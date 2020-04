Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020: «Jamás he pensado hacer una exclusiva hablando mal de Rocío Carrasco»

Carlos Sobera preguntó a Lara Álvarez sobre cómo estaba la relación entre José Antonio Avilés y Rocío Flores después de la monumental bronca con la que rompieron una amistad que parecía que iba a seguir en España: «La cosa sigue movida, no tiene pinta de que se vaya a solucionar», comentó la presentadora desde Honduras.

Rocío Flores, muy enfadada con José Antonio Avilés | Foto: Telecinco.es

El colaborador de ‘Viva la vida’ siguió con el tema de Rocío Carrasco, que es lo que sabe que más daño hace a Rocío Flores Carrasco, y le espetó que se aprovecha de que su madre se mantiene al margen y en silencio. La nieta de Rocío Jurado le soltó que ella no tenía la imagen manchada y que tiene la conciencia muy tranquila.

Con la conciencia tranquila

«Mi madre va a ser mi madre hasta el día en que me muera. Jamás se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva hablando mal de mi madre. Si tuviera algo que ocultar estaría en mi casa, no en ‘Supervivientes’. Deja a mi madre al margen, la que está concursando es Rocío Flores», señaló muy enfadada con Avilés.

Rocío Flores contesta a José Antonio Avilés | Foto: Telecinco.es

«Me fui con el que menos dinero tenía y el que más estricto era. No tienes vergüenza y me haces que quede como lo peor. He demostrado cómo soy, el corazón que tengo, que es lo que te falta a ti», dijo también Rocío Flores ante un Avilés que seguía enrocado en que se aprovecha del silencio de Rocío Carrasco: «Se aprovecha de que no habla«.

Lo cierto es que Rocío Flores intentó mantenerse al margen de la televisión hasta que Mediaset consiguió que fuera defensora de Antonio David Flores en GHVIP. Lo hizo tan bien que fue fichada para ‘Supervivientes 2020’, donde ha hablado de su madre, pero siempre con respeto.