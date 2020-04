Rocío Flores, cada vez más distanciada de Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’: «Me ha defraudado»

El enfrentamiento de Avilés con Ana María Aldón ha conseguido que Rocío Flores reaccione de una manera inesperada. Mientras que Aldón se defendía, Flores ha mostrado su opinión sobre lo que piensa de esta tensión creada con Avilés.

Rocío Flores, enfadada en ‘Supervivientes 2020’/ Foto: telecinco.es

«Que yo me creo que soy algo más y soy una aprovechada, ¿de qué? Yo soy allí aquí y en Pekín, hago mi concurso, no quiero molestar a nadie ni nombrar a nadie, él tiene que tener todo el día a Rocío en la boca y lo que quiere es enfrentarnos. Avilés solo quiere una entrevista de Rocío, es lo que en un primer momento dijo«, ha dicho la mujer de Ortega Cano, añadiendo: «Yo vengo a concursar, mi familia la tengo en España y yo no le estoy haciendo daño a Rocío, ya ha estado él para protegerla«.

Esta última frase ha dejado rota a Rocío Flores, porque se ha dado a entender por cómo ha reaccionado, y ha dicho: «Estoy super harta del tema, prefiero que una persona se acerque a mí y yo sepa sacar la parte positiva, prefiero a un Avilés que a una Yiya y a un Pavón». En cuanto a cómo va a ser su relación, parece que lo tiene claro: «Ella ya te lo ha dicho ella todo, que tiene a su familia a España, yo también he venido a hacer mi concurso, he echado en falta que me echara un capote alguna vez, y que dijera que se tomaría una copa con Yiya porque la tiene aprecio».

Ana María escuchando a Rocío Flores/ Foto: telecinco.es

Jorge Javier Vázquez ha querido saber en qué punto está la relación entre Rocío Flores y Ana María Aldón, aunque todo parece estar en el aire, porque Flores ha dicho: «Eso depende de ella, no de mí. No ha sacado los ojos por mí, yo los sacaría por ella. Cuando llegue a España y vea lo que tenga que ver, que decida. Me ha defraudado». En su defensa, Aldón ha seguido diciendo: «No tengo nada de decir, ella no me ha pedido ayuda y José Antonio ha estado a su lado, y él se ha encargado de hacerme leña del arbol caido, y yo no estaba». Y la pullita de Rocío Flores ha llegado cuando ha dejado claro que en los momentos en los que ha tenido que estar a su lado no ha hecho nada: «Se basa el concurso en 4 momentos clave y no has dicho nada».

¿Habrá vuelta atrás?

Claro lo ha dejado Flores, que parece que la distancia entre ellas es más que evidente: «Tú eres de una manera y yo de otra«. La respuesta de Aldón ha llegado de la siguiente manera: «Yo no tengo nada que reprocharte a ti, yo no he hecho nada», a lo que el reproche de Flores sí que ha llegado más tarde: «Solo faltaba«. Por lo pronto, y pese a la mala relación de Ana María con Avilés, está claro que Rocío Flores seguirá del lado de Avilés, porque a pesar de que sepa que se le haya acercado por interés, con él consigue muchas risas y consigue estar bien. Por último, otro mensaje que está claro que va dirigido a la mujer de Ortega Cano es cuando ha dicho que está cansada de que se metan con el físico de las personas, puesto que Aldón llamó ‘gordo’ a Avilés, y Yiya no ha parado de meterse con el cuerpo de Rocío Flores.