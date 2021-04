Rocío Flores: «me estoy creando una coraza y no soy así»

Rocío Flores habló ayer en el programa de Ana Rosa sobre lo que está sintiendo al ver a su madre en el documental de la polémica.

Rocío Flores habló ayer en el programa de Ana Rosa sobre lo que está sintiendo al ver a su madre en el documental de la polémica. De hecho, dejó en entredicho a Carrasco al comentar lo siguiente.

«Tengo sentimientos y no son pocos, solo quiero explicar que se juzga y se prejuzga, las cosas no son así y es la realidad. Me siento mal, me siento destrozada, creo que esto es muy injusto, hay otra persona que está sufriendo que se llama David Flores, mi hermano».

«No voy a entrar ni debatir sobre el documental, pero siento la necesidad de explicar cómo me siento, me estoy creando una coraza y no soy así» comenzaba diciendo Rocío.

«En mi casa jamás en la vida se ha generado odio hacia mi madre, es la realidad… no puedo más, se habla de que estoy manipulada, tengo 25 años, soy una persona que tengo mi propio criterio. Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, sé lo que he vivido en casa de mi madre; conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre».

Al recordársele que según su madre ella no ha querido hablar, indicaba que «eso es mentira, el 3 de diciembre, al salir de ‘Supervivientes’ la vuelvo a llamar, ayer llamé a mi madre dos veces y no me lo cogió, veo que la única forma de poder contactar es públicamente. Te lo digo a ti, mamá, lo he intentado por activa y pasiva, he intentado contactar en privado. Mi hermano David Flores está sufriendo. Vamos a aclarar las cosas, no puedo más».

Pues bien. A pesar de la claridad de su discurso, por la tarde Carlota Corredera indicaba que «me sorprende que no se cuestione nada» y otros afirmaban que «ella maltrató a su madre». Al menos Sonia Cervantes, psicóloga, ponía orden subrayando que no se podía atacar a Rocío Flores ya que también es víctima de la situación. Los guardianes de la moral siguen con el ronzal puesto y comulgan con el pensamiento único. El mismo que cambiará a golpe de nuevo guión de aquí a un mes. Para olvidar.

