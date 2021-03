‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, en directo

00:54’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Con este testimonio finalizan los episodios 2 y 3 del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en el que la protagonista ha narrado cómo fueron sus dos embarazos y el final de su matrimonio con Antonio David Flores.

00:50’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Antonio David tenía a toda una familia atemorizada. «Rocío ten cuidado me dijo mi madre»

00:48’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío confiesa que Antonio David tenía razón en esas palabras. «Es la única verdad que ha dicho en su vida. Me ha venido una detrás de otra. Rocío Jurado se enfrentó valiente, pero supo cómo dejarla callada».

00:46’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío habla del momento en el que se separa. «Cuando David empezó a coger peso ya voy planteándome separarme. Yo estaba haciendo las maletas y esta persona llega y me ve y me pregunta que qué estoy haciendo. Le dije que me iba a Chipiona con los niños y que en septiembre presentaba el papel del divorcio. Me dijo chillando ‘¿te vas a separar? ¿estás segura? Pues te vas a cagar. No vas a saber de dónde te van a venir. Te vas a levantar de una y te va a venir otra’. Tuve la mala suerte de que mi madre estaba por ahí y le dijo a esta persona ‘¿mi hija qué?’ y le respondió ‘tú te callas Rocío Jurado, tú no sabes quién es Antonio David Flores. Mi madre se calló y se acojonó».

00:45’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío cuenta cómo se enfrentaba a los medios de comunicación. «No hay ni una sola imagen en la que yo estoy cariñosa. Yo tenía que guardar la compostura delante de los medios».

00:43’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| «Mi vida era un paripé», ha contado Rocío sobre la última etapa de su relación con Antonio David.

00:41’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco no para de llorar al recordar cómo fue la infancia de sus hijos.

00:39’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío habla de sus hijos con ternura y rota de dolor: «Me quedaba mirándolos durante horas».

00:35’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío sobre David. «Siempre me salía el sentimiento de protegerlo. En algún momento me llegué a sentir culpable. Con el paso del tiempo entendí que no era así. Me cuestioné en varias ocasiones. Si yo me hubiera separado antes y no hubiera estado en esa espiral de horror…».

00:32’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Le ponen imágenes de su hijo David y Rocío llora. «Ese es mi enano. Es la bondad personificada»

00:31’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío opina sobre su hija Rocío Flores y la relación con su hermano: «Considero que a Rocío le han hecho hacerse responsable de muchas cosas».

00:29’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| «Mi hija quería coger a su hermano desde el primer momento. Ella le daba besos en la frente. Le decía que tuviera cuidado y me respondía ‘¡que sí!’ Siempre quise que tuvieran un vínculo fuerte», ha recordado con nostalgia Rocío Carrasco.

00:27’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío cuenta cómo fue la salida del hospital y el alta de su hijo David. «Le dejé que me pasara el brazo por encima para la foto».

00:26’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío cuenta los momentos posteriores al parto. «El niño nació con 2.700 kilogramos y no entraré en los problemas que David tuvo al nacer. Solo diré que hubo que trasladarlo de hospital. Lo trasladó mi padre y su padre y no sé si su abuelo. Se lo llevaron al 12 de octubre no al hospital de La Paz, como ha dicho esta persona en alguan ocasión -refiriéndose a Antonio David-. Llamé a mi médico y le dije que me diera el alta que me quería ir con el niño, pero no me dejaron. Firmé un alta mía de manera voluntaria. Me senté en una habitación donde estaba mi enano y allí me quedé esa noche. Recuerdo que al día siguiente fui a mi casa a ducharme y volví a quedarme varios días a dormir en el hospital. Uno de esos días, llega esta persona muy arreglada y le dije que dónde iba y me respondió que se iba a Málaga, que le iban a dar un premio. Le contesté que que si se iba a ir estando así su hijo y contestó que el niño estaba bien porque estaba rodeado de médicos».

00:22’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco da a luz a su segundo hijo. «Antonio David dijo a mi madre que no diera la nota porque estaba cantando».

