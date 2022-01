Rocío Flores pone en su lugar a María Patiño y a Carlota Corredera

En la lucha entre productoras se esperaba que Rocío Flores reaccionara y vaya si lo ha hecho. Patiño y Corredera están en entredicho.

En la lucha entre productoras se esperaba que Rocío Flores reaccionara y vaya si lo ha hecho. Patiño y Corredera están en entredicho. El problema reside en que cuando estas últimas estaban en el programa más visto no había quién les tosiera.

Ahora que les gana la partida una historia turca tan básica como eficaz, es mejor caer en la descalificación y en pontificar sobre todo lo vivido por Rocío Carrasco, aunque sea a cambio de un cheque o de seguir las directrices de la cadena.

Lo malo es que han pinchado en hueso. Rocío Flores no se caracteriza por callarse precisamente. De Patiño decía ayer en el programa de Ana Rosa que «Obviamente no tengo nada en contra de ella como persona, pero lo que dije el otro día lo sigo manteniendo. No tiene credibilidad, como periodista la función principal es contrastar su información, si das como veraz una información que es falsa, pues estoy acreditada para decirte que no tienes credibilidad ninguna».

«Me podría quedar aquí ocho programas diciendo lo que es mentira de todo lo que dice. Como periodista te digo que no tienes credibilidad, nada más». Pero también tenía para Corredera que tildó de «desubicada» a Rocío Flores a pesar de no haber sido amiga de Rocío Carrasco hasta que comenzó el documental.

«Soy la primera persona que pido respeto para los presentadores y presentadoras que trabajamos aquí, todos nos merecemos el mismo respeto. Sois periodistas de la cadena, yo no he estudiado periodismo porque no me ha llamado la atención, que lo podría haber hecho, pero Gloria y yo tenemos nuestros estudios y trabajamos. Efectivamente somos personajes, pero nosotras somos personajes que estamos trabajando en la cadena y que nunca hemos contado nuestra historia». Pues eso, que ya tienen leña para quemar, pero que de reconocer la verdad nada de nada. ¿Quién ganará el duelo?

