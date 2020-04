Rocío Flores, irreconocible: las fotos de su brutal cambio físico en Supervivientes

Rocio Flores estalla en Supervivientes

> Eran muchos los que esperaban que la mujer de Ortega Cano se posicionara con la sobrina de Gloria Camila por los lazos familiares que las unen. Su postura ya generaba polémica desde el principio, pero sus palabras terminaron de levantar ampollas entre los defensores de la hija de Antonio David. “Yo hago mi concurso y ella el suyo”, sentenció Aldón, desmarcándose completamente de la joven.

Sus comentarios no solo sacaron de quicio a los espectadores de Supervivientes 2020, sino a la propia Rocío Flores, que confesó sentirse decepcionada por Ana María. “Ella no quería ser mi abuelastra ni mi madrastra ni nada y yo le digo que por supuesto que no, pero para mí sí era mi apoyo. Para mí era mi apoyo dentro de la isla y me he llevado la hostia más grande. Al final me han mostrado mucho más la gente de la calle. Me ha dolido, claro que me ha dolido, pero no la voy a juzgar. Pero si no digo lo que pienso no me caracterizo por ser yo. La respeto y la quiero, pero sí me ha dolido”, sentenció la joven. Lo cierto es que Rocío Flores ha sido una pieza fundamental en esta nueva edición de Supervivientes. No solo dentro de la isla sino también fuera. En los platós hasta su físico ha sido objeto de críticas, aunque ahora parece que todo son halagos. Las fotografías de su bestial cambio físico han dado la vuelta al mundo.