00:20’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío habla sobre sobre su inminente separación. «Yo intentaba distraerme con mi hija Rocío. Le leía cuentos y tenía mi idea muy clara. Se había terminado y eso me ayudaba para seguir adelante»

00:19’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|La historia continúa. «Un día revisé las llamadas telefónicas y vi que se repetía un número varias veces. Me empezó a faltar el aire y se me durmieron las manos. El corazón empezó a bombear muy fuerte y recuerdo que mi prima Rosario era amiga de Sonsoles. La llamo y le pido el teléfono de Sonsoles. Los números coincidían. Empecé a llorar y no paré. Cuando llegó de trabajar subió arriba y yo estaba en el sofá, y me acuerdo que encima de la mesa había una vela gorda en forma de corazón que le habían regalado a mi madre y se la tiré. No le dio. Llorando con un ataque de pánico le dije que de quién era ese número. ‘Estás enferma, estás loca, los celos te están volviendo loca’. Ese teléfono es de Sonsoles y entonces cogí y marqué el número. No me enorgullezco, pero lo hice. Se puso una señora y pregunté por ella y me dijo que no estaba. Dije que era Rocío Carrasco y que era la mujer del novio de su hija. Le dije que preparara una habitación que esta persona se iba para allá. Se puso a llorar y me dijo que por favor no hicera eso, que era un escándalo. Lo dejé estar y esa conversación terminó cuando me bajé a mi habitación de soltera».

00:16’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rociíto relata otro nuevo episodio sobre una mentira que detectó de Antonio David: «Yo cuando me voy a Madrid me voy feliz porque pienso que todo se había acabado. Empiezo a tener reposo absoluto y él desaparece todo el fin de semana. Se fue un jueves por la noche y vino un lunes por un tema de la inmobiliaria. Me di cuenta de que no estaba en Málaga porque su hermana me lo dijo. Empezó de nuevo la incertidubre porque no sabía donde estaba. Llamé a un amigo y me dijo que estaba en Sevilla. Estuve con dolores y ansiedad. Me puse a morir. Él vuelve para el cumpleaños de la niña y no le digo absolutamente nada porque era inútil y me iba a decir que estaba mal de la cabeza. No tiene escrúpulos».

00:14’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre David: «Él me hacía sentir culpable de todo lo que le pasaba. El nunca me agradeció nada».

00:12’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío cuenta porqué no se lo contó a su madre. «Yo no le pude contar a mi madre lo que me estaba pasando. Era algo que me había buscado yo y no quería dar explicaciones, aunque más tarde muy a posteriori se lo conté. Ella me respondió: ‘te lo dije’. Yo cuando le veo con Sonsoles lo tengo claro y decido separarme».

00:10’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sigue narrando su historia. «Yo temía por la vida de mi hijo, él me decía que iba a mal parir. Yo sabía que ese embarazo no estaba bien, entonces decidí ir a mi médico de Madrid».

00:08’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rociíto confiesa que casi pierde a su segundo hijo. «Hacía mucho calor y me duche. De repente vi el agua correr con sangre. Pensé que el niño lo iba a perder. Vino su hermana corriendo y yo le decía, ‘Luci el niño ¿qué me pasa?’ Fui al ginecólogo y me dijo que por el momento no había peligro que tenía que guardar reposo y estar tranquila».

00:06’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío cuenta los últimos momentos con Antonio David Flores. «Yo me encerraba en mi cuarto y así nadie se enteraba. Una vez cuando me ocurre lo del camisón, voy a ver a una prima mía y se lo cuento. Le llegué a decir que si me ocurría algo que alguien de mi gente supiera que eso ya me había pasado con anterioridad. Mi prima nunca dijo nada. Me pasaba el día con ataques de ansiedad, me agarraba la tripa y nunca sabía cuando él iba a volver. No iba la cosa bien de ninguna manera».

00:05’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sigue hablando: «Mi hija tenía 7 años y no quería contar lo que estaba viviendo. La tónica ese verano siguió siendo la misma».

00:04’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»Allí si pasa algo nadie se entera de nada», ha contado Rocío Carrasco.

00:02’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío relata una presunta agresión: «Sus salidas eran continuas. Le dije que era un sinverguenza. Me cogió del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana y la barriga me daba en el borde. En ese momento gire la cabeza como pude y le dijo ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado’. En ese momento tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me soltó rápidamente».

