flores?

Su duro cara a cara con Gema López

>Como decíamos, el momento más tenso lo vivió Rocío Carrasco con la periodista Gema López. Durante este encuentro, las dos mostraron sus diferencias. La periodista se mostraba muy crítica con la actitud que había tenido Carrasco sobre hacer público el episodio de malos tratos que tuvo con Rocío Flores.

El tema de los hijos es un tema muy emocional para Carrasco. Cuando habla de ellos, no puede más que evitar en contener las lágrimas. Especial mención a las palabras que acompañaban a este llanto ahogado: “A mi me hubiese encantado no haberles quitado la venda, que no existiera y que nada de esto se hubiera producido”. De esta manera no podía evitar confesar que la docuserie ha sido la única manera de poder mostrar la otra cara de Antonio David.

