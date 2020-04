Rocío Flores pide entre lágrimas en ‘Supervivientes 2020’ un acercamiento con su madre: «La quiero tanto como a mi padre»

Las tensiones entre Rocío Flores con José Antonio Avilés han conseguido que ella se atreva a hablar de la nula relación que tiene desde hace años con su madre, aunque en ningún momento ha hablado mal de ella. Cansada de todo, se ha confesado con Jorge Javier Vázquez diciendo de Avilés: «Que me dijera que mis padres se tenían que avergonzar de mí por cómo he defendido a mi padre en todo el concurso no me parece bien. Que se me trate así no me lo merezco».

Rocío Flores hablando de su enfrentamiento con Avilés en ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

El presentador no ha dudado en preguntarle en más de una ocasión que si le gustaría poder tener contacto con su madre, a lo que ha dicho: «Me encantaría tener relación con mi madre, pues me encantaría». Por otro lado, ha dejado claro que le dolió mucho que otros concursantes al saber de la situación dada por el coronavirus tuvieran noticias tanto de sus padres como de sus madres, cosa que ella no vivió de la misma manera.

En todo momento ha querido dejar claro que no ha hablado mal de su madre ni piensa hacerlo pese a no tener relación con ella: «Yo sé que venir aquí tiene un precio, pero jamás he hablado mal de mi madre, nunca, eso es lo que quiero dejar claro». Y para sorpresa de muchos, una de las cosas que ha llamado especialmente la atención ha sido que ella haya dicho que quiere a sus padres, a pesar de todo: «Es real, quiero a mi madre y a mi padre pese a la distancia».

Rocío Flores, muy afectada hablando con su madre/ Foto: telecinco.es

Aunque le gustaría que su madre viera el concurso, no tiene nada claro, y por eso ha dicho: «Quizás lo esté viendo, no lo sé, pero sí me gustaría. Soy persona y tengo corazón, me gustaría tener una buena relación con mi madre, que no puede ser, pues no puede ser». El presentador ha insistido en que le enviara un mensaje, y entre lágrimas que no podía controlar, ha dicho: «Que quizás estaría bien tener un acercamiento, por mí y por mi hermano, para mí lo primordial es mi hermano, y él se está criando sin su madre, nunca lo he ocultado, desde el primer día creo que fui muy clara».

Una de las cosas que le pesa y mucho es que algunas personas como Avilés se centren en un momento determinado vivido con su madre, aunque nadie sepa a ciencia cierta lo que pasó: «Mi vida va mucho más de un episodio«, añadiendo: «Llevo siete años sin saber nada de ella, se ha pedido todo de nosotros. Tengo muchas conversaciones pendientes». Por último, no sabe si su madre le tiene que pedir perdón, pero ella tiene claro que no tiene que pedírselo por nada.

Antonio David se emociona al ver a su hija llorando/ Foto: telecinco.es

Por otro lado, y cambiando un poco de tema, ha querido matizar su verdadero motivo por el que ha acudido al concurso: «Quiero que quede claro que no he venido a aprovecharme de la imagen de nadie, yo estoy aquí… siempre se ha dicho porque estoy ahogada por las deudas, pensé en venir para ayudar lo máximo posible a mis dos hermanos, en especial a mi hermano. Mi hermano es una persona especial, todo el mundo lo sabe, y quiero que tenga su futuro asegurado y sus cosas, lo demás me sobra y decidle que le quiero mucho, por favor».

Un mensaje muy especial a su padre

Y para terminar esta conexión, ha felicitado a su padre, aunque no han podido hablar directamente el uno con el otro. Ella le ha dicho: «Muchísimas felicidades, te quiero mucho, espero que la situación en España vaya mejorando«, y Váquez le ha enviado el mensaje de su padre, diciendo: «Están muy orgullosos de ti, de tus valores, y que sigas tan fuerte como vas. y que te ama».