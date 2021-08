Rocío Flores, la influencer en apuros por una presunta estafa de falsificación

No es la primera vez que ciertos famosos incurren en esta práctica. Cada vez son más las caras conocidas que lo hacen. Según una investigación llevada a cabo por el programa presentado por María Patiño, Socialité, Rocío Flores habría sido la última en caer en las redes de esta peligrosa actuación. ¿Cómo logrará salir de esta? Lo cierto es que lo tiene muy crudo. Te lo desvelamos a continuación.

> La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco estaría prestando su imagen a una marca online dispuesta a vender a un precio ínfimo artículos de lujo. Una conocida marca de zapatillas era el artículo que Socialité, analizaba en su programa. Dicho calzado se lanzaba al mercado por unos 480 euros, sin embargo, la nieta de la Jurado lo promocionaba por apenas 66. Algo, que podría traerle graves consecuencias legales. Pues estaría, presuntamente y según las informaciones de dicho programa de Telecinco, colaborando con una red de falsificación.

Las zapatillas de la discordia, su peor pesadilla

> Era una de las redactoras de Socialité la que explicaba cómo cayeron en la cuenta de lo que estaba haciendo la influencer. “Nos dimos cuenta de esto cuando Rocío subió un vídeo colaborando con esta marca de unas zapatillas que están agotadas a nivel mundial. Cuando intentamos encontrarlas por internet solo se venden en páginas de reventa. Por un precio superior a los 400 euros. Sin embargo, en esta página se venden por poco más de 60″.

Aterrada, la OCU desvela las penas a la que se enfrenta

> Ante este paradigma, que cada vez, como decíamos, es más común en redes sociales y todo el universo digital, Rocío Flores estaría viviendo un auténtico calvario. Como sabemos es solo una simple intermediaria pero para la Asociación de Consumidores esto no es ninguna broma.

El magazine se puso en contacto directo con la OCU para conocer a qué castigo o penas se enfrentaría la joven por estas prácticas y su respuesta fue clara y contundente. Desde la OCU señalan que tanto la empresa como las personas que promocionan los productos se pueden enfrentar a una multa de varios miles de euros e incluso a penas de prisión.

En el punto de mira de… Miguel Frigenti

> Hacía mucho tiempo ya que el colaborador de Sálvame Miguel Frigenti no sacaba a la luz las supuestas estafas con las que las infuencers más conocidas del panorama nacional estarían tomando el pelo a sus seguidores más fieles para llenarse los bolsillos.

Marta López, Anabel Pantoja, Makoke o Isa Pantoja, entre muchos otras, fueron algunas de las compañeras que el tertuliano no dudó ni un solo minuto en poner contra la espada y la pared. Rocío Flores también ha sido presa de sus críticas pero parece no haber aprendido la lección desde entonces.

No es santo de su devoción: “Es la sucesora de su padre”

> Miguel Frigenti se ha posicionado en una guerra sin final, vencedores ni vencidos, la de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En distintas ocasiones ha sido su posición con la hija de la más grande la que le ha hecho corroborar lo peor en contra de la benjamina de la familia.

“Es un guantazo sin manos a su madre. Porque si quieres hablar con ella o estás dolida porque no te ha cogido el teléfono, no hace falta que añadas la coletilla: Mi padre no es como lo están pintando. Es la clara sucesora de su padre. Va a abusar de su victimismo”, dijo entonces. ¿Volverá a las andadas para ponerla, de nuevo, contra las cuerdas?