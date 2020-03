Rocío Flores cuenta cómo se tomó cada miembro de su familia su participación en ‘Supervivientes 2020’

El fichaje de Rocío Flores por ‘Supervivientes 2020’ pilló de improvisto hasta a su propia familia, y es que, después de insistir en numerosas ocasiones que ella no quería trabajar en el mundo de la televisión, su repentino cambio de opinión y participación en el reality sembró muchas dudas sobre si realmente no le gustaba la televisión como ella tanto decía.

Rocío Flores en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

Aunque Flores se iba a Honduras queriendo hacer un concurso ajeno a las polémicas familiares que tiene, parece que sus compañeros no se lo están poniendo nada fácil y es que cada dos por tres tratan de sacarle algún bombazo a la que probablemente es el fichaje estrella de la edición.

De esta forma, la hija de Antonio David ha revelado cómo se tomaron cada uno de los miembros de su familia su fichaje por ‘Supervivientes 2020’: «A mi abuela la pobrecita se lo conté dos días antes y yo soy como su ojito derecho. Siempre que me pasa algo o salgo por la tele ella lo pasa muy mal, mi hermano me dijo que qué hacía yo ahí, pero que me iba a defender», explicó a sus compañeros.

Pero no solo tuvo que explicarle esto a su abuela, sino también a su hermana pequeña Lola: «Le pregunté a Lola si me echaría de menos y me respondió ‘tampoco te vas tantos días’. Le expliqué que me iba 90 días pero al otro lado del mundo y no paraba de llorar», relató la superviviente.

Rocío Flores en Honduras| Foto: Telecinco.es

La reacción de su padre

No obstante, aunque todos estaban muy atentos a lo que decía Flores, se notaba que lo que realmente querían saber era cómo fue la reacción de su padre: «Le senté en una silla y le dije ‘bueno, ahora viene la noticia estrella, que sepas que me voy a Supervivientes’. No me dijo nada, se quedo blanco, y luego me dijo ‘¿estás segura?’, y le respondí que ya daba igual, que ya no había marcha atrás», contó.