Rocío Flores: «basta ya de intentar romper mi familia»

Rocío Flores habló ayer bastante claro sobre la campaña de acoso y derribo contra Antonio David Flores que ha puesto en peligro su matrimonio. El antedicho reconocía que Fidel Albiac le odia incluso más que Rocío Carrasco y que la situación le está pasando una factura muy difícil de pagar.

Sin embargo, nadie esperaba que Rocío Flores hablase con José Antonio León de una forma tan explícita y tan dura. Una vez más, demostró que es una mujer de carácter y que es la más indicada para dar el golpe definitivo en la mesa.

«Basta ya de intentar romper mi familia. Llevamos 20 años sufriendo y 20 años apostando por estar juntos. ¡Basta ya!» decía emocionada. «Si todo esto fuese verdad habría salido mucho antes, que no me cuenten películas e historias. ¿Que tenga que estar en mi casa Olga destrozada y mi padre con el alma partida? No estoy dispuesta» continuaba.

«La que me duele es la que esta ahí arriba, que es la que me ha criado, le pese a quien le pese, y el que está ahí es el que más me quiere. Este daño gratuito no se lo merecen. ¿Un matrimonio de conveniencia? ¡Qué me lo digan a mí! El amor, el cariño y el respeto que tiene esta pareja no hay dinero que lo compre»-

«Mi hermana tiene 8 añitos. Me niego a que mi hermana se críe en una familia desestructurada como me he criado yo. Llevamos muchos años de lucha todos juntitos y hemos salido para adelante». Más claro el agua. Esperamos tu opinión al respecto de sus declaraciones.

