Rocío Flores recuerda de nuevo a Rocío Carrasco en ‘Supervivientes 2020’: «Yo a mi madre no la tengo»

Con su paso por ‘Supervivientes 2020’ Rocío Flores ha dejado constancia de que la ausencia de su madre desde hace ya 7 años le ha marcado mucho y que si por ella fuera la tendría mucho más presente de lo que está actualmente en su vida. El primer gesto hacía la que fue mujer de Antonio David Flores tuvo lugar cuando los concursantes del reality conocieron la situación en la que se encontraba España tras el estado de alarma decretado por el Gobierno ante la crisis sanitaria por el coronavirus. La joven tuvo un ataque de ansiedad al conocer la noticia y pidió saber algo de su madre.

Rocío Flores asegura que quiere regresar a España para estar con su familia | Foto: Telecinco.es

Pero esta petición desesperada no sirvió de nada y su madre no se manifestó. Algo que se podría esperar tras las palabras que de manera indirecta le dedicó a su hija cuando esta todavía se encontraba en España. Rocío Carrasco fue preguntaba sobre si vería ‘Supervivientes 2020’ y su respuesta fue la siguiente: «¿Lo ponen en Netflix? Si no, no». Aunque cuando la aventura de su hija en Honduras dio comienzo, la hija de Rocío Jurado estuvo pegada a la televisión y no se lo perdió, tal y como dio a conocer Belén Esteban.

Más allá de la mencionada crisis de ansiedad, la superviviente pocas veces más hizo una mención directa a su madre durante todo el concurso pero una nueva recaída emocional hizo que sus sentimiento más profundos volviesen a florecer. Rocío Flores volvía a romper a llorar al sentirse débil e impotente para seguir adelante ante una condiciones de convivencia tan duras: «Me quiero ir a mi casa, ver a mi familia«, le decía entre lágrimas a sus compañeros: «No puede con tanta falsedad, lo único que quiero es ver a mi familia, se acabó«.

Elena, toda una madre con Rocío Flores | Foto: Telecinco.es

Estas palabras parecía presagiar un abandono ante la atenta mirada de su paño de lágrimas, Albert Barranco, quien también había roto a llorar por el mismo motivo que su amiga. Minutos más tarde, ambos concursantes se desahogaban con el resto del grupo pero la hija de Antonio David Flores sabía que a su regreso a España había otros problemas a los que tenía que enfrentarse: «Tú tienes a tu padre y a tu madre, yo a mi madre no la tengo«, decía sin poder contener las lágrimas.

Las palabras de apoyo de Elena

Ante esta situación, Elena, madre de Adara, no pudo reprimir ese instinto protector con su compañera y le reconoció que Rocío Carrasco debería de pasar por una experiencia como la que están viviendo ellos en la isla para darse cuenta de las cosas importantes en la vida: «Debería venir y que le pasara como a nosotros, que hemos muerto y resurgido«, y añadía: «Te mereces una madre«.