00:00’ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío relata un nuevo episodio con Antonio David: «La palabra crueldad lo engloba todo. Yo estaba en la playa de las Tres piedras y de repente, estoy tumbada en la arena, me levanto y viene Sonsoles. Él empieza a hablar con ella y a tontear y le pido irme a casa y me dijo lo mismo que aquella noche. ‘Si te quieres ir te vas andando’. Le dije estoy embarazada de cuatro meses son las 15:00 horas y me contestó que se quedaba con ella. Pasé mucho calor al andar una hora y media hasta llegar a mi casa. Él sabía que podía hacerlo y que no iba a haber ningún tipo de consecuencia. Me dio una lipotimia y me quedé inconsciente y lo único que recuerdo es que a esta persona se le ocurre echarme una botella de agua congelada».

23:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco sobre su separación:»Yo nunca me creí que estaba loca, pero sí es cierto que me hizo dudar sobre mi actitud y sobre mi verdad».

23:55 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|El nuevo episodio arranca en julio de 1998 cuando Rocío Carrasco decide separarse.

23:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Intermedio

23:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| 8 minutos para ver el nuevo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

23:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Pilar Eyre sobre el documental. «Estoy segura de que Rocío se ha asombrado del apoyo que ha recibido por parte de muchas mujeres que han vivido lo mismo que ella».

23:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Quedan unos minutos para la emisión del capítulo 4 del documental de Rocío Carrasco.

23:40 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Paloma García Pelayo sobre lo que ha contado Chori. «Creo que hay más testigos. Yo este episodio lo desconocía, pero de otros estoy segura de que sí».

23:38 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Chori sobre lo que opinaba Rocío Jurado. «Yo creo que no sabía nada. Si lo llega a saber saca corriendo a su hija de ahí».

23:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Chori cuenta cómo vivió aquel episodio. «Antonio David se fue de la habitación y no volvió. Ella se quedó callada. Yo la llevé de nuevo a casa donde estaba él con sus padres. Me arrepiento de no haber hecho nada»

23:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Reaparece Chori y habla sobre la agresión que presenció de Antonio David Flores hacia Rocío Carrasco. «Fui a casa de Rocío a verla cuando tuvo el accidente. Nos fuimos a Barcelona para ir al hospital a la rehabilitación y entonces ella estaba sentada en la camilla y yo escuche a hablar a Rocío y David. Me volví y vi como él le daba un guantazo a ella».

23:34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Carlota Corredera dice que»Rocío Carrasco cree en la justicia y quiere presentar nuevas pruebas».

23:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| A continuación se emitirá el episodio 3 de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

23:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Paloma García Pelayo sobre las imágenes del documental: «Este testimonio sigue siendo necesario y entiendo que es espeluznante. De las cosas que más me han impactado ha sido cuando Rocío ha hablado de su primer embarazo con tanto cariño. Y también cuando descubre la infidelidad de Antonio David.»

23:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Continúa el programa.

23:20 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Llega el intermedio.

23:17 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Kiko Hernández: «La ha vendido todo el mundo. Para mí como madre es un 10. Ahora que David explique a sus hijos que mientras su madre estaba embarazada le estaba poniendo los cuernos».

23:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío relata un duro episodio en el que Antonio David le fue infiel «Empecé a ver cosas que no me gustaban. Cosas con una determinada chica, llamada Sonsoles. Demasiado toqueteo y brazo por encima. Demasiada complicidad. Detalles que no eran normales con una persona que acabas de conocer. Lo hablé con él y su respuesta fue que yo estaba loca y que el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando fatal. Yo le tenía terror a la noche. Yo le decía de hacer otras cosas y me decía ‘si no quieres no vengas yo me voy’. Opté por salir porque delante mío se cortaría. Un día me dijo ‘voy a por una copa’ y yo me quedé con mis amigos y vi que tardaba y fue a buscarle. La curiosidad mató al gato y me lo encontré comiéndose la boca con la tía -Sonsoles- detrás de la barra. Él me ve y yo salgo corriendo del bar llorando y me da un ataque de ansiedad. Me empezó a doler mucho la barriga y empecé a tener pinchazos como si fueran contracciones. Él viene detrás de mí y me vuelve a decir ‘estás loca.’ Yo cuando me dice eso empiezo a hiperventilar y a tener un ataque de pánico. Ahí estaba embarazada de mi segundo hijo. Me dijo: ‘¿te quieres ir a casa? Yo no te llevo te vas andando porque yo me quedo con esta y me fui andando a las seis de la mañana llorando por toda la calle. Solo quería meterme en la cama. En ese instante decido que yo me separo. Eso se había terminado».

23:02 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»Ese es el verdadero Antonio David «, dice Rocío al ver unas imágenes del altercado que tuvieron mientras daba una entrevista de televisión. Antonio David se encaró con los trabajadores.

23:00 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|El segundo embarazo de Rocío Flores. «Ya habíamos hablado de tener un segundo bebe y estaba encantado»

22:56 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Habla sobre el momento en el que se mudó a Madrid y dejó atrás su vida en Argentona -Barcelona-. «Yo le dije que la Audiencia de Barcelona le iba a condenar y que le iban a echar del cuerpo de la Guardía Civil -tras el episodio del dinero que se quedó de una multa-. Yo decidí que nos veníamos a Madrid. A él le pareció maravilloso porque iba a una casa donde iba a tener todo lo que quisiera».

22:52 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío confiesa lo que opinaba Rocío Jurado de Anonio David Flores. «Mi madre se vino a Argentona y buscó un chalet adosado para nosotros. A mi madre no le gustaba la prepotencia de Antonio David. Ella se daba cuenta de su comportamiento. Por respeto nunca se metió».

22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío sobre su hija «Me sentía querida por ella. Era muy feliz. Era una niña muy buena, educada y alegre. Tenía pasión por sus abuelos. No podías decir nada delante de ella porque ensegida lo repetía. La eduqué y le decía que nunca se debía mentir. Él con la niña era locura también. Lo que pasa que por aquel entonces, empieza a trabajar y pasa menos tiempo con ella. Al principio hasta que me separo, yo lo tengo a él como a un buenísimo padre. Rocío no dormía y tenía que dormir en brazos durante siete meses y eso me lo tragaba yo»

22:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco ve imágenes de su hija Rocío Flores y no para de llorar.

22:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Continúa relatando. «Era una sensación de felicidad absoluta. Me sentía completa. Siempre me he considerado una buena madre», ha explicado entre lágrimas.

22:43 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío cuenta cómo fue ser madre primeriza. «Estaba todo el día con la niña. Me compré una mochila y yo me colgaba a Rocío y hacía absolutamente todo con ella. Era la mujer más feliz del mundo».

22:41 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Después del parto: «Nos quedamos un mes en Madrid porque yo era primeriza y tenía 18 años y mi madre quería estar al tanto de cómo me desenvolvía. Entonces estuvimos un mes en casa de mi madre. Ella la miraba todo el rato y le decía ‘¡qué guapa eres!»

22:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| La hija de Rocío Jurado relata el momento del parto. «Era una muñeca. Pesó 3.750 kilogramos. Rocío nació preciosa. Mi madre cantando en el paritorio y la niña llorando. Se llevaron a la niña y luego la tuve encima…es lo más maravilloso que puede experimentar una mujer. Él estaba feliz con su madre con su padre. Loco de contento».

22:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío Carrasco sobre su embarazo: «Yo estaba muy gorda, pero yo estaba muy feliz. Comía de todo. Estaba todo el día en la nevera. Llegué a comer picante que ni me gustaba. Mi madre me decía que por la forma de la barriga y porque tenía mucho sueño iba a ser una niña. Cuando me enteré que era una niña… Me volví loca de la alegría. Otra Rocío para la familia».

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco confiesa que su tío Amador quería ser su representante. «Yo no quería trabajar con él. Y así fue»,

22: 34 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»No tengo fotos ni alianza porque la tiré por el inodoro. No quiero tener nada que ver con este ser», ha confesado Rociíto.

22: 32 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío Carrasco cuenta quiénes organizaron su boda: «Fue mi madre y mi tío Amador. Nosotros no organizamos nada. Estaba embarazada de 3 meses y la boda no fue una imposicion sino una guía. Era mi deseo no voy a decir que no quería. Fue un día muy feliz. El look fue muy criticado, pero lo diseñé yo», ha contado.

22:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Así respondieron Rocío Jurado y Pedro Carrasco ante el embarazo de Rocío Carrasco: «Mi madre estaba en Málaga en el camerino sonrió y me dijo ‘¿estás preñada a que sí?’ y dije sí. La reacción de mi padre fue totalmente diferente. Cuando se lo dije me dio un bofetón y la cabeza me dio vueltas. Me dijo ‘te lo dije, te ha arruinado la vida’. Después me dio un abrazo y me dijo que había sido tonta, que Antonio David había conseguido lo que quería.».

22:28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»Yo no voy a ir a tu casa a contárselo ni a tus padres ni a los míos. Él tenía miedo a su familia. Yo le dije que iba sola que no tenía miedo a nadie. Yo quería asegurarme y me hice un test de embarazo a través de una análitica de orina», ha continuado diciendo

22:25 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| «Le dije -a Antonio David- que estaba embarazada y se cayó al suelo y se hizo una herida porque estaba colocando una lámpara. Me dijo que no podía ser», ha explicado Rociíto.

22:24 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»Cuando supe que estaba embarazada fue uno de los días más felices de mi vida. Cumplí uno de mis sueños. Iba a tener un hijo. Para mí era lo más importante y lo más grande que me podía pasar», ha revelado mientras ha roto a llorar al recordar aquel episodio.

22:23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Este nuevo episodio comienza en febrero de 1996 cuando Rocío Carrasco se queda embarazada de Rocío Flores y se casa con Antonio David.

22:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Sale Chori, el que fuera fotógrafo de la pareja y ha relatado que vivió una presunta agresión por parte de Antonio David Flores a Rocío Carrasco tras el accidente que la hija de ‘la más grande’ sufrió en 1995. «Lo cuento porque se lo debo a Rocío Jurado», ha dicho.

22:15 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|“Hola soy Rocío y quería mandaros este mensaje para deciros que estoy bien, que estoy en mi casa con los míos. Estoy un poco desbordada con todo lo que ha acontecido esta semana, pero que al mismo tiempo estoy tranquila y relajada. Quería agradecer a todos los que se han interesado por lo que cuento y agradecer a todas aquellas personas que me han creído, y a aquellas mujeres que se han sentido identificadas o reflejadas en mi relato. Tengo fuerzas. Estoy fuerte para seguir contando mi historia. Gracias por vuestro apoyo”, ha sido el mensaje de audio de Rocío Carrasco que se ha podido escuchar en el formato.

22:09 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| «Ha llegado el momento. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Estoy deseando de que toda España escuche a Rocio Carrasco», ha dicho Carlota Corredera nada más empezar el programa.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Comienza el documental de Rocío Carrasco.

21:57 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Será Carlota Corredera quien esté al frente de esta nueva emisión de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’.

21:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| En esta nueva emisión se podrán ver los dos nuevos episodios que relatarán la polémica boda entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores, entre otras cosas.

21:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Quedan apenas unos minutos para que comience la nueva entrega del documental de Rocío Carrasco.

Hoy se emiten los capítulos 2 y 3 del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El pasado domingo, Rocío Carrasco narró en primera persona cómo sufrió presuntos malos tratos por parte de Antonio David Flores. Declaraciones que han tenido una gran repercusión a lo largo de toda la semana. Tanto es así, que el lunes 22 de marzo, Carlota Corredera anunciaba en ‘Sálvame’ que el colaborador había sido despedido de todos los programas que formasen parte de Mediaset. Además, en dicha emisión, la hija de Rocío Jurado reveló que el 5 de agosto de 2019 intentó quitarse la vida.

Esta nueva entrega comenzará con la polémica boda entre los protagonistas de esta historia que ha alterado la crónica social de nuestro país. Nuevos testimonios, nuevas imágenes y la verdad de Rocío Carrasco. Empieza la cuenta atrás para descubrir el relato de la hija de Pedro Carrasco, y ‘LOOK’ va a compartir con sus lectores el minuto a minuto